„Boutoutaou nu ar fi titular nici la Voluntari”. Cea mai tare declarație despre schimbul cu Nsimba între Craiova și FCSB

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În ultimele zile, în spațiul fotbalistic intern a apărut informația legată de un schimb spectaculos de jucători între două rivale la titlu în SuperLiga, Universitatea Craiova și FCSB. Roș-albaștrii l-ar dori pe atacantul Steven Nsimba (30 de ani) și l-ar trimite în Bănie pe Aymen Boutoutaou (25 de ani). Mitică Dragomir (80 de ani) a comentat în stilul său caracteristic informația și efectele acestei posibile „tranzacții”.

Mitică Dragomir comentează posibilul schimb de jucători Nsimba – Boutoutaou: „Amândouă pierd”

La finalul acestei luni, Gigi Becali (68 de ani) a afirmat că discută cu patronul Universității Craiova despre un schimb inedit de jucători. Este vorba despre Boutoutaou contra lui Nsimba. Mai mult, oltenii ar primi și 1,2 milioane de euro diferență. Mutarea, dacă se va ajunge la un acord între cluburi și jucători, s-ar materializa în perioada de mercato de iarnă (ianuarie). Șeful FCSB a spus că jucătorii ar putea începe să se antreneze cu noile formații mai devreme, cu acordul ambelor cluburi, dar dreptul de joc ar veni abia după deschiderea ferestrei.

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Acest subiect a fost abordat și în emisiunea „Profețiile lui Mitică”. Horia Ivanovici a vrut să afle de la invitatul său permanent . Dumitru Dragomir a venit cu o veste cruntă pentru ambele echipe. „(n.r. Nsimba la FCSB, Boutoutaou plus 1,2 milioane de euro la Craiova. Cine pierde, cine câștigă?) Ambele pierd!”, a răspuns, sec, Mitică.

Dragomir și-a argumentat apoi poziția. A spus că vârful francez din Bănie nu este mai bun decât Arnold Garita, actualul atacant al roș-albaștrilor. Cât despre algerianul de la FCSB, fostul șef al LPF l-a desființat, spunând că nici la Voluntari, echipă de retrogradare, nu ar face față. „Ăla (n.r. Nsimba) nu e mai bun decât Garita, iar Boutoutaou nu ar fi titular nici la FC Voluntari. Dacă eu aș fi la Voluntari, nu l-aș lua la echipă. Amândoi sunt jucători de duzină”, a spus Dragomir.

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Ce a spus Mitică Dragomir când a auzit ce salariu uriaș are Boutoutaou la FCSB

un fotbalist modest, spune că Mihai Rotaru ar ieși pe plus, nu fotbalistic, ci financiar, prin acei 1,2 milioane de euro pe care le-ar primi de la FCSB. Mitică a aflat apoi de la Horia Ivanovici cât este salariul jucătorului algerian la FCSB.

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„(n.r. Mihai Rotaru ar trebui să preia și salariul de 30.000 de euro pe care îl are Boutoutaou la FCSB) Cum?! I-a dat 30.000 de euro Gigi?! Doamne, maica Domnului! Și lui Octavian Popescu i-a dat drumul să plece. La U Craiova nu se dau salarii mari. Aici, la Gigi, știu că e multimilionar și îl belesc”, a spus Dragomir.

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