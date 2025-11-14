Bosniacul aflat de 12 ani în România dezvăluie secretele naționalei lui Mircea Lucescu înaintea duelului de la Zenica: ”Ianis Hagi e noul lider”

ADVERTISEMENT

Mijlocașul Adnan Aganovic a venit prima dată în România în 2013, la FC Brașov, iar acum evoluează în Liga 2 pentru Sepsi. Bosniacul în vârstă de 38 de ani a vorbit în țara natală despre partida din preliminariile Cupei Mondiale și a atras atenția asupra lui Ianis Hagi.

Ianis Hagi, lăudat de bosniacul Adnan Aganovic înainte de Bosnia – România

Jurnaliștii bosniaci de la Dnevni Avaz l-au contactat pe Adnan Aganovic pentru a afla mai multe detalii despre naționala României înaintea întâlnirii de la Zenica, în care se dă o bătălie acerbă pentru locul 2 în Grupa H.

”România este o echipă în căutare. Au avut multe rotații în ultima vreme, dar meciul cu Austria le-a dat o direcție în care să se îndrepte. Au schimbat căpitanul, au jucători buni, dar ca echipă nu au fost atât de buni. Acum au adus sânge proaspăt, după Campionatul European, iar meciul cu Austria a arătat că au calitate.

Sunt jucători buni individual și l-aș menționa în special pe Ianis Hagi, care devine încetul cu încetul liderul acestei echipe. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că au extreme foarte bune. Tranziția este cheia lor și orice contraatac sau semi-contraatac este periculos. Pozițional, nu sunt la acel nivel, dar ne pot cauza probleme mari din contraatacuri”, a declarat Aganovic, conform .

Adnan Aganovic le-a dezvăluit bosniacilor unde sunt problemele României

Fotbalistul care a jucat în România pentru FC Brașov, Farul, Steaua, Unirea Slobozia și Sepsi OSK consideră că problemele lui Mircea Lucescu sunt la nivelul fundașilor centrali, iar experimentatul .

”Cred că acum va fi un meci complet diferit. Ei au primit un impuls bun după meciul cu Austria și arată foarte bine din punct de vedere al moralului. Da, își anunță revanșa, iar Bosnia trebuie să fie foarte atentă.

Cel mai important punct forte al lor îl reprezintă cele două extreme, Man și Mihăilă, care au jucat în fotbalul italian și care vor fi extrem de periculoase, cu Drăguș sau Bîrligea în atac. Au viteză și forță.

Bosnia ar trebui să-și încerce șansa în zona fundașilor centrali și a mijlocașilor centrali, care nu sunt atât de buni. Cred că Dzeko ar putea face multe acolo. Oricum, aceasta este ultima șansă a românilor pentru locul 2. Egalul nu le este prea bun și cred că vor lupta până în ultimul moment”, a spus Adnan Aganovic.

Miza întâlnirii Bosnia – România din preliminariile Campionatului Mondial din 2026

Cu Austria aproape scăpată în câștigătoare, , programat sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, contează enorm pentru poziția secundă în Grupa H. Miza este mai mare pentru bosniaci, care în cazul în care nu prind locul 2 ratează complet calificarea la Cupa Mondială din 2026.

În schimb, ”tricolorii” sunt siguri de faptul că vor fi prezenți la barajul din primăvară după ce și-au câștigat grupa din Liga Națiunilor. Însă, clasarea pe poziția a doua ar aduce un prim adversar mai ușor și siguranța terenului propriu la jocul din semifinalele barajului.

Clasamentul Grupei H înainte de etapa 9

Înaintea ultimelor două etape din Grupa H, Austria este lider cu 15 puncte, urmată de Bosnia (13 puncte) și România (10 puncte). ”Tricolorii” ar putea prinde locul secund și în cazul unei remize la Zenica, dar pentru asta, în ultima rundă ar trebui să învingă San Marino, iar Bosnia să piardă în deplasare cu Austria.