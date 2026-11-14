Brăila și Tulcea, cele mai sărace la fotbal! Câte echipe are fiecare județ în primele 3 ligi din România

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Județele Brăila și Tulcea sunt primele într-un top nedorit al microbiștilor din România. Concret, cele două județe, vecine de altfel, nu au nicio echipă în primele trei ligi de fotbal din țară, situație în care nu se mai regăsește niciun alt județ din România. FANATIK a trecut în tabel echipele pe care fiecare județ le dă în primele trei ligi.

Brăila și Tulcea, cele mai sărace județe din România la fotbal

Împărțirea administrativ-teritorială a României a revenit în centrul atenției publice în ultima perioadă, mai ales din două motive. Primul, Vasluiul, aflat constant la coadă și recunoscut în România ca fiind cel mai sărac județ al țării din punct de vedere economic, a scăpat de titlul nedorit pe care l-a pasat județului Giurgiu.

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Conform datelor companiei de cercetare de piață NIQ, citate de Digi 24, locuitorii din Giurgiu au cea mai mică putere de cumpărare din România. Totodată, în atenția publică este o pregătește și care ar urma să fie finalizată în martie 2027 și în care mai multe județe ar urma să dispară. Partidul Social Democrat propune șase criterii pentru stabilirea localităților sustenabile printre care populația, sustenabilitatea economică, capacitatea administrativă, conectivitatea, accesul la servicii de bază și infrastructură politică.

Pornind de la cele două criterii enumerate mai sus, FANATIK a pus lupa pe harta fotbalului din România și a identificat cele mai sărace județe la fotbal din România. Brăila și Tulcea se bat pentru acest titlu nedorit. Cele două, cu echipe de tradiție profesioniste în trecut precum Dacia Unirea Brăila sau Delta Tulcea, nu au nici măcar o echipă în primele 3 ligi din România.

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SuperLiga și Liga 2 sunt ligi profesioniste, aflate în custodia Ligii Profesioniste de Fotbal, respectiv a Federației Române de Fotbal, în timp ce Liga a 3-a, împărțită în jucători și participanți amatori și profesioniști, este condusă de FRF.

Harta județelor din România la fotbal! Cine dă cele mai multe echipe în primele 3 ligi

Inevitabil, Municipiul București are cele mai multe echipe în primele 3 ligi de fotbal din România. Capetele de afiș sunt, cu siguranță, Dinamo, Rapid și FCSB din SuperLiga, în timp ce în liga secundă, capitala României este reprezentată de Metaloglobus, Steaua București și CS Dinamo. Cu tot cu reprezentantele din liga a 3-a, Bucureștiul ajunge la un total de 11 echipe în primele 3 ligi de fotbal din România.

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Capitala României, prima la putere de cumpărare în România, este urmată în acest top de Ilfov (10 echipe) și Prahova (8 echipe). Județele Cluj, Constanța, Timiș și Dâmbovița sunt la egalitate, fiecare cu câte 5 echipe în Top 3 ligi, doar că diferența constă în repartizare. Cluj dă două echipe puternice în prima ligă, în timp ce Dâmbovița și Timiș nu au echipă în SuperLiga, dar se bat la promovare prin Chindia Târgoviște, respectiv Poli Timișoara. Iată harta completă în ordine alfabetică.

