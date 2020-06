Așa se prezintă arena din Botoșani cu 3 ore înainte de startul partidei cu liderul campionatului. FC Botoșani – CFR Cluj e live de la ora 20:00, în direct pe Look Plus. Vă așteptăm, ca de obicei, de la ora 19:00, cu o nouă ediție specială Fotbal Look. Fotbal Club Botoșani @Fotbal Club CFR 1907 CLUJ-NAPOCA Liga Profesionista de Fotbal LPF LookPlus & LookSport #Liga1 #Botosani #CFRCluj

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nai-post ni Fotbal Look noong Sabado, Hunyo 20, 2020