„Bravo lui!”. Gigi Becali îl laudă pe Șumudică pentru arbitraj, dar apoi l-a ironizat: „A avut ghinion că nu am jucat și cu el din 3 în 3 zile”

și acuză eliminarea lui Joyskim Dawa în prima repriză. Patronul FCSB crede că dar il ironizează pe acesta pentru rezultat.

Gigi Becali îl laudă pe Șumudică pentru arbitrajul de la Rapid – FCSB 0-0: „Bravo lui!”

Într-o intervenție în direct la patronul Gigi Becali a vorbit despre derby-ul Rapid – FCSB 0-0 și nu și-a ascuns dezamăgirea provocată de la rezultat: „Nu sunt foarte bine… Noi trebuia să câștigăm aseară și nu am câștigat. Așa că… Cum să-i dai roșu lui Dawa în situația aia…”.

„Hai să vă întreb ceva… A funcționat presiunea lui Șumudică pe arbitri de dinainte de meci?”, a intervenit Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii transmisă LIVE în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, numai pe site-ul FANATIK.RO.

„Da! Bravo lui! Acum să vă spun ceva… Eu lui Radu Petrescu nu-i reproșez. S-a văzut că el a fost echidistant, nu ai ce să-i reproșezi. Probabil numai aia acolo, la David Miculescu, când îl calcă. Era spre roșu acolo. Probabil nu a văzut. Hai să spunem că o greșeală se mai acceptă.

Dar ca să fie în fața ta la doi metri (n.r. – asistentul Radu Ghinguleac), la Radunovic, nu vezi și apoi vezi când îl atinge Dawa la mijlocul terenului? Și spui galben! Nu mai vreau să stau să acuz acum, dar cred că e vorba de mult mai mult.

Nu știu dacă e vorba aici numai de presiunea lui Șumudică. Nu mai vreau să zic, pentru că eu am fost cel care am spus că nu mai există cu arbitrii, că sunt corecți… Rămân la părerea aia, dar ce am văzut aseară… La doi metri, îl calcă pe picior, vezi că e de roșu și nu spui nimic?

Și după aia vezi la Dawa, care e de cinci ori mai ușoară? Adică îl calcă puțin pe bombeu, pe vârful bocancului. De aia pot să mă gândesc la orice. Nu e de greșeală așa ceva.

Ce și-a atins scopul Șumudică? Că în zece oameni am bătut pe PAOK și pe el nu? Asta e lauda lui. A avut mare ghinion săracu’, n-a avut și el noroc să jucăm și cu ei din trei în trei zile. Cu alte cuvinte, ăștia sunt greu de oprit, doar dacă joacă din trei în zile să avem vreo șansă”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.