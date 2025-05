Boți indieni la Eurovision? Excluderea Israelului din concurs împarte Europa în două. Mihai Trăistariu și Cezar Ouatu intervin în scandal: „Din start, e greșit!”

Scandalul excluderii Israelului de la Eurovision capătă accente tot mai virulente în urma nemulțumirilor legate de ediția din acest an, de curând încheiată. Doi foști participanți din partea României la festivalul european de muzică, Cezar Ouatu și Mihai Trăistariu dezbat subiectul, în exclusivitate pentru FANATIK.

Scandalul cererii de excludere a Israelului de la Eurovision naște tensiuni în Europa

Premierul socialist al Spaniei, Pedro Sanchez, a cerut oficial luni, 19 mai, interzicerea Israelului la concursul Eurovision, considerând că e necesar să existe solidaritate cu poporul palestinian măcinat de conflictul din Gaza.

„Ceea ce nu putem permite sunt standardele duble”, și-a început Sanchez alocuțiunea, potrivit Televiziunii Spaniole (TVE), după rezultatul dezastruos al reprezentatei țării iberice, Melody, care s-a clasat pe locul 24 cu melodia „Esa diva”.

Premierul spaniol a reiterat faptul că așa cum a fost interzisă Rusia pentru masacrul din Ucraina, este cazul ca și Israelului să i se aplice aceeași sancțiune pentru victimele din Gaza. Declarația guvernului de la Madrid vine după ce executivul a recunoscut în data de 28 mai 2024 statul palestinian. Spania, alături de Irlanda și Norvegia, sunt printre cele mai critice țări, în contextul eurovisionist, la adresa politicilor premierului israelian, Netanyahu.

Televiziunea publică spaniolă a sfidat EBU, cu un mesaj pro-Palestina, boicotând prestația lui Yuval Raphael

Sâmbătă, 18 mai, în timpul finalei care a avut loc la Basel, Elveția, câștigată de Austria prin reprezentantul JJ, televiziunea publică spaniolă a sfidat EBU, organismul responsabil al concursului, care ceruse încetarea referirilor la ofensiva din Gaza, sub amenințarea unor sancțiuni.

TVE a transmis, în timpul prestației cântăreței Yuval din Israel un mesaj alb pe negru pe ecran: „În fața drepturilor omului, tăcerea nu este o opțiune. Pace și dreptate pentru Palestina”. Mai mult, în luna aprilie, TVE a cerut o dezbatere la privind participarea Israelului în ediția din acest an. Spiritele au fost inflamate în condițiile în care, în timp ce EBU a încercat o separare a concursului de teme politice sensibile, interzicând inclusiv steagurile LGBT sau al Uniunii Europene, s-a permis prezența pe scena a artistei Yuval Raphael, supraviețuitoare a atentatului Hamas din 7 octombrie 2023. De aici vine și discuția despre dubla măsură.

Spania a deschis cutia Pandorei. Belgia și Olanda se alătură petiției excluderii Israelului de la Eurovision. Boți indieni în social media pentru influențarea votului

Spaniei s-au raliat și alte state care pun la îndoială inclusiv voturile masive primite de Israel, țară care s-a clasat pe locul al doilea anul acesta. Și Belgia a cerut explicații referitoare la numărarea voturilor publicului. Fiecare persoană a putut vota de maximum 20 de ori, iar telespectatorii din 13 țări, printre care Olanda și Spania, au acordat Israelului un punctaj maxim de 12 puncte, lucru care a creat controverse uriașe dată fiind poziția Spaniei și a poporului spaniol față de războiul din Palestina. Mai mult de atât, la TVE au apărut informații potrivit cărora ar fi fost depistate mai multe conturi false pe rețelele sociale (boți), provenind din India, care ar fi influențat publicul în favoarea Israelului.

Deși au fost interzisă orice fel de referință politică, în timpul show-ului lui Yuval, s-au auzit huiduieli și fluierături la Basel, iar o parte a publicului a fluturat steagul palestinian. Despre posibilitatea excluderii Israelului de la Eurovision și cât de mult cântărește politicul în desfășurarea acestui eveniment au vorbit, pentru FANATIK, doi foști reprezentanți ai României în festival, și

Mihai Trăistariu: „N-a influențat nimeni nimic”

„N-a influențat nimeni voturile. Eu urmăresc de la preselecții totul, de la început și Israelul era printre favorite de la început, inclusiv la casele de pariuri. Piesa e foarte bună. Anul trecut n-a făcut mare vâlvă Israelul și era tot război. Melodia este foarte bună și vocea ei este excepțională. Este genială, cântă, așa, în stilul Luminiței Anghel. N-avea ce să zică nimeni, deci a luat pe merit locul doi. Sunt doar speculații și invidii din partea răutăcioșilor, a țărilor care n-au avut mare punctaj, că sunt țări care n-au făcut mare brânză.

