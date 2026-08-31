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Aymen Boutoutaou a devenit ținta principală a nemulțumirilor lui Gigi Becali la FCSB, după ce investiția de 1,3 milioane de euro pentru transferul său de la Sochaux nu s-a concretizat în performanțele așteptate. Patronul roș-albaștrilor îl vede pe fotbalistul algerian drept o pierdere financiară de 2 milioane de euro, conform analizei lui Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Horia Ivanovici, despre relația dintre Gigi Becali și Aymen Boutoutaou: „Îl vede ca pe un jucător care i-a adus daune”

Directorul FANATIK consideră că Gigi Becali privește situația lui Boutoutaou în primul rând din perspectiva omului de afaceri. Investiția importantă făcută în fotbalist nu a produs, cel puțin deocamdată, rezultatele așteptate, iar acest lucru ar explica Fotbalistul algerian cu origini franceze a costat 1,3 milioane de euro pentru a fi transferat de la Sochaux, cu care a promovat în Ligue 2.

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„La Gigi lucrurile sunt foarte simple. Gigi e, în primul rând, un om de business. E bussiness man. La el e foarte clar. Îl vede pe Boutoutaou ca pe omul care i-a mâncat 2 milioane de euro, nu mai vede fotbalistul. Faptul că Boutoutaou nu are goluri, pase decisive. Are doar niște fâșnețuri, până acum e o dezamăgire.

Dar Gigi îl vede pe Boutoutaou ca pe omul care i-a scos din buzunar 2 milioane de euro. Gigi gândește ca omul de afaceri că banii ăia se duc, se duc, că nu marchează, nu dă o pasă cu joker jos. Îl vede ca pe un jucător care i-a adus daune. Îl vede ca pe jucătorul care i-a luat 2 milioane de euro. Și atunci nu se poate abține să nu aibă ostilitatea asta față de el.

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Îl vede tot mai neproductiv și frustarea sa crește. A dat 1,3 milioane, 200 de mii la agent și salariul pe 3 ani 500 de mii de euro. Gigi vede în Boutoutaou un jucător care ‘i-a furat 2 milioane de euro’ și nu poate să treacă peste asta”, a transmis Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

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Andrei Vochin crede că Boutoutaou are nevoie de timp

Andrei Vochin a avut o perspectivă diferită asupra situației. Acesta consideră că un fotbalist precum Boutoutaou trebuie să beneficieze de timp pentru a se adapta și a dat exemplele unor nume uriașe care nu au impresionat imediat la începutul unor etape importante din carieră. Vochin a comparat modul în care Gigi Becali încearcă să rezolve situația cu celebrul episod în care omul de afaceri și-a reparat Maybach-ul folosind o rangă. Consilierul președintelui FRF a insistat că presiunea permanentă pusă asupra unui jucător care încă nu s-a adaptat poate avea efectul opus celui dorit.

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„Da. Și încearcă să rezolve lucrurile cu ranga, ca pe Maybach. Lucrurile nu stau așa. Un jucător ca ăsta are nevoie de timp. Sunt o grămadă de jucători. A avut nevoie Zidane la Real Madrid în primul sezon. Hagi dacă avea un astfel de patron la Sportul nu mai exista. Hagi a dat 2 goluri în primul an la Sportul. Apoi a dat 35 în al doilea an.

Noi încercăm să găsim lucruri normale într-o mare normalitate la FCSB. Asta e normalitatea la FCSB. Aici trebuie să se ajungă. Tot ce a fost până acum mi s-a părut anormal. Avea o parte de normalitate că Gigi Becali cumpăra toți jucătorii buni din România. Și încă existau jucători buni în România. Acum nu prea mai are ce să cumpere. Acolo e o mare anormalitate”, a spus Andrei Vochin.

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Andrei Vochin, semnal de alarmă după plecările de la FCSB

Fostul oficial FRF a mers mai departe și a criticat modelul de conducere de la FCSB, în special implicarea publică a lui Gigi Becali în deciziile tehnice. Vochin susține că o situație care în alte părți ar fi privită drept ieșită din comun a ajuns să fie considerată normalitate în cazul roș-albaștrilor. În plus, acesta crede că FCSB riscă să plătească sportiv pentru cedarea mai multor jucători importanți. Vochin i-a nominalizat pe Darius Olaru, Daniel Bîrligea, Adrian Șut și și a atras atenția asupra producției ofensive pe care echipa trebuie acum să o înlocuiască.

„Spuneți-mi pe globul ăsta un loc unde intervenția patronului în zona tehnică e publică, evidentă, declarată și considerată de toți normalitate. FCSB așa e considerată acum. O normalitate. Păi asta e anormalitate. Și atunci, sigur că echipa se duce din ce în ce mai jos.

E un om de afaceri care a simțit că se strică merele pe tarabă și a început să vândă tot. Dar vânzând Olaru, Bîrligea, Șut și Tănase acum, tu ai pierdut 50 de goluri. Păi pe cine pui în loc?”, a adăugat Andrei Vochin.