Sport

Brăila și Tulcea, cele mai sărace la fotbal! Câte echipe are fiecare județ în primele 3 ligi din România

Răzvan Rădulescu
14.11.2026 | 08:36
Braila si Tulcea cele mai sarace la fotbal Cate echipe are fiecare judet in primele 3 ligi din Romania
SPECIAL FANATIK
Cele mai bogate și cele mai sărace județe din România la fotbal. Foto: colaj Fanatik
Brăila și Tulcea sunt județele cu cele mai puține echipe în primele 3 ligi de fotbal din România. Fanatik a analizat care este situația în sezonul 2026/2027.
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Județele Brăila și Tulcea sunt primele într-un top nedorit al microbiștilor din România. Concret, cele două județe, vecine de altfel, nu au nicio echipă în primele trei ligi de fotbal din țară, situație în care nu se mai regăsește niciun alt județ din România. FANATIK a trecut în tabel echipele pe care fiecare județ le dă în primele trei ligi.

Brăila și Tulcea, cele mai sărace județe din România la fotbal

Împărțirea administrativ-teritorială a României a revenit în centrul atenției publice în ultima perioadă, mai ales din două motive. Primul, Vasluiul, aflat constant la coadă și recunoscut în România ca fiind cel mai sărac județ al țării din punct de vedere economic, a scăpat de titlul nedorit pe care l-a pasat județului Giurgiu.

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Conform datelor companiei de cercetare de piață NIQ, citate de Digi 24, locuitorii din Giurgiu au cea mai mică putere de cumpărare din România. Totodată, în atenția publică este reforma administrativ-teritorială pe care PSD o pregătește și care ar urma să fie finalizată în martie 2027 și în care mai multe județe ar urma să dispară. Partidul Social Democrat propune șase criterii pentru stabilirea localităților sustenabile printre care populația, sustenabilitatea economică, capacitatea administrativă, conectivitatea, accesul la servicii de bază și infrastructură politică.

Pornind de la cele două criterii enumerate mai sus, FANATIK a pus lupa pe harta fotbalului din România și a identificat cele mai sărace județe la fotbal din România. Brăila și Tulcea se bat pentru acest titlu nedorit. Cele două, cu echipe de tradiție profesioniste în trecut precum Dacia Unirea Brăila sau Delta Tulcea, nu au nici măcar o echipă în primele 3 ligi din România.

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  • SuperLiga și Liga 2 sunt ligi profesioniste, aflate în custodia Ligii Profesioniste de Fotbal, respectiv a Federației Române de Fotbal, în timp ce Liga a 3-a, împărțită în jucători și participanți amatori și profesioniști, este condusă de FRF. 

Harta județelor din România la fotbal! Cine dă cele mai multe echipe în primele 3 ligi

Inevitabil, Municipiul București are cele mai multe echipe în primele 3 ligi de fotbal din România. Capetele de afiș sunt, cu siguranță, Dinamo, Rapid și FCSB din SuperLiga, în timp ce în liga secundă, capitala României este reprezentată de Metaloglobus, Steaua București și CS Dinamo. Cu tot cu reprezentantele din liga a 3-a, Bucureștiul ajunge la un total de 11 echipe în primele 3 ligi de fotbal din România.

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Capitala României, prima la putere de cumpărare în România, este urmată în acest top de Ilfov (10 echipe) și Prahova (8 echipe). Județele Cluj, Constanța, Timiș și Dâmbovița sunt la egalitate, fiecare cu câte 5 echipe în Top 3 ligi, doar că diferența constă în repartizare. Cluj dă două echipe puternice în prima ligă, în timp ce Dâmbovița și Timiș nu au echipă în SuperLiga, dar se bat la promovare prin Chindia Târgoviște, respectiv Poli Timișoara. Iată harta completă în ordine alfabetică.

