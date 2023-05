Eliminare neașteptată la Bravo, ai stil! Cine e fata dată afară de la Kanal D2

O nouă eliminare surprinzătoare la Bravo, ai stil! Una din concurentele din show-ul de modă de la Kanal D2 va părăsi în seara aceasta emisiunea.

O nouă eliminare la Bravo, ai stil. Diana pleacă acasă!

Tematica galei de azi este Fiesta, însă nu toate fetele vor reuși să cucerească juriul și publicul. Fata cu cele mai puține voturi, din cele care vor fi nominalizate, va ieși din concurs.

FANATIK a aflat numele tinerei care și-a luat deja adio de la marele premiu, jurați și de la colegele sale. Este vorba despre una dintre concurentele intrate de curând în show, o fată care nu a fost de la bun început în competiție.

Așadar, numele fetei care în seara aceasta este eliminată de la Bravo, ai stil e… Diana! Acesta e numele pe care îl va rosti ! Se pare că Diana nu a impresionat prea mult publicul telespectator, din moment ce oamenii din fața micilor ecrane nu au votat-o suficient astfel încât să meargă mai departe în concurs.

Diana Vulturu (25 de ani) a intrat în după eliminarea Sorinei, care a avut loc în gala din 28 aprilie 2023. Diana nu a stat nici măcar o lună în show-ul de modă, cu toate că a pășit în platou convinsă că va ajunge departe. De altfel, marele vis al frumoasei șatene a fost să câștige concursul, însă se pare că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg.

Cine e Diana Vulturu, concurenta care părăsește azi show-ul de la Kanal D2

Înainte de a intra în lumina reflectoarelor, Diana a fost funcționară în Parlamentul României. Vedeta Kanal D2 a vorbit despre scurta ei experiență ca angajată la Camera Deputaților.

„Am 25 de ani… Am lucrat în Parlamentul României, la Camera Deputaților. Știți cum e în parlament, muți hârtia dintr-o parte în alta. Nu mi-a plăcut să lucrez acolo.

Mie nu-mi place să stau într-un singur lor, mie nu-mi place să stau la birou. În prezent, sunt model pentru un site de încălțăminte dar mai pozez și pentru alte site-uri de îmbrăcăminte. Mă văd câștigătoare”, a spus Diana Vulturu,

Diana nu a fost bine privită în ultima perioadă, până să fie dată afară din joc. În ediția difuzată pe 18 mai, tânăra a reușit să îl scoată din sărite pe Alex Abagiu, make-up artistul care s-a alăturat anul acesta juriului.

Diana, criticată de Alex Abagiu

Abagiu nu a fost încântat de ținuta cu care Diana s-a prezentat în platou, una monocromatică. Juratul a spus că a ajuns la limita răbdării, căci se pare că fetele nu ascultă deloc sfaturile pe care le primesc.

„Eu trebuie să mă dezbrac puțin, pentru că începe să îmi puște o venă. Ce discuție am avut noi legat de monocromatic? Ce cuvânt am folosit atunci când am descris ținuta ta?”, i-a zis Alex Abagiu fetei, extrem de iritat.

„Sunt la fel ca o cromă”, i-a spus Diana juratului. Acesta i-a reamintit, apoi, ce pretenții a avut de la ea: „Și ce culori am menționat eu la cromă?”. „Albastru și verde”, i-a zis imediat Diana.

„Și ai venit din nou într-o cromă.(…) Singurul lucru bun în look-ul pe care îl afișezi în această seară este părul”, a fost reproșul pe care i l-a adus fashionistul concurentei eliminate astăzi de la Bravo, ai stil.