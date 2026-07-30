Brann – U Cluj, LIVE VIDEO în Conference League, turul 2 preliminar, manșa retur. Ardelenii vor să producă surpriza în Norvegia

ADVERTISEMENT

Brann – U Cluj, partidă retur din turul 2 preliminar al Conference League, se joacă joi, 30 iulie, de la ora 20:00. Meciul de pe Brann Stadion din Bergen, o arenă de 17.500 de locuri, poate fi urmărit în format live text pe FANATIK. Așa cum v-a obișnuit și în urmă cu o săptămână, site-ul nostru vă oferă actualizări în timp real din timpul jocului.

Brann – U Cluj, live video în turul 2 preliminar de Conference League, meci retur

După eliminarea dramatică la penalty-uri împotriva celor de la Dinamo Kiev, în Europa League, clujenii lui Cristiano Bergodi (61 de ani) vor să producă o surpriză în turul 2 preliminar din Conference League. În tur, la Sfântu Gheorghe, ”Șepcile Roșii” nu au contat o bună parte din partidă. După 45 de minute, nordicii aveau 1-0 și o posesie de 71%.

ADVERTISEMENT

În România, norvegienii au marcat prin Niklas Castro (40) și Felix Horn Myhre (53) și păreau să fi decis soarta calificării. În ultimele minute, . Marcatorul de la Cupa Mondială, Jovo Lukic (85) și Pedro Pinho (87) au restabilit egalitatea. Acum, clujenii pleacă în retur de pe picior de egalitate.

Cine arbitrează Brann – U Cluj

Dacă în tur a fost la centru un armean, la partida de la Bergen UEFA a trimis un croat să împartă dreptatea. de o brigadă de arbitri din Croația. La centru va fi Mateo Erceg, 30 de ani. El este arbitru internațional din 2025. Acesta a mai condus un meci important în acest sezon, dar în UCL. E vorba de partida Gyor – Vikingur (2-2).

ADVERTISEMENT

Echipele probabile în meciul Brann – U Cluj

Ambele echipe se întâlnesc în Europa după eșecuri în întrecerile interne. Brann a pierdut acasă, scor 2-3, cu Valerenga, în timp ce U Cluj s-a înclinat la Sfântu Gheorghe, scor 0-1, cu Sepsi. Eirik Horneland (51 de ani) ar putea alinia următoarea formulă de joc contra românilor. Dyngeland, De Roeve, Knudsen, Pedersen, Soltvedt, Ingason, Wassberg, Myhre, Mathisen, Holm, Niklas Castro.

ADVERTISEMENT

În ceea ce-l privește, italianul Bergodi are acum mai multe soluții la îndemână pentru acest meci. U Cluj ar putea începe în alcătuirea: Neofytos, Mikanovic, Iulian Cristea, Florent Poulolo, Alexandru Chipciu, Pedro Pinho, Mouhamadou Drammeh, Issouf Macalou, Dan Nistor, Marius Ștefănescu și Jovo Lukic.

ADVERTISEMENT

Cine transmite în România la TV meciul Brann – U Cluj

, programată joi, 30 iulie, de la ora 20:00, va fi transmisă în România de posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1, precum și pe platformele acestor televiziune, pentru abonați.

Cote pariuri Brann – U Cluj în turul 2 preliminar Conference League

Dacă ne uităm către casele de pariuri, veștile pentru clujeni nu sunt deloc printre cele mai bune. Bookmakerii văd formația nordică favorită în retur. Pentru victoria lui Brann cota este în jur de 1,35 – 1,45, remiza este cotată la aproximativ 4,60, iar un succes al Universității Cluj ajunge în jurul cotei 7,00 – 7,80. Scandinavii au o cotă de 1,17 pentru calificare, iar clujenii de 4,50.

ADVERTISEMENT

Pe cine vor întâlni cei de la U Cluj în turul 3 preliminar Conference League dacă trec de Brann

Universitatea Cluj și-a aflat deja posibila adversară din turul 3 preliminar al Conference League. Astfel, în cazul în care va trece de Brann (Norvegia), echipa din Ardeal se va duela cu Apollon Limassol, formație care a încheiat sezonul trecut pe locul 3 în Cipru. O formație cu multă experiență europeană, Apollon s-a calificat fără emoții, după ce a învins-o și în retur pe Dila Gori (Georgia), scor 3-0. Ciprioții s-au impus și în prima manșă, cu 4-0.

Brann – U Cluj, meci transmis în format live text pe FANATIK

Pentru ”Șepcile Roșii”, miza meciului din Norvegia e uriașă: o calificare în turul următor al Conference League. După 2-2 în România, duelul de la Bergen pornește practic de la zero. Un singur gol poate decide parcursul european al celor două echipe. La fel ca în tur, duelul Brann – U Cluj va putea fi urmărit în format live text pe FANATIK. Golurile, fazele importante, evenimentele de luat în seamă și, sperăm noi, bucuria calificării, vor fi prezentate în timp real.