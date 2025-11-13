Bosniacul care a jucat la FCSB și care în prezent antrenează la Dinamo ține cu România în duelul decisiv de la Zenica: „Ei se consideră un pic favoriți”

ADVERTISEMENT

Boris Keca, fost jucător la formații precum FC Național, FCSB sau FC Brașov, care momentan activează ca antrenor secund la CS Dinamo, a vorbit despre duelul pe care naționala României îl va disputa sâmbătă de la ora 21:45, în țara sa natală, Bosnia.

Boris Keca, fostul jucător de la FCSB și antrenor de la Dinamo, a analizat Bosnia – România

Fostul fundaș, care a declarat că va susține naționala României la meciul de sâmbătă, a prefatat disputa de la Zenica. „Sunt la curent cu tot ce se întâmplă la naționala Bosniei, merg în fiecare an la Banja Luka, îi urmăresc, citesc presa și chiar am urmărit și ce spun ziariștii înainte de meciul cu România. Țin cu ambele, dar mai mult cu România.

Ei chiar se gândesc că pot câștiga ambele meciuri și se consideră un pic favoriți și așa arată și cotele la casele de pariuri. Cu o victorie în fața României, se poate întâmpla orice în Austria. E un meci complicat, dar și România păstrează șanse la primul loc. Cu o victorie la Zenica și un egal între Austria și Bosnia, mergem direct la Mondiale.

Bosnia ne poate pune probleme de la mijloc în sus. Dzeko e tot timpul acolo și e formidabil și la vârsta asta. Nu cred însă că poate juca mai mult de 60 de minute. Are 300 de minute jucate la Fiorentina în acest sezon și nu poate duce toată partida”, a declarat Boris Keca în exclusivitate pentru FANATIK.

Boris Keca a remarcat mai mulți jucători din naționala Bosniei

Bosniacul a analizat disputa de la Zenica din punct de vedere tactic, dar a vorbit și despre . „Sunt niște jucători interesanți care au apărut mai nou în naționala Bosniei, precum Tabakovic, care a dat niște goluri la Borussia Monchengladbach și mai sunt câțiva. Vasilj, e un portar bun de la St. Pauli. Stoperul Nikola Katic joacă la Schalke 04. Sunt jucători care evoluează la echipe destul de importante. Kolasinac nu cred că va juca.

Trebuie atenție și cu accidentările astea înainte de meci pentru că mai sunt și la derută. Plus că eu nu cred că ultrașii vor lipsi. Au fost niște probleme cu biletele, s-au mai scumpit și au protestat, dar cred că vor veni la meciul cu România. Eu nu cred că vor fi incidente, chiar dacă ultrașii României susțin Serbia.

E greu de jucat la Zenica pentru că tribunele sunt foarte aproape și va fi mare presiune din primul minut. Vor juca probabil un 4-2-3-1. Ambele echipe vor fi însă prudente și nu se vor arunca în atac. Demirovic e o mare pierdere pentru Bosnia și putea juca și cu două vârfuri. Au și suspendați, deci sunt vești bune și pentru România.

Și România are ceva probleme în apărare, mai ales că va fi Dzeko acolo. Aici putem avea probleme, dar și Ghiță și Racovițan joacă în campionate bune. L-am urmărit pe Ghiță și îmi place mult cum joacă în Germania, mai ales că am fost fundaș central. Au la dispoziție totuși câteva zile să se sudeze cuplul ăsta, mai ales că n-au venit prima oară la națională. Desincronizări mai apar tot timpul la națională”, a spus fostul apărător.

Antrenorul bosniac al lui CS Dinamo știe unde se poate decide meciul de la Zenica

Boris Keca a numit și aspectul care s-ar putea dovedi esențial în . „E important că venim după victoria cu Austria și eu cred că Dennis Man și Mihăilă pot decide meciul. Eu cred că Bosnia va avea probleme în ambele benzi și acolo îi putem surprinde. Nu e cel mai bun moment pentru ei și România poate profita de asta, dar nu va fi deloc ușor.

E clar că putem ajunge la Mondiale. Cu Austria am jucat extraordinar de bine și dacă prind iar o zi bună, vor avea răutate pozitivă, joc rapid pe poartă, va fi bine. Eu nu cred că Bosnia e o echipă care poate să domine 90 de minute România. Trebuie să facem presing mare din primul minut”, a afirmat tehnicianul care activează momentan la CS Dinamo, unde este secundul lui Florin Bratu.

