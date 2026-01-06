Bozhidar Chorbadzhiyski și-a amintit de perioada petrecută la FCSB. Ce l-a marcat pe bulgarul lui Hermannstadt

ADVERTISEMENT

Hermannstadt a jucat primul amical al iernii în compania turcilor de la Kayserispor. Bozhidar Chorbadzhiyski, cea mai nouă adiție în lotul sibienilor, a vorbit după meci. Ce a spus despre revenirea în România, dar și despre scurta perioadă petrecută la FCSB.

Bozhidar Chorbadzhiyski a spus de ce a revenit în România

Echipele din SuperLiga se află în cantonamentul de iarnă, perioadă ce coincide și cu fereastra de mercato. Hermannstadt a plecat în Turcia pentru a se pregăti, iar în lotul lui Dorinel Munteanu se află și Bozhidar Chorbadzhiyski.

După fundașul de origine bulgară a oferit o primă reacție. El a spus principalele motive pentru care a ales să se întoarcă în România.

„Mă simt obosit, sunt antrenamente grele, dar de aceea suntem aici. Putem lua plusuri și minusuri după acest meci. Sper că vom fi așa cum își dorește antrenorul. Sunt ok, sunt foarte bine.

Unul dintre motivele pentru care am venit la Hermannstadt este faptul că cel mai bun prieten al meu, bulgar și el, Antoni Ivanov, este aici. Este ca un frate mai mic, am crescut amândoi la o academie din Bulgaria. El m-a ajutat să mă acomodez aici.

El a fost unul dintre motive, dar mai important a fost să fac un pas într-o ligă mai bună decât cea a Bulgariei, următorul pas din cariera mea!”, a spus Bozhidar Chorbadzhiyski.

Ce își mai amintește Bozhidar Chorbadzhiyski din perioada petrecută la FCSB

Chorbadzhiyski a fost împrumutat de FCSB în sezonul 2019–2020 de la CSKA Sofia, însă nu a rămas la echipa bucureșteană. El a bifat doar 4 apariții oficiale, iar Gigi Becali anunța atunci că se va despărți în iarnă de fundașul central. Acum, actualul jucător al sibienilor a spus ce își mai amintește din acea perioadă și cum s-a schimbat între timp.

„La FCSB, nivelul era foarte ridicat. Asta îmi amintesc. Acomodarea a fost foarte bună, la baza Stelei (n.r. – FCSB) terenul este foarte bun, dar așteptările sunt foarte ridicate. Am mai multă experiență acum față de atunci, sunt mai încrezător!”, a mai spus bulgarul.

350.000 de euro este cota actuală a lui Bozhidar Chorbadzhiyski

11 selecții are pentru echipa națională a Bulgariei