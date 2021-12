Scene șocante în boxul românesc. Campion național, bătut crunt de un antrenor. Video

Scene reprobabile s-au petrecut joi după-amiază, în timpul unei competiții de box destinate juniorilor. Imediat după ce a cucerit titlul de campion național la categoria sub 20 de ani, Gabriel Șchiopu a fost atacat cu bestialitate de antrenorul Clubului Sportiv Municipal Brăila, Bogdan Dobrescu.

Tânărul pugilist susține că totul a început în momentul în care s-a arătat deranjat de atitudinea agresorului față de copiii aflați în tribune, dar acesta din urmă are o altă versiune. Cert este că imaginile surprinse de camerele de supraveghere din interiorul sălii și publicate apoi pe site-ul local vor constitui probe în deschis de polițiști pentru lovire și alte violențe.

Tânăr pugilist, snopit în bătaie de un antrenor. Imagini cu puternic impact emoțional

„Domnul Bogdan Mihai Dobrescu, antrenor te numești? Dai într-un copil? Eu nu l-am jignit! De ce a recurs la așa un gest? Invidia oare? Motivul că nu l-am băgat în seamă? Chiar nu știu!

Mergem pe cale legală! Am câștigat meciul din finală în prima repriză prin inferioritatea adversarului, dar am fost surprins de un croșeu de stânga de la un antrenor de box. Să știi că nu rămâne așa. Legea o să rezolve tot! Nu ești un exemplu de urmat pentru copiii care fac box”, a scris Gabriel Șchiopu pe o rețea de socializare, ca mai apoi să-și prezinte propria versiune cu privire la acest incident regretabil.

„Maestrul Dobrescu Bogdan a țipat la copiii din tribune care mă încurajau, i-a înjurat. Eu am coborât jos din ring și copiii mi-au zis. I-am spus maestrului meu, Moroiță Ion, ‘uitați, maestre, ce urât vorbește maestrul Dobrescu!‘”, a declarat tânărul pugilist, conform .

Agresorul susține că a fost provocat: „Tot mă înjura. Îmi pare rău, nu trebuia să fac așa ceva”

De cealaltă parte, Bogdan Dobrescu și-a exprimat regretul față de cele întâmplate, dar a afirmat răspicat, în apărarea sa, că sportivul de 21 de ani l-a provocat. De altfel, presa locală susține că între cei doi există un mai vechi.

„El tot mă înjura, tot mă înjura, s-a ridicat de pe bancă și, când s-a ridicat, vă dați seama, am reacționat. Îmi pare foarte rău, nu trebuia să fac așa ceva. Eu am fost provocat să fac așa ceva”, a reacționat antrenorul. Polițiștii au întocmit, însă, dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

„Tânărul a formulat plângere penală, fiind întocmit dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul”, a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Brăila, Geanina Nicolae.

CSM Brăila l-a suspendat pe antrenor: „Nu mai are voie să vină în sală”

În urma incidentului, Dobrescu – care are contract de voluntariat cu Clubul Sportiv Municipal Brăila până la sfârșitul acestei luni – a fost suspendat, așa că nu mai are dreptul de a intra în sala de box. Cel mai probabil, colaborarea va înceta în următoarea perioadă, mai ales că este așteptată și o decizie din partea Federației.

„Luni (n.r. 13 decembrie) se va întruni comisia de disciplină, care va analiza acest caz şi va dispune măsurile care se impun într-o astfel de situaţie. Dobrescu nu mai are voie să ajungă la copii, nu mai are voie să vină în sală, nu mai are voie la antrenamente, până vom lua o decizie.

Am vorbit personal cu el aseară şi i-am cerut să plece. Şi Federaţia Română de Box urmează să ia o decizie în acest caz”, a precizat directorul clubului brăilean, Ana Maria Necoară.