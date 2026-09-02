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Așteptarea a luat sfârșit și noul stadion ”Tineretului” din Brașov va putea fi ridicat. Contractul de proiectare și execuție și a fost semnat, iar edilul orașului a anunțat care sunt pașii ce urmează să fie făcuți în continuare.

Brașovul va avea un stadion nou. S-a parafat contractul

Primarul George Scripcaru a anunțat că documentele pentru începerea lucrărilor la au fost semnate la București. El a precizat că în prima fază vor fi demolate tribunele vechiului stadion, iar apoi se va putea trece la construcția propriu-zisă.

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”Noua arenă a Brașovului are contractul de finanțare semnat, constructorul stabilit, iar lucrările pot începe. Ieri, la București, am încheiat această etapă. Primul pas este să demolăm tribunele existente. Urmează patru luni de proiectare, iar apoi începe construcția efectivă a noului stadion, de aproape 10.000 de locuri.

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării și CNI, finanțează cea mai mare parte a investiției, iar Primăria Brașov participă cu o parte din sumă. S-a muncit mult pentru proiectul acesta. Avem finanțarea, constructorul și calendarul. Toate sunt bătute în cuie și intrăm în linie dreaptă”, a declarat Scripcaru, conform .

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Stadionul din Brașov va avea 10.000 de locuri

Consiliul Local Brașov a fost de acord să participe la cu 25% din suma necesară. Astfel, de la bugetul local vor veni aproximativ 25,5 milioane de lei cu TVA. Restul de 75% ar urma să fie asigurat de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării și Compania Națională de Investiții.

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În ciuda acestui anunț, Guvernul a hotărât în urmă cu două săptămâni ca pentru mai multe stadioane, printre care și cel de la Brașov, să acorde cofinanțarea de 75% începând cu 1 ianuarie 2028, deoarece în 2026 și 2027 nu sunt prevăzute decontări de la bugetul de stat.

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Noul stadion va fi construit pe locul vechii arene ”Tineretului” și va avea o capacitate de 9.716 locuri, toate pe scaune. Vor exista vestiare moderne, unități medicale și de prim ajutor, un post antidoping, sală de conferințe de presă, zonă de interviuri și parcări pentru spectatori.