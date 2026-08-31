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Bradley Barcola, de la PSG la Liverpool pentru o sumă record! Totul este oficial

Bradley Barcola, transferat de la PSG la Liverpool! Mutarea a fost confirmată oficial de „cormorani”. Toate detaliile transferului și ce a declarat fotbalistul
Gabriel-Alexandru Ioniță
31.08.2026 | 19:43
Bradley Barcola de la PSG la Liverpool pentru o suma record Totul este oficial
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Bradley Barcola, de la PSG la Liverpool pentru o sumă record. Foto: X / Liverpool FC
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Bradley Barcola (23 de ani) s-a transferat de la PSG la Liverpool pentru o sumă record. Este vorba despre 125 de milioane de euro, dar suma totală ar putea ajunge chiar până la 143 de milioane de euro, în funcție de anumite bonusuri de performanță incluse în contractul dintre cele două cluburi, informează ESPN. 

Bradley Barcola s-a transferat de la PSG la Liverpool

Potrivit BBC Sport, fotbalistul francez a semnat un contract pe cinci sezoane cu echipa de pe „Anfield Road” și va purta tricoul cu numărul 29, așa cum s-a întâmplat de altfel și pe „Parc des Princes”. Astfel, transferul fotbalistului crescut de Olympique Lyon devine acum cel mai scump făcut vreodată din campionatul Franței.

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Aducerea internaționalului francez de către Liverpool FC a fost confirmată de către „cormorani” prin intermediul site-ului oficial al clubului: „Liverpool a încheiat transferul lui Bradley Barcola de la PSG. Atacantul francez a semnat un contract pe termen lung cu formaţia noastră la centrul de pregătire AXA după ce a trecut vizita medicală şi astfel transferul a fost finalizat”. 

Ce a declarat Bradley Barcola după ce a semnat cu Liverpool

Bradley Barcola merge deci pe „Anfield” pentru a-l înlocui în principiu pe Mohamed Salah, plecat în această vară în Turcia, la Trabzonspor, chiar dacă egipteanul joacă în dreapta liniei ofensive, iar francezul se simte mai bine mai degrabă în partea stângă. După ce a semnat contractul, Barcola a făcut și primele declarații din postura de fotbalist al echipei din Premier League:

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„Este o mare mândrie să pot juca pentru Liverpool. Sunt foarte fericit. A durat mult timp, dar sunt foarte fericit astăzi că pot juca pentru Liverpool și tot ce îmi doresc este să fiu pe teren și să pot juca. Sper să realizez lucruri foarte mărețe. În primul rând, să câștig Premier League. Este unul dintre cele mai mari vise din viața mea.

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Este vorba de a rămâne la această echipă pe termen lung. De aceea am semnat un contract pe termen lung. Sper să pot face asta. Am avut șansa să joc de două ori pe acest stadion și am văzut atmosfera și cum fanii îi susțineau pe jucătorii lui Liverpool. Când am aflat de interesul lui Liverpool pentru mine, nu am pus întrebări și am știut că este un club foarte mare pentru mine”. 

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  • 90 de milioane de euro este în prezent cota de piață a lui Bradley Barcola în viziunea Transfermarkt 
  • 28 de meciuri a jucat până acum Bradley Barcola pentru naționala Franței, marcând 6 goluri 
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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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