Rapidiștii s-au speriat și i-au virat urgent lui Boupendza 100.000 de euro! „Bine, dar să fie ultima oară!”. Update

Aaron Boupendza (28 de ani) a luat o hotărâre incredibilă după cantonamentul Rapidului din Dubai. Atacantul gabonez e în „război deschis” cu giuleștenii și nu se întoarce în România.

UPDATE: Răsturnare de situație în „cazul Boupendza”. Rapid a plătit o sumă de bani

Rapid s-a speriat de reacția lui Aaron Boupendza și a acționat imediat. FANATIK a aflat în exclusivitate că giuleștenii i-au virat de urgență gabonezului suma de 100.000 de euro pentru a îl convinge să se întoarcă în România.

Acest lucru nu l-a mulțumit în totalitate pe Boupendza, care susține că suma întreagă pe care o are de primit e mai mare decât dublu. Cu toate acestea, site-ul nostru a aflat că africanul le-a transmis oamenilor din staff-ul tehnic că apreciază intenția clubului de a plătii banii și că este de acord să facă o ultimă concesie. „Bine, dar să fie ultima oară”, le-a transmis Aaron Boupendza celor de la Rapid.

Din informațiile FANATIK, Aaron Boupendza i-a anunțat pe cei de la Rapid că își va cumpăra singur biletul de întoarcere și că va ajunge diseară, la o oră târzie.

Rapid are programat primul meci oficial din 2025, luni, 20 ianuarie, de la ora 20:00, când echipa lui Marius Șumudică va primi vizita lui Poli Iași.

Aaron Boupendza nu se întoarce în România! Totul despre ruptura dintre atacant și Rapid

FANATIK a aflat în exclusivitate toate detaliile legate de . Din informațiile obținute de site-ul nostru, atacantul gabonez n-a mai venit la autocar când echipa urma să plece de la hotel.

Boupendza le-a transmis oamenilor din staff-ul Rapidului că se va întoarce în camera de hotel pentru a își strânge lucrurile și că va pleca în Franța. Despre subiect a scris și .

„S-au adunat prea multe! De când am venit aici am fost mințit, huiduit, nu am fost plătit. Am venit sa fac pregătirea, sa fiu profesionist, dar mai departe nu mai pot continua așa”, le-a transmis Aaron Boupendza celor din staff-ul Rapidului.

Din informațiile FANATIK, atacantul plătit lunar cu 50.000 de euro n-a primit de la Rapid mai multe sume importante de bani. Este vorba despre prima de instalare și despre primele pentru prezențe, goluri și victorii, așa cum sunt stipulate în contract.

De altfel, site-ul nostru a scris încă din 9 ianuarie 2025 faptul că agentul gabonezului și a cerut ca acesta să fie lăsat să plece.

Ofertă uriașă din Turcia pentru Boupendza

În plin conflict cu Rapid, . Cea mai concretă este cea de la Sivasspor, acolo unde antrenează preferatul său Omer Erdogan.

Cu Erdogan la timonă la Hatayspor, Boupendza a ieșit golgheter în Super Lig în sezonul 2020-2021. Cei doi chiar s-au întâlnit în România pentru a pune la cale o eventuală mutarea a gabonezului la Sivas.

În plus, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate pentru a îl transfera încă din această iarnă pe Boupendza: 1.000.000 de euro!

Rămâne de văzut dacă Rapid va accepta această ofertă având în vedere că Aaron Boupendza are o clauză de reziliere în valoare de 2.500.000 de euro, iar contractul său cu alb-vișiniii e valabil până în vara lui 2026.

3.300.000 de euro este cota de piață a lui Aaaron Boupendza, cel mai valoros jucător din lotul Rapidului