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Județ Liga 1 Liga 2 Liga 3 TOTAL ECHIPE Alba – – Unirea Alba Iulia, CIL Blaj, Metalurgistul Cugir, CS Univ. Alba Iulia 4 Arad UTA – ACS Viitorul Arad, CS Unirea Sântana, ACS Progresul Pecica 4 Argeș FC Argeș – Aro Câmpulung, Unirea Bascov, ACS Petrolul Hîrtiești 4 Bacău – FC Bacău Aerostar Bacău, FC Bacău II, Viitorul Onești 4 Bihor – FC Bihor Oradea CS Crișul Sântandrei, CS Bihorul Beiuș, CSC Sânmartin (Lotus Băile Felix) 4 Bistrița-Năsăud – Gloria Bistrița – 1 Botoșani FC Botoșani – – 1 Brașov – – Corona Brașov, Olimpic Zărnești, CSM Săcele, Kids Tâmpa Brașov 4 Brăila – – – 0 Buzău – Metalul Buzău Petrolul Berca, CSM Râmnicu Sărat 3 Călărași – – Agricola Borcea, Progresul Fundulea, Înainte Modelu, Dunărea Călărași 4 Caraș-Severin – CSM Reșița AFC Nera Bogodinți 2 Cluj CFR Cluj, Universitatea Cluj – CS Sănătatea Servicii Publice Cluj, Viitorul Cluj, FC Unirea Dej 5 Constanța Farul – CS Agigea, Axiopolis Cernavodă, CS Gloria Băneasa, Portul Constanța 5 Covasna Sepsi – Târgu Secuiesc, Sepsi Sf Gheorghe II, Carpați Covasna 4 Dâmbovița – Chindia Târgoviște CSM Flacăra Moreni, Voința Crevedia, CS Urban Titu, FC Aninoasa Pucioasa 5 Dolj Universitatea Craiova – CS Universitatea Craiova II, ACSO Filiași 3 Galați Oțelul Galați – Unirea Braniștea, Sporting Liești, Oțelul Galați II 4 Giurgiu – – SCM Dunărea Giurgiu, ACS Axi Adunații-Copăceni 2 Gorj – – CSM Târgu Jiu, CS Vulturii Fărcășești 2 Harghita Csikszereda Miercurea Ciuc – Odorheiu Secuiesc, CS Gheorgheni 3 Hunedoara Corvinul Hunedoara – CS Minerul Lupeni, CSM Jiul Petroșani, CSM Deva 4 Ialomița – Unirea Slobozia ACS Recolta Gheorghe Doja 2 Iași – – ACS USV Iași, CSM Pașcani 2 Ilfov FC Voluntari Popești Leordeni, Concordia Chiajna, CS Afumați, Ștefănești CS Tunari, Viitorul Corbeanca, Inter Ilfov, ACS Progresul Mogoșoaia, FC Voluntari II 10 Maramureș – – CS Minaur Baia Mare, ACS Comuna Recea, CSM Sighetu Marmației 3 Mehedinți – – CS Drobeta Turnu Severin 1 Municipiul București Dinamo, Rapid, FCSB Metaloglobus, Steaua, CS Dinamo ACS Omega Sport București, FCSB II, Dinamo București II, Oxigen București, Progresul Spartac 11 Mureș – ASA Tg. Mureș ACS Academica Transilvania Târgu Mureș 2 Neamț – – Ceahlăul Piatra Neamț 1 Olt – CSM Slatina ACS Oltul Curtișoara, ACS Academica Balș 3 Prahova Petrolul Ploiești – CSO Băicoi, Vălenii de Munte, Tricolorul Breaza, CS Blejoi, Progresul Drăgănești, CSO Plopeni, CS Păulești 8 Sălaj – – SCM Zalău 1 Satu Mare – CSM Olimpia Satu Mare AFC Unirea Tășnad 2 Sibiu – CSC 1599 Șelimbăr ACS Mediaș, Inter Sibiu 3 Suceava – Cetate Suceava Bradul Putna 2 Teleorman – – FCM Alexandria, Cetatea Turnu Măgurele 2 Timiș – Poli Timișoara, CSC Dumbrăvița CS Timișul Șag, Ghiroda & Giarmata Vii, Poli Timișoara II 5 Tulcea – – – 0 Vaslui – – CSM Vaslui 1 Vâlcea – SCM Râmnicu Vâlcea FC Păuşeşti-Otăsău 2 Vrancea – – CSM Adjud 1

Județele care bat la „poarta retrogradării”

Tulcea și Brăila, fără echipă în top 3 ligi ale României, nu sunt singurele aflate în colaps. Mai multe județe din România au o singură echipă în primele 3 ligi, concret, în Liga a 3-a, iar riscul ca ierarhia să se schimbe din sezonul viitor este mare. Vrancea, Vaslui, Sălaj, Neamț și Mehedinți au câte o echipă în a treia ligă și bat la „poarta retrogradării”. Au apus perioadele în care Vaslui și Neamț dădeau echipe tari în prima ligă, precum FC Vaslui și Ceahlăul Piatra Neamț, care luptau pentru fotbalul românesc în cupele europene.

Și mai îngrijorător este faptul că din totalul de 134 de echipe din primele 3 ligi ale României (16 în SuperLigă, 22 în Liga 2 și 96 în Liga 3), doar Municipiul București și județul Ilfov au simultan câte o echipă în fiecare eșalon al fotbalului românesc. Mai mult decât atât, București și Ilfov au 21 de echipe în Top 3, adică 15% din totalul formațiilor din primele trei ligi.

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Cele mai importante echipe din România care au dispărut în era modernă

Criza economică și politică pe care o traversează România de alți buni au afectat, inevitabil, și fotbalul. Mai multe echipe de tradiție din fotbalul românesc, inclusiv foste campioane ale României, au dispărut în ultimii ani, din cauza problemelor financiare. Unele dintre ele și-au reluat activitatea în ligile inferioare, altele s-au desființat.

FC Brașov, Astra Giurgiu, Unirea Urziceni, FC Vaslui, Gaz Metan Mediaș sau Sportul Studențesc se alătură echipelor desființate în trecut, precum Ripensia Timișoara sau Chimia Râmnicu Vâlcea. De altfel, inclusiv în sezonul 2026/2027,