Brandul lui Iohannis încă face ravagii pe internet. Regele Suediei, ironizat: “Close, but not Klaus enough”

Ambasada Suediei a postat o imagine cu regele Carl Gustaf vaccinându-se împotriva noului coronavirus, iar o parte dintre comentariile internauților fac referire la imaginea președintelui Klaus Iohannis și a faimosului deja ”brand” românesc.

Suveranul suedez este afișat în fotografie în cămașă, cu cravată, dar și cu mâneca ridicată. A devenit repede termen de comparație cu șeful de stat din România.

“Close, but not Klaus enough”, a scris Danny. ”Regele mai are de lucrat până să îl ajungă pe Iohannis, se spune într-un alt mesaj. Glumele au continuat să curgă pe pagina de Facebook a Ambasadei Suediei.

Cele mai amuzante mesaje despre Iohannis și Regele Suediei

“Mai are de lucrat la brațe!”

“Cand esti (vi) king porți cămașă la vaccinare.”

”Neamțu’ nostru ne-a trimis, ieri, și la vaccinare, și la sala”.

“N-are brandul de țară al lui Iohannis. Dar ne place și de Gustaf așa cum e”.

Un alt comentariu face aluzii amuzante la modul cum sunt livrate produsele gigantului suedez, IKEA.

“Mă așteptam ca suedezii să primească seringa dezasamblată și substanțele componente ale vaccinului ambalate separat și să se descurce singuri”.

Imaginile cu brandul lui Iohannis au fost virale pe internet. Românii s-au întrecut în glume

„În numele tuturor femeilor, vă mulțumim. La rapel, dacă se poate, vă rugăm frumos, vrem să vedem dacă faceți și abdomene”, a glumit o persoană pe Facebook.

Pentru că Iohannis s-a vaccinat pe 15 ianuarie (ziua de naștere a lui Mihai Eminescu), cineva s-a gândit să creeze o fotografie adecvată.

”S-a vaccinat Klaus Iohannis și uite că nu am fost atentă dacă i-au pus ăia ser fiziologic sau apă de murături, că eu mă uitam la mușchii lui”, a scris și Corina Băcanu.

Postarea președintelului a strâns peste 50.000 de like-uri și 10.000 de comentarii. „La 60+ nu tu burta, bicepși lucrați. Alta dovadă clară că nu e român”, se arată într-un alt mesaj.

