Sport

„Boutoutaou a fost cel mai bun cu U Cluj!” MM Stoica îl contrazice pe Gigi Becali

Adrian Baciu
03.11.2026 | 16:12
Boutoutaou a fost cel mai bun cu U Cluj MM Stoica il contrazice pe Gigi Becali
EXCLUSIV FANATIK
Aymen Boutoutaou, lăudat de MM Stoica, după ce a fost criticat de Gigi Becali. Sursa foto: colaj Fanatik
Aymen Boutoutaou a devenit un subiect de polemică la FCSB. MM Stoica nu este de acord cu Gigi Becali, care l-a criticat pe algerian. Managerul roș-albaștrilor spune că jucătorul a fost „cel mai bun cu U Cluj”.
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Aymen Boutoutaou (25 de ani), omul care a intrat în repriza secundă a derby-ului cu Rapid și a făcut spectacol, marcând de două ori, a fost titular contra celor de la U Cluj, în meciul pierdut de FCSB, scor 0-1. Gigi Becali (68 de ani) a revenit cu criticile față de algerian. În schimb, MM Stoica are o părere diametral opusă și spune că Boutoutaou „a fost cel mai bun cu U Cluj”.

MM Stoica laudă prestația lui Boutoutaou cu U Cluj, deși Gigi Becali l-a criticat din nou: „A fost cel mai bun!”

Încercarea celor de la FCSB de a se apropia de primele locuri în SuperLiga a suferit un „accident” la Cluj-Napoca. În ultimul meci din etapa a 14-a, elevii lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) au pierdut pe terenul celor de la U Cluj, scor 0-1. „Șepcile Roșii” s-au impus după reușita numărului 1 din ofensivă, Jovo Lukic (27 de ani), din minutul 76.

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La FCSB, vedetele nu au ieșit cu multe lucruri în evidență. Au existat și mici excepții. Aymen Boutoutaou a fost destul de implicat în jocul formației bucureștene și a avut o serie de incursiuni către careul advers. În repriza a doua, acesta a driblat spectaculos un fundaș al ardelenilor și a ratat o mare ocazie. În ciuda acestor faze, Gigi Becali a pus din nou tunurile pe algerian și l-a criticat public.

Dacă Becali a spus că Boutoutaou „a făcut o fază, apoi nu a mai făcut nimic tot meciul”, Mihai Stoica (61 de ani) vine cu o altă părere. În emisiunea „MM la FANATIK”, managerul roș-albaștrilor îl laudă pe jucătorul transferat în vară din Liga a 3-a franceză și spune că „a fost cel mai bun jucător al nostru cu U Cluj”.

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„(n.r. Aymen Boutoutaou a devenite ‘feblețea’ (n.r. este criticat des) lui Gigi Becali. Ce se va întâmpla până la urmă cu jucătorul?) N-am nicio idee. Mie mi s-a părut că a fost cel mai bun jucător al nostru și la meciul acesta. Singurul jucător care a făcut diferența, de unde au plecat fazele noastre periculoase. Eu pot să spun doar opinia mea despre un fotbalist. Atât. Altceva… Nu am niciun comentariu de făcut”, a fost poziția lui Meme.

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Va rezista Boutoutaou presiunii la care este supus la FCSB. MM Stoica e convins

Dată fiind suma mare de bani plătită pe el, peste 1,3 milioane de euro, Aymen Boutoutaou a fost mereu un jucător urmărit cu atenție de la debutul său în tricoul FCSB. Gigi Becali a fost cel mai mare critic al fotbalistului algerian. În emisiunea de la FANATIK, Mihai Stoica a fost întrebat dacă îl vede pe fotbalist rezistând presiunii uriașe la care este supus. Oficialul FCSB nu are nicio îndoială și spune că jucătorul a demonstrat deja că poate să joace bine, în ciuda vocilor critice din jur.

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„(n.r. Crezi că Aymen Boutoutaou va rezista la presiunea care se pune pe el?) Da, clar. Vi s-a părut că nu a fost presiune până la meciul cu Rapidul (n.r. când a marcat o dublă, în victoria cu 4-1)? A fost criticat în permanență. Apoi, la meciul cu Rapidul a explodat. (n.r. Duce la presiune?) La cum joacă, eu zic că duce. Dacă eu mă înșel, înseamnă că a jucat foarte prost ieri (n.r. luni, cu U Cluj). Dar mie mi s-a părut că a jucat bine. A fost printre jucătorii care au fost la nivelul la care ne așteptam”, adaugă MM.

„Boutoutaou a fost cel mai bun cu U Cluj!” MM Stoica îl contrazice pe Gigi Becali

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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