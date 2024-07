Bratu a dezvăluit de ce a plecat de la Rapid: „Mă ducea cu vorba că-mi face 5, 6, 7.000 salariu!”. Ce a făcut la transferul lui Lobonț la Ajax

Marius Bratu, fostul portar al clubului din Giulești, , emisiune care este live în fiecare zi de marți, de la ora 13:30, pe site-ul FANATIK.RO.

Mihai Bratu a dezvăluit de ce a plecat de la Rapid: „Eram dus cu vorba”

Fostul portar al celor de la Rapid a vorbit la emisiunea dedicată fanilor giuleșteni despre motivul care l-a făcut să plece de la formația din București fix după ce devenise campion în tricoul „alb-vișiniu”.

Mihai Bratu a dezvăluit că lipsa de jocuri și faptul că a fost „dus cu vorba” de către conducerea clubului din Giulești, au fost principalele două motive care au dus la transferul acestuia la Astra în vara anului 1999.

„Eu am plecat de la Rapid pentru că am considerat că merit mai mult. Dacă ții tu bine minte, eu am avut o perioadă foarte bună înainte să plec la Astra. Apăram meciurile din Cupă, unde o făceam foarte bine. Președintele știu că avea discuții cu alt portar. Nea Mircea mă tot ducea cu vorbă că „hai că-ți fac 3,5,6,7.000 de euro salariu”.

Și eu i-am zis lui Nea Grigore să batem palma. Mă tot ducea cu vorba. La un moment dat mă sună Romică Pașcu, când era la Astra. M-a întrebat dacă vreau să mă duc la el, mi a zis că o să fie bine și să am puțină răbdare. S-a terminat campionatul și trebuia să jucăm un turneu în Ardeal.

Am avut luni ședința de la Pro Rapid, i-am spus că nu pot să merg. După am vorbit cu el și i-am zis că vreau să rămân aici, doar că sunt dus cu preșul. Am ales să plec de la Rapid la Rocar și de la Rocar la Astra. Am avut un salariu mult mai bun ca la Rapid”, a declarat Marius Bratu la Suflet de Rapidist.

Marius Bratu: „Am început să plâng când a plecat Lobonț la Ajax”

Concurentul său pe post în perioada când Bratu era legitimat la Rapid, era nimeni altul decât .

Mihai Bratu a dezvăluit la emisiunea Suflet de Rapidist că a început să plângă când a aflat că Lobonț a plecat la Ajax fix după ce acesta s-a transferat la Astra.

„Nu îți garantează nimeni că o să-ți aperi când semnezi cu o nouă echipă. Așa am plecat eu. L-am anunțat pe domnul Lucescu că plec. Eu înaintea să plec l-am întrebat pe Lobonț dacă se transferă, că existau discuții ca el să plece afară. Planul meu inițial era să plec un an și după să mă întorc.

Lobonț prin etapa a doua a plecat la Ajax și am început să plâng. Mi-a părut rău că am plecat fix când trebuia să fie momentul meu. În vară a vrut nea Mircea să mă aducă înapoi, dar nu am putut pentru că aveam două transferuri”, a mai spus fostul portar al celor de la Rapid la Suflet de Rapidist.

