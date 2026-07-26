Sport

Brann, „thriller” cu 5 goluri și un cartonaș roșu înaintea meciului cu U Cluj. Rezultatul este surprinzător

Ce rezultat a obținut Brann, adversara lui U Cluj din turul 2 preliminar Europa League, la meciul din campionat înaintea returului cu ardelenii. Vezi aici toate detaliile.
Mihai Dragomir
26.07.2026 | 18:08
Brann thriller cu 5 goluri si un cartonas rosu inaintea meciului cu U Cluj Rezultatul este surprinzator
ULTIMA ORĂ
Brann, rezultat uluitor în campionat. Ce au făcut norvegienii înaintea returului cu U Cluj. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Brann a avut meci de campionat duminică, 26 iulie, în aceeași zi în care U Cluj se duelează cu Sepsi OSK. Norvegienii au jucat acasă, în compania celor de la Vålerenga, iar desfășurarea meciului, dar mai ales rezultatul final, au fost adevărate surprize. Ce au făcut adversarii ardelenilor, de fapt.

Brann – Valerenga 2-3. Rezultat șocant la pauza meciului

Meciul a avut parte de fluierul de start la ora 15:30. Oaspeții au început în forță, deschizând scorul prin Bjordal în minutul 24. Lange a majorat diferența pe tabelă în minutul 41, pentru ca Haren să facă 3-0 cu puțin înaintea pauzei, spre șocul gazdelor. Tot Valerenga a continuat să pună presiune și în debutul actului secund, dar eliminarea lui Nasberg în minutul 57 a destabilizat raportul de forțe.

ADVERTISEMENT

Brann a primit un penalty, pe care Castro l-a transformat cu succes în minutul 65. În minutul 77, Myhre a înscris și el, iar tabela indica scorul de 2-3. Deși s-au acordat 6 minute suplimentare de prelungire, toate cele 3 puncte puse în joc au rămas în contul celor de la Valerenga. În urma acestui rezultat, oaspeții au urcat pe poziția 6, cu 20 de puncte, în timp ce Brann se află pe locul 7, cu 19 puncte.

Brann a utilizat majoritatea jucătorilor din meciul cu U Cluj

Dintre titularii utilizați în deplasare la remiza cu U Cluj (scor 2-2), au rămas în formula de start pentru meciul din campionat cu Valerenga 10 jucători: Dyngeland, De Roeve, Knudsen, Pedersen, Soltvedt, Wassberg, Myhre, Mathisen, Holm, Castro.

ADVERTISEMENT
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească...
Digi24.ro
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească nave non-rusești

Brann, contra celor de la Valerenga: Dyngeland – De Roeve, Knudsen, Pedersen, Soltvedt – Eriksen, Wassberg, Myhre – Mathisen, Holm, Castro.

Brann, contra lui U Cluj: Dyngeland – De Roeve, Knudsen, Pedersen, Soltvedt – Ingason, Wassberg, Myhre – Mathisen, Holm, Castro. 

ADVERTISEMENT
Neverosimil: și-a pus adversara la pământ și nu s-a oprit. Ce a urmat...
Digisport.ro
Neverosimil: și-a pus adversara la pământ și nu s-a oprit. Ce a urmat a produs revoltă! ”La pușcărie” / ”Interzisă pe viață”

Cristiano Bergodi se așteaptă la un meci de luptă la returul cu Brann

Cristiano Bergodi a recunoscut după meciul din tur că echipa sa ar fi mers „în excursie” dacă ar fi pierdut cu 0-2, însă egalul înregistrat păstrează șanse importante la o calificare în turul 3 din Europa League.

ADVERTISEMENT

„Ei pleacă cu prima șansă. Joacă acasă, va fi stadionul plin, e frumos. În minutul 80 ziceam că mergem în excursie, acum mergem să facem ceva frumos acolo!”, spunea, printre altele, Cristiano Bergodi după U Cluj – Brann 2-2. În cazul în care va trece de SK Brann, U Cluj se va duela în turul 3, aproape sigur, cu Apollon Limassol. Ciprioții au câștigat clar prima manșă cu Dila Gori, în deplasare, cu 4-0.

  • 30 iulie este data returului Brann – U Cluj
  • 20:00 este ora de start a confruntării decisive dintre cele două echipe
Marele Premiu al Ungariei! Campionul mondial Lando Norris, prima victorie a sezonului!
Fanatik
Marele Premiu al Ungariei! Campionul mondial Lando Norris, prima victorie a sezonului!
Denis Drăguș, OUT! Decizie categorică a lui Trabzonspor în ziua în care joacă...
Fanatik
Denis Drăguș, OUT! Decizie categorică a lui Trabzonspor în ziua în care joacă FCSB
Suporterul lui Dinamo care a aruncat cu bere în Anzor, interdicție un an...
Fanatik
Suporterul lui Dinamo care a aruncat cu bere în Anzor, interdicție un an pe stadion!
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
S-a întâlnit cu soția lui Pancu la pauza debutului său la Rapid. Ce...
iamsport.ro
S-a întâlnit cu soția lui Pancu la pauza debutului său la Rapid. Ce i-a dezvăluit Andra: ”Asta mi s-a părut, iar ea mi-a confirmat”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!