Am primit și eu acum o lună o petiție dacă să se scoată Israelul din concurs, că e cu Gaza. Ce treabă are războiul cu concursul? Și n-am semnat. Am și zis în acel mail că eu nu semnez așa ceva. De ce artiștii trebuie să sufere, să-i scoatem din Eurovision că e război?”, este reacția lui Trăistariu, pentru FANATIK.

Cezar Ouatu, în schimb, are o părere ceva mai nuanțată față de Trăistariu, fiind în tabăra celor care consideră că ar trebui să nu se mai facă referiri la nicio chestiune politică, mai ales când vorbim de conflicte militare. Artistul care ne-a făcut mândri la Eurovision în anul 2013 cu piesa „It s my life” spune că participarea unei victime Hamas din partea Israelului nu a fost o alegere care să calmeze spiritele, ci pare mai degrabă un lemn în plus adăugat pe focul deja izbucnit.

Cezar Ouatu: „Morbul nebuniei mușcă din planetă”

„E clar că limbajul universal, atunci când vorbim despre muzică, despre creație, ar trebui să fie apolitic. Eu înțeleg că sunt tot felul de probleme în societatea asta. Am eu o vorbă, așa, morbul nebuniei mușcă din planetă… Și asta se întâmplă din ce în ce mai des, se pare, începând de la noi și peste tot în lume.

Acuma, că vii cu un discurs motivațional prin muzică la un concurs de creație, ok, e clar că există păreri pro și contra, dar nu ar trebui să amestecăm tematica asta care ar putea suscita spiritele. Inclusiv temele să nu aibă legătură cu zona religioasă, socială.

„S-a creat un precedent”

Clar Eurovisionul e susținut o mare grupare LGBT și deja de acolo au fost discuții. Dacă mai vii și cu probleme din astea serioase, cum e cu Israelul… Eu nu aș amesteca treburile astea. Sunt foarte mulți care se duc acolo și cred că dacă creează mesaje subliminale sau chiar explicite pe direcția asta generează mari scandaluri. Eu ca EBU aș delimita chestiile astea.

S-a creat un precedent acum. Nu aș merge pe zona asta de conflicte socio-politice. Aș evita și aș merge către altă direcție ca și mesaj, din punct de vedere al delimitării textului unei melodii. Dacă vizual te duce într-o direcție un show, iar nu e bine. Poate să înceapă o nebunie, chiar dacă e un concurs muzical. Trebuie avut grijă la nuanțele astea, poți să începi și un război”, a declarat Cezar Ouatu, pentru FANATIK.

Ouatu: „E prost ce a făcut Israelul”

Întrebat cum i se pare alegerea făcută de Israel, participând cu o victimă a Hamas în timp ce mulți plâng victimele palestiniene, Cezar a fost ferm.

„Eh, vezi? Ei au jucat pe povestea asta. E prost ce a făcut Israelul. Nu vii cu chestii lacrimogene care pot crea conflicte. Într-un fel, poate fi un marketing, dar de la un marketing din ăsta poți crea probleme. Nu e ok, mai ales că e victima Hamas, din start e greșit, creează doar probleme”, ne-a zis Ouatu.

Cântărețul a comentat și suspiciunile legate de conturile fake de pe Twitter, din India, care ar fi influențat televotingul, făcând referire la nebunia politică de la noi de pe TikTok, unde Călin Georgescu a avut parte de o campanie neașteptată, câștigând în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024.

„Zona asta a online-ului, nu vezi că se fac și președinți pe TikTok? Oricum, să nu ne ascundem după deget, Eurovisionul a devenit și o loterie geopolitică. Ar trebui să rămână doar un concurs de creație, nu e un concurs de canto, atenție. Cred că Eurovisionul dintotdeauna a fost aceste alianțe între țări, inclusiv noi, noi votam Moldova, Moldova pe noi, ai văzut cum se votează statele între ele”, a încheiat Ouatu.