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JudețLiga 1Liga 2Liga 3TOTAL ECHIPE
AlbaUnirea Alba Iulia, CIL Blaj, Metalurgistul Cugir, CS Univ. Alba Iulia4
AradUTAACS Viitorul Arad, CS Unirea Sântana, ACS Progresul Pecica4
ArgeșFC ArgeșAro Câmpulung, Unirea Bascov, ACS Petrolul Hîrtiești4
BacăuFC BacăuAerostar Bacău, FC Bacău II, Viitorul Onești4
BihorFC Bihor OradeaCS Crișul Sântandrei, CS Bihorul Beiuș, CSC Sânmartin (Lotus Băile Felix)4
Bistrița-NăsăudGloria Bistrița1
BotoșaniFC Botoșani1
BrașovCorona Brașov, Olimpic Zărnești, CSM Săcele, Kids Tâmpa Brașov4
Brăila0
BuzăuMetalul BuzăuPetrolul Berca, CSM Râmnicu Sărat3
CălărașiAgricola Borcea, Progresul Fundulea, Înainte Modelu, Dunărea Călărași4
Caraș-SeverinCSM ReșițaAFC Nera Bogodinți2
ClujCFR Cluj, Universitatea ClujCS Sănătatea Servicii Publice Cluj, Viitorul Cluj, FC Unirea Dej5
ConstanțaFarulCS Agigea, Axiopolis Cernavodă, CS Gloria Băneasa, Portul Constanța5
CovasnaSepsiTârgu Secuiesc, Sepsi Sf Gheorghe II, Carpați Covasna4
DâmbovițaChindia TârgovișteCSM Flacăra Moreni, Voința Crevedia, CS Urban Titu, FC Aninoasa Pucioasa5
DoljUniversitatea CraiovaCS Universitatea Craiova II, ACSO Filiași3
GalațiOțelul GalațiUnirea Braniștea, Sporting Liești, Oțelul Galați II4
GiurgiuSCM Dunărea Giurgiu, ACS Axi Adunații-Copăceni2
GorjCSM Târgu Jiu, CS Vulturii Fărcășești2
HarghitaCsikszereda Miercurea CiucOdorheiu Secuiesc, CS Gheorgheni3
HunedoaraCorvinul HunedoaraCS Minerul Lupeni, CSM Jiul Petroșani, CSM Deva4
IalomițaUnirea SloboziaACS Recolta Gheorghe Doja2
IașiACS USV Iași, CSM Pașcani2
IlfovFC VoluntariPopești Leordeni, Concordia Chiajna, CS Afumați, ȘtefăneștiCS Tunari, Viitorul Corbeanca, Inter Ilfov, ACS Progresul Mogoșoaia, FC Voluntari II10
MaramureșCS Minaur Baia Mare, ACS Comuna Recea, CSM Sighetu Marmației3
MehedințiCS Drobeta Turnu Severin1
Municipiul BucureștiDinamo, Rapid, FCSBMetaloglobus, Steaua, CS DinamoACS Omega Sport București, FCSB II, Dinamo București II, Oxigen București, Progresul Spartac11
MureșASA Tg. MureșACS Academica Transilvania Târgu Mureș2
NeamțCeahlăul Piatra Neamț1
OltCSM SlatinaACS Oltul Curtișoara, ACS Academica Balș3
PrahovaPetrolul PloieștiCSO Băicoi, Vălenii de Munte, Tricolorul Breaza, CS Blejoi, Progresul Drăgănești, CSO Plopeni, CS Păulești8
SălajSCM Zalău1
Satu MareCSM Olimpia Satu MareAFC Unirea Tășnad2
SibiuCSC 1599 ȘelimbărACS Mediaș, Inter Sibiu3
SuceavaCetate SuceavaBradul Putna2
TeleormanFCM Alexandria, Cetatea Turnu Măgurele2
TimișPoli Timișoara, CSC DumbrăvițaCS Timișul Șag, Ghiroda & Giarmata Vii, Poli Timișoara II5
Tulcea0
VasluiCSM Vaslui1
VâlceaSCM Râmnicu VâlceaFC Păuşeşti-Otăsău2
VranceaCSM Adjud1

Județele care bat la „poarta retrogradării”

Tulcea și Brăila, fără echipă în top 3 ligi ale României, nu sunt singurele aflate în colaps. Mai multe județe din România au o singură echipă în primele 3 ligi, concret, în Liga a 3-a, iar riscul ca ierarhia să se schimbe din sezonul viitor este mare. Vrancea, Vaslui, Sălaj, Neamț și Mehedinți au câte o echipă în a treia ligă și bat la „poarta retrogradării”. Au apus perioadele în care Vaslui și Neamț dădeau echipe tari în prima ligă, precum FC Vaslui și Ceahlăul Piatra Neamț, care luptau pentru fotbalul românesc în cupele europene.

Și mai îngrijorător este faptul că din totalul de 134 de echipe din primele 3 ligi ale României (16 în SuperLigă, 22 în Liga 2 și 96 în Liga 3), doar Municipiul București și județul Ilfov au simultan câte o echipă în fiecare eșalon al fotbalului românesc. Mai mult decât atât, București și Ilfov au 21 de echipe în Top 3, adică 15% din totalul formațiilor din primele trei ligi.

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Cele mai importante echipe din România care au dispărut în era modernă

Criza economică și politică pe care o traversează România de alți buni au afectat, inevitabil, și fotbalul. Mai multe echipe de tradiție din fotbalul românesc, inclusiv foste campioane ale României, au dispărut în ultimii ani, din cauza problemelor financiare. Unele dintre ele și-au reluat activitatea în ligile inferioare, altele s-au desființat.

FC Brașov, Astra Giurgiu, Unirea Urziceni, FC Vaslui, Gaz Metan Mediaș sau Sportul Studențesc se alătură echipelor desființate în trecut, precum Ripensia Timișoara sau Chimia Râmnicu Vâlcea. De altfel, inclusiv în sezonul 2026/2027, Petrolul Ploiești, UTA Arad, CFR Cluj sau Oțelul Galați, echipă de primă ligă, au probleme financiare și riscă inclusiv falimentul. 

  • 16 echipe sunt în SuperLiga, 22 în Liga 2, și 96 în cele 8 serii din Liga 3.
  • București (3 echipe în SuperLiga), Ilfov (4 echipe în Liga 2) și Prahova (7 echipe în Liga 3) conduc topurile în cele 3 eșaloane
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Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
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