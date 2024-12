Boupendza a vrut să plece de la Rapid! Impresarul a vorbit cu Șumudică: „Voia să dea toți banii înapoi. Eu l-am convins să rămână”. Exclusiv

Aaron Boupendza nu a convins până acum la Rapid, iar și s-a gândit să plece din Giulești. Dezvăluiri de ultimă oră la FANATIK SUPERLIGA.

Aaron Boupendza a vrut să plece de la Rapid: „Avea ofertă să plece și voia să dea toți banii înapoi”

despre cel mai bine cotat jucător al Rapidului: „A venit impresarul lui și și-a dorit să plece. Am stat cu el de vorbă. Nu mi-a fost ușor să îl conving să rămână. A venit impresarul lui înainte de meciul cu Buzăul și a vrut să aibe o discuție. Am vorbit cu el și cu Boupendza și am încercat să îi conving că nu se va întâmpla nimic și are tot sprijinul și va fi OK. Eu știu ce poate el”.

Vârful gabonez era gata să renunțe la tot în urma tuturor discuțiilor și criticilor la adresa sa: „Avea ofertă să plece și voia să dea toți banii înapoi. Rapid nu va pierde niciodată cu Boupendza. Dacă nu este dorit și e atâta presiune, chiar dacă el își pierde chiria că a plătit înainte. Clinton la fel. Și-au închiriat case, au plătit școala la copii”.

Marius Șumudică a dezvăluit și ce echipe l-au dorit: „Pentru mine a venit și pentru mine a rămas. Voi credeți că mâine dacă Boupendza e liber, un jucător de 3-4 milioane de euro, de 28 de ani, nu pleacă în Golf oricând să câștige 2-3 milioane salariu? Oricând! Oricând pleacă în Golf! Are oferte din Turcia în momentul ăsta să câștige un milion de euro. L-a vrut Gazientep, Başakşehir în Istanbul”.

Aaron Boupendza, analizat de Marius Șumudică după Dinamo – Rapid 0-0: „Mi-a alergat 12.400 de metri”

Marius Șumudică nu are nimic să îi reproșeze atacantului la meciul cu Dinamo: „Boupendza a făcut un efort incredibil. Așa presing să faci, să alergi între cei doi fundași centrali… Atâta timp cât un vârf de atac este predispus la efort și mi-a alergat 12.400 de metri, foarte mult pentru un atacant, din punctul meu e clar că nu poți fi foarte limpede în momentul în care ești în preajma careului după efortul pe care îl faci.

Le-am spus să facem presing să îl blocăm pe Gnahore, pentru că știam că el, Cîrjan și Olsen coboară foarte mult sub linia mingii să o primească și atunci trebuia să împing echipa cât mai sus și să încerc să îi blochez de acolo. Am făcut lucrul ăsta, i-am ținut departe de poartă și au ajuns rar în preajmă, doar în momentul în care ne prindeau pe noi pe tranziție negativă și în momentul în care ne prindeau desfăcuți.

Boupendza a finalizat acum foarte bine o minge scoasă în bară senzațional. Ce să îi reproșez în minutul 5 atunci când șutează foarte, foarte bine. A doua ocazie de gol o are în momentul în care pleacă din ofsaid și unde este penalty 100%. Așa mi-a spus al patrulea arbitru și tușierul, în cazul în care nu va fi ofsaid”, a mai spus antrenorul Rapidului la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 numai pe FANATIK.RO.

Marius Șumudică e mulțumit de Boupendza: „Dacă îmi face cifrele astea și în continuare”

Marius Șumudică i-a luat în continuare apărarea jucătorului: „Dacă el din faza respectivă scotea penalty și marca, nu mai spunea nimeni nimic de Boupendza. Acuma despre ce vorbim? Ce a făcut ieri? Sunt momente în care în fracțiuni de secundă trebuie să iei decizii. Apare uzura. La meciul cu Buzăul scapă singur și poate să facă hattrick, dar i-o dă lui Christensen.

După o lună și jumătate de birocrație după ce i-au ieșit actele și nu e ușor să stai să aștepți atât, să te pregătești cu echipa și să nu joci, la mine cred că are 11 sau 12 meciuri jucate și 5 goluri. Penalty-urile le-a scos tot el. Dacă îmi face cifrele astea și în continuare sunt mulțumit”.

