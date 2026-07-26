Brann, „thriller” cu 5 goluri și un cartonaș roșu înaintea meciului cu U Cluj. Rezultatul este surprinzător

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Brann a avut meci de campionat duminică, 26 iulie, în aceeași zi în care U Cluj se duelează cu Sepsi OSK. Norvegienii au jucat acasă, în compania celor de la Vålerenga, iar desfășurarea meciului, dar mai ales rezultatul final, au fost adevărate surprize. Ce au făcut adversarii ardelenilor, de fapt.

Brann – Valerenga 2-3. Rezultat șocant la pauza meciului

Meciul a avut parte de fluierul de start la ora 15:30. Oaspeții au început în forță, deschizând scorul prin Bjordal în minutul 24. Lange a majorat diferența pe tabelă în minutul 41, pentru ca Haren să facă 3-0 cu puțin înaintea pauzei, spre șocul gazdelor. Tot Valerenga a continuat să pună presiune și în debutul actului secund, dar eliminarea lui Nasberg în minutul 57 a destabilizat raportul de forțe.

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Brann a primit un penalty, pe care Castro l-a transformat cu succes în minutul 65. În minutul 77, Myhre a înscris și el, iar tabela indica scorul de 2-3. Deși s-au acordat 6 minute suplimentare de prelungire, toate cele 3 puncte puse în joc au rămas în contul celor de la Valerenga. În urma acestui rezultat, oaspeții au urcat pe poziția 6, cu 20 de puncte, în timp ce Brann se află pe locul 7, cu 19 puncte.

Brann a utilizat majoritatea jucătorilor din meciul cu U Cluj

(scor 2-2), au rămas în formula de start pentru meciul din campionat cu Valerenga 10 jucători: Dyngeland, De Roeve, Knudsen, Pedersen, Soltvedt, Wassberg, Myhre, Mathisen, Holm, Castro.

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Brann, contra celor de la Valerenga: Dyngeland – De Roeve, Knudsen, Pedersen, Soltvedt – Eriksen, Wassberg, Myhre – Mathisen, Holm, Castro.

Brann, contra lui U Cluj: Dyngeland – De Roeve, Knudsen, Pedersen, Soltvedt – Ingason, Wassberg, Myhre – Mathisen, Holm, Castro.

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Cristiano Bergodi se așteaptă la un meci de luptă la returul cu Brann

Cristiano Bergodi a recunoscut după meciul din tur că echipa sa ar fi mers „în excursie” dacă ar fi pierdut cu 0-2, însă egalul înregistrat păstrează șanse importante la o calificare în turul 3 din Europa League.

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„Ei pleacă cu prima șansă. Joacă acasă, va fi stadionul plin, e frumos. În minutul 80 ziceam că mergem în excursie, acum mergem să facem ceva frumos acolo!”, . În cazul în care va trece de SK Brann, U Cluj se va duela în turul 3, aproape sigur, cu Apollon Limassol. Ciprioții au câștigat clar prima manșă cu Dila Gori, în deplasare, cu 4-0.