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Boutoutaou, trimis la „vraciul din Belgrad”. Ultimele noutăți despre situația medicală a mijlocașului de la FCSB

Cristi Coste, Tibi Cocora
12.10.2026 | 12:52
Boutoutaou trimis la vraciul din Belgrad Ultimele noutati despre situatia medicala a mijlocasului de la FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Boutoutaou a plecat la Belgrad pentru recuperare, la insistențele lui Reghecampf. Foto: Colaj Fanatik.
Boutoutaou a plecat la Belgrad pentru recuperare, la insistențele lui Reghecampf. Cristi Coste a oferit ultimele detalii despre situația mijlocașului de la FCSB.
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Boutoutaou a plecat la Belgrad pentru a urma un program de recuperare care ar putea scurta perioada de absență de la FCSB. Potrivit informațiilor prezentate de Cristi Coste în direct la FANATIK SUPERLIGA, decizia a venit la insistențele lui Reghecampf, care speră ca mijlocașul să se întoarcă în câteva zile și să poată fi luat în calcul pentru următorul meci, cu FC Voluntari.

Boutoutaou, direct la Belgrad pentru a grăbi recuperarea

Cristi Coste a explicat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, de ce Boutoutaou a plecat la Belgrad și care sunt așteptările privind revenirea sa. Mijlocașul ar putea ajunge din nou la echipă la mijlocul săptămânii, iar dacă recuperarea decurge conform planului, ar exista posibilitatea să fie apt pentru confruntarea cu FC Voluntari.

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„Boutoutaou a plecat la Belgrad, așa cum și MM spunea la emisiune. Reghecampf a insistat în special ca el să plece acolo, să încerce o recuperare mai rapidă și, dacă totul este ok, să se întoarcă la mijlocul săptămânii. De asemenea, el ar putea fi și apt pentru următorul meci, cu FC Voluntari, dacă totul decurge așa cum trebuie. Dacă nu mergea la Belgrad, perioada de absență era undeva la 3 săptămâni”, a anunțat Cristi Coste.

Eugen Trică a intervenit și el pe subiect și a atras atenția că procesul de recuperare necesită mai multe ședințe, nu doar câteva intervenții rapide. „Are nevoie de 4-5 ședințe minim, cu 2-3 nu sunt suficiente”, a adăugat acesta.

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Mihai Stoica, vești bune despre Drăguș și Boutoutaou

Informațiile despre programul de recuperare al lui Boutoutaou completează declarațiile făcute de Mihai Stoica în privința jucătorilor indisponibili. Managerul roș-albaștrilor a precizat că Drăguș a revenit la antrenamentele normale, în timp ce Boutoutaou urmează să încheie etapa de recuperare de la Belgrad și ar trebui să se întoarcă joi.

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FCSB ar putea avea, astfel, mai multe soluții la dispoziție pentru meciul cu FC Voluntari, programat după o perioadă de pregătire în care staff-ul tehnic speră să recupereze o parte dintre jucătorii cu probleme medicale. Mihai Stoica a menționat și posibilitatea revenirii lui Mihai Popescu și Batubinsika, fără să ofere însă o certitudine în privința disponibilității acestora: „Având în vedere că ai 9 zile până la meciul cu Voluntari, că până la meciul ăla o să-l ai pe Drăguș, pe Boutoutaou, e cu totul altceva. Poate să fie și Mihai Popescu, chiar și Batubinsika, deci vedem. Fotbalul e complex”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM la FANATIK”.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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