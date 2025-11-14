Sport

Bosniacul aflat de 12 ani în România dezvăluie secretele naționalei lui Mircea Lucescu înaintea duelului de la Zenica: ”Ianis Hagi e noul lider”

Unul dintre cei mai vechi străini din fotbalul nostru a vorbit despre meciului Bosnia - România. L-a lăudat pe Ianis Hagi și a găsit punctele forte ale naționalei lui Mircea Lucescu.
Traian Terzian
14.11.2025 | 20:52
Bosniacul aflat de 12 ani in Romania dezvaluie secretele nationalei lui Mircea Lucescu inaintea duelului de la Zenica Ianis Hagi e noul lider
Ianis Hagi, principalul pericol pentru Bonisa la jocul cu România. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Mijlocașul Adnan Aganovic a venit prima dată în România în 2013, la FC Brașov, iar acum evoluează în Liga 2 pentru Sepsi. Bosniacul în vârstă de 38 de ani a vorbit în țara natală despre partida din preliminariile Cupei Mondiale și a atras atenția asupra lui Ianis Hagi.

Ianis Hagi, lăudat de bosniacul Adnan Aganovic înainte de Bosnia – România

Jurnaliștii bosniaci de la Dnevni Avaz l-au contactat pe Adnan Aganovic pentru a afla mai multe detalii despre naționala României înaintea întâlnirii de la Zenica, în care se dă o bătălie acerbă pentru locul 2 în Grupa H.

ADVERTISEMENT

”România este o echipă în căutare. Au avut multe rotații în ultima vreme, dar meciul cu Austria le-a dat o direcție în care să se îndrepte. Au schimbat căpitanul, au jucători buni, dar ca echipă nu au fost atât de buni. Acum au adus sânge proaspăt, după Campionatul European, iar meciul cu Austria a arătat că au calitate.

Sunt jucători buni individual și l-aș menționa în special pe Ianis Hagi, care devine încetul cu încetul liderul acestei echipe. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că au extreme foarte bune. Tranziția este cheia lor și orice contraatac sau semi-contraatac este periculos. Pozițional, nu sunt la acel nivel, dar ne pot cauza probleme mari din contraatacuri”, a declarat Aganovic, conform gsp.ro.

ADVERTISEMENT
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi...
Digi24.ro
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”

Adnan Aganovic le-a dezvăluit bosniacilor unde sunt problemele României

Fotbalistul care a jucat în România pentru FC Brașov, Farul, Steaua, Unirea Slobozia și Sepsi OSK consideră că problemele lui Mircea Lucescu sunt la nivelul fundașilor centrali, iar experimentatul Edin Dzeko ar putea profita de acest lucru.

ADVERTISEMENT
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut...
Digisport.ro
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii

”Cred că acum va fi un meci complet diferit. Ei au primit un impuls bun după meciul cu Austria și arată foarte bine din punct de vedere al moralului. Da, își anunță revanșa, iar Bosnia trebuie să fie foarte atentă.

Cel mai important punct forte al lor îl reprezintă cele două extreme, Man și Mihăilă, care au jucat în fotbalul italian și care vor fi extrem de periculoase, cu Drăguș sau Bîrligea în atac. Au viteză și forță.

ADVERTISEMENT

Bosnia ar trebui să-și încerce șansa în zona fundașilor centrali și a mijlocașilor centrali, care nu sunt atât de buni. Cred că Dzeko ar putea face multe acolo. Oricum, aceasta este ultima șansă a românilor pentru locul 2. Egalul nu le este prea bun și cred că vor lupta până în ultimul moment”, a spus Adnan Aganovic.

Miza întâlnirii Bosnia – România din preliminariile Campionatului Mondial din 2026

Cu Austria aproape scăpată în câștigătoare, duelul dintre Bosnia și România, programat sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, contează enorm pentru poziția secundă în Grupa H. Miza este mai mare pentru bosniaci, care în cazul în care nu prind locul 2 ratează complet calificarea la Cupa Mondială din 2026.

În schimb, ”tricolorii” sunt siguri de faptul că vor fi prezenți la barajul din primăvară după ce și-au câștigat grupa din Liga Națiunilor. Însă, clasarea pe poziția a doua ar aduce un prim adversar mai ușor și siguranța terenului propriu la jocul din semifinalele barajului.

Clasamentul Grupei H înainte de etapa 9

Înaintea ultimelor două etape din Grupa H, Austria este lider cu 15 puncte, urmată de Bosnia (13 puncte) și România (10 puncte). ”Tricolorii” ar putea prinde locul secund și în cazul unei remize la Zenica, dar pentru asta, în ultima rundă ar trebui să învingă San Marino, iar Bosnia să piardă în deplasare cu Austria.

  • 1. Austria – 15 puncte (19-3 golaveraj)
  • 2. Bosnia – 13 puncte (13-5 golaveraj)
  • 3. ROMÂNIA – 10 puncte (11-6 golaveraj)
  • 4. Cipru – 8 puncte (11-9 golaveraj)
  • 5. San Marino – 0 puncte (1-32 golaveraj)
Ionuț Radu, motivație maximă înainte de Bosnia – România: ”Confortul nostru va fi...
Fanatik
Ionuț Radu, motivație maximă înainte de Bosnia – România: ”Confortul nostru va fi când vom ajunge la Mondial”
Starul brazilian care s-a despărțit de iubita de 22 de ani. Între ei...
Fanatik
Starul brazilian care s-a despărțit de iubita de 22 de ani. Între ei este o diferență de 37 de ani
Vestea proastă pentru naționala României în drumul spre CM 2026: “În istoria noastră...
Fanatik
Vestea proastă pentru naționala României în drumul spre CM 2026: “În istoria noastră de peste 100 de ani nu am trecut niciodată de baraj!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Tricolorul pe care Radu Banciu îl vede egalul vedetei de 20.000.000 de euro
iamsport.ro
Tricolorul pe care Radu Banciu îl vede egalul vedetei de 20.000.000 de euro
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!