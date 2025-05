“Bravo, constructore!” Ce le-a transmis patronul Dan Şucu rapidiştilor în vestiar, după 2-1 la Craiova

. Gojokovic şi Christensen au marcat golurile victoriei pentru echipa lui Marius Şumudică, la capătul unui meci decis de gafa lui Popescu.

„Bravo, constructore!” Mesajul lui Dan Şucu în vestiar, după victoria cu 2-1 la Craiova

Dan Şucu a fost prezent la meciul din Bănie. Marius Şumudică a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că patronul a coborât la vestiare după meci şi i-a felicitat pe jucători:

„A fost foarte bucuros, foarte mulţumit. În sfârşit a plecat şi el fericit acasă, i-am făcut o seară fericită. A venit şi mi-a spus, are o vorbă cu mine: «Bravo, constructore!».

I-am mulţumit şi apoi a mers şi a dat mâna cu fiecare jucător în parte”, a spus Marius Şumudică despre vizita lui Dan Şucu în vestiar după victoria de la Craiova, la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Şumudică: „Probabil am căzut pradă la ce s-a întâmplat ieri”

În schimb, , celălalt acţionar al Rapidului. Antrenorul a fost deranjat de declaraţiile lui Angelescu şi a transmis că a avut un schimb de mesaje cu acţionarul:

„Pe mine nu mă susține decât contractul, în momentul de față. Probabil am căzut pradă la ce s-a întâmplat ieri. Mi s-a povestit ce a spus domnul Angelescu. Am considerat că nu a fost un moment oportun.

Eu am vrut să plec și mi-am asumat rezultatele, dar domnul Șucu a zis că nu se rupe așa un contract. Am zis: «OK, continuăm». Eu am avut obiective intermediare. Ultimul target care ar trebui atins e acela să ajungem în cupele europene”, a spus Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.