Braga și CFR Cluj se vor duela în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Elevii lui Dan Petrescu au o deplasare extrem de dificilă, formația lusitană impunându-se în meciul disputat în Gruia cu scorul de 2-1.

Braga – CFR Cluj, live video în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Misiune dificilă pentru elevii lui Dan Petrescu

După eliminarea impresionantă a lui Lugano, CFR Cluj încearcă să se să continue seria bună de rezultate și să obțină un o calificare în fața lui Braga, în turul 3 preliminar UEFA Europa League. .

Dorința patronului Neluțu Barga, dar și al jucătorilor de la CFR Cluj, este ca echipa să reușească să se califice într-o grupă principală europeană. De preferat ar fi „Faza Ligii” Europa League, însă în cazul unei eliminări, „feroviarii” vor juca play-off de Conference League.

Când este programat meciul tur Braga – CFR Cluj și unde va avea loc

UEFA a anunțat în cursul zilei de luni, 21 iulie, datele exacte ale „dublei” dintre CFR Cluj – Braga din cadrul turului 3 preliminar al UEFA Europa League.

Astfel, primul meci a avut loc acasă pentru CFR Cluj, joi, 7 august, de la ora 20:30. Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” a fost gazda meciului tur.

Returul va avea loc joi, 14 august, de la ora 21:30, la Braga. Stadionul cu pricina este „Estádio Municipal de Braga”. Clujenii vor încerca să obțină o calificare, însă formația din Portugalia este o adevărată forță europeană.

Cine transmite la TV Braga – CFR Cluj din manșa retur a celui de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League

Digi Sport 1 și Prima Sport 1 sunt posturile ce vor transmite la tv meciul Braga – CFR Cluj, a doua manșă din turul 3 preliminar al UEFA Europa League. .

În plus, partida de joi, 14 august, de la ora 21:30, poate fi urmărită și online pe platformele celor două televiziuni, pe DigiOnline, respectiv Prima Play, dar și pe Orange TV GO.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. CFR Cluj va aborda partida la victorie, însă duelul se anunță a fi extrem de dificil.

Care este următorul adversar pe care îl poate avea CFR Cluj în UEFA Europa League

Tragerea la sorți pentru play-off-ul UEFA Europa League a avut loc luni, 4 august, iar CFR Cluj a aflat cu cine se va duela mai departe în cupele europene, asta în cazul în care va trece de Braga.

Mai exact, echipa care se va califica mai departe din duelul Braga – CFR Cluj va juca împotriva lui Noah, campioana din Armenia, în play-off-ul UEFA Europa League.

În scenariul în care CFR Cluj este eliminată, echipa antrenată de Dan Petrescu se va duela în play-off-ul din Conference League cu pierzătoarea dintre Hacken din Suedia și Brann din Norvegia, dublă de asemenea din turul trei preliminar din Europa League, cu turul în deplasare pentru echipa din Gruia pe 21 august și returul pe teren propriu pe 28 august.

Care este diferența de valoare dintre CFR Cluj și Braga

Braga domină, ca valoare, în faza turului 3 din preliminariile UEFA Conference League. Echipa din Portugalia are un lot de aproape 6 ori mai valoros față de CFR Cluj.

În total, valoarea de piață a jucătorilor formației din Portugalia, conform Transfermarkt, ajunge la 173 milioane de euro, în timp ce lotul clujenilor este evaluat la 31 de milioane de euro.

Cei mai bine cotați jucători de la Braga sunt Roger (extremă dreapta, 22 milioane de euro), Rodrigo Zalazar (mijlocaș central, 18 milioane de euro) și Simon Banza (atacant central, 14 milioane de euro).

Cotele la pariuri pentru confruntarea din Portugalia

Favorită în acest duel este văzută formația gazdă, Braga. Victoria lusitanilor este cotată cu 1,37, în timp ce un succes al lui CFR Cluj are cota 9,00 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 4,80. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 2,35.

Vezi live video Braga – CFR Cluj, în a doua manșă a celui de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Estádio Municipal de Braga”, dintre Braga și CFR Cluj, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor de la CFR Cluj, inclusiv ale lui Dan Petrescu, dar și a fotbaliștilor care s-au remarcat în cele 90 de minute de joc pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!