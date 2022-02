Istoria celui mai urât divorţ de la Hollywood. Brad Pitt şi Angelina Jolie, la cuţite de mai bine de 5 ani

Brad Pitt și Angelina Jolie au format unul dintre cele mai solide și apreciate cupluri de la Hollywood, însă au ajuns la un divorț cu scandal, poate chiar cel mai urât de la Hollywood.

De data aceasta, Brad Pitt o dă în judecată pe fosta lui parteneră de viață, după ce aceasta și-a vândut acțiunile firmei care administrează moșia Chateau Miraval, podgoria pe care au cumpărat-o împreună în Franța, informează .

Proprietatea se află în în satul Correns din sud-estul Franței. Fostul cuplu a cumpărat-o cu suma de aproximativ 25 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Brad Pitt și Angelina Jolie, cel mai urât divorț de la Hollywood

și Angelina Jolie au achiziționat în 2008 Chateau Miraval, apoi s-au căsătorit acolo în 2014. Actorul a spus că el și fosta soție au fost de acord să nu-și vândă acțiunile fără a avea consimțământul celuilalt.

După ce Angelina Jolie și-a vândut acțiunile firmei care administrează podgoria unui oligarh și producător de băuturi alcoolice din Rusia, Brad Pitt a dat-o în judecată, întrucât nu s-a consultat cu el înainte de a face acest demers.

ADVERTISEMENT

Avocații actorului din “Fight Club” au spus că podgoria “a devenit pasiunea lui Pitt” și că “s-a transformat într-o poveste de renume internațional” sub conducerea sa.

Moșia Chateau Miraval cuprinde podgoria, dar și o vilă din sudul Franței.

Potrivit documentelor legale depuse joi în Los Angeles, Brad Pitt a ajutat la consolidarea rentabilității podgoriei, care “produce unul dintre cele mai renumite vinuri rozé”, potrivit sursei citate anterior.

ADVERTISEMENT

Iuri Shefler este miliardarul rus căruia Angelina Jolie i-ar fi vândut acțiunile, potrivit documentelor menționate.

“Ea și-a vândut acțiunile în cunoștință de cauză și cu intenția ca Shefler și afiliații săi să încerce să preia controlul asupra afacerii pentru care Pitt și-a devotat viața și pentru a submina investiția lui Pitt în Miraval.”, se arată în documente.

ADVERTISEMENT

Moșia Chateau Miraval, achiziționată de Brad Pitt și Angelina Jolie în 2008. Sursa foto: hepta.ro

Angelina Jolie, acuzată că nu s-a implicat deloc în dezvoltarea afacerii cu vinuri

În plus, avocații susțin că Angelina Jolie și-a vândut acțiunile fără să se consulte cu fostul soț pentru a-i cauza acestuia “un prejudiciu nejustificat”, în timp ce Pitt “a investit capital și a făcut eforturi mari pentru a-și susține afacerea cu vinuri.”

ADVERTISEMENT

Documentele mai susțin că Brad Pitt a contribuit cu 60% din suma de achiziționare a proprietății din Franța.

a plătit restul de 40% și nu s-ar fi implicat deloc în eforturile de dezvoltare a afacerii, cu toate că a “beneficiat” de pe urma succesului acesteia.

Actrița din “Maleficent” l-a “informat pe Pitt în scris” în legătură cu decizia de a-și vinde acțiunile lui Shefler în ianuarie 2021. Aceasta a mai menționat că a ajuns la “această decizie dureroasă cu multă tristețe”.

Avocații lui Brad Pitt au cerut judecarea procesului de către un juriu, iar Angelina Jolie încă nu a făcut niciun comentariu în acest sens.

Cât a costat procesul de divorț până acum

Până în acest moment, procesul de divorț dintre i-a costat pe cei doi câte un milion de dolari, scrie .

Cei doi actori sunt separați din toamna anului 2016, iar divorțul lor a ajuns la final în 2019. Cu toate acestea, lupta pentru bunuri și pentru custodia copiilor nu s-a terminat.

Au fost împreună timp de 12 ani și s-au căsătorit în 2014, după aproximativ un deceniu de relație.

Povestea lor a început în 2004, atunci când s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei “Mr. & Mrs. Smith”. La vremea respectivă, Pitt era căsătorit cu celebra actriță Jennifer Aniston, de care a divorțat în 2005.

Angelina Jolie s-a aflat în centrul unui scandal atunci, fiind acuzată că cei doi s-ar fi despărțit din cauza ei. Actrița a negat acuzațiile și a spus că niciodată nu ar putea avea o relație cu un bărbat căsătorit. În 2006, cei doi au anunțat oficial relația, atunci când deja așteptau primul lor copil.

Brad și Angelina au împreună trei copii biologici, Shilloh (15 ani) și gemenii Knox și Vivienne (12 ani). Au și trei adoptați, Pax (17 ani), Maddox (19 ani) și Zahara (16 ani).

În dosarul de divorț depus în 2016, Angelina Jolie a cerut custodia deplină a celor șase copii, însă nu a reușit să o obțină nici până în prezent.

Motivul pentru care actrița a luat această decizie a fost o ceartă între ea și Brad Pitt la bordul avionului lor privat. Actorul ar fi consumat cam mult alcool la momentul respectiv. Fiul lor, Maddox, ar fi încercat să-și calmeze părinții, însă actorul l-ar fi lovit și pe el.

Brad Pitt a avut probleme cu alcoolul și drogurile

Până la urmă, Brad Pitt a fost găsit nevinovat de de Protecţia Copilului, în noiembrie 2016. Acesta a recunoscut atunci că se confruntă cu probleme cu alcoolul și drogurile, la care a renunțat în 2017, după cum a declarat într-un interviu.

“Nu ţin minte o zi, după ce am terminat facultatea, în care să nu beau sau să fumez ceva. Am încetat să mai iau droguri când am întemeiat o familie. Dar chiar şi anul trecut (n.r. 2016), am continuat să beau prea mult. Era o problemă.”, spunea actorul în 2017.

În cadrul aceluiași interviu, Brad Pitt a spus că el și Angelina au o relație bună după separare.

Ulterior, în 2018, actrița și-a dat fostul partener în judecată pe motiv că nu ar fi plătit pensia alimentară a copiilor. Acesta a spus că a plătit milioane de dolari și a contribuit și la achitarea unor facturi.

Angelina Jolie a cerut ca întregul domeniu de la Miraval să-i revină în totalitate, pentru a obține mai mulți bani.

Anul trecut, actrița a depus o nouă plângere împotriva tatălui copiilor ei, susținând că acesta a fost agresiv. O sursă din apropierea lui Brad Pitt a declarat că Angelina nu are dovezi în acest sens.