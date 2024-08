Mitică Dragomir a vorbit în direct la MAX Profețiile lui Mitică despre situația lui Claudiu Petrila la formația patronată de Dan Șucu, la finalul partidei dintre .

„Bravo lui, va ajunge conducător mare. Să nu fim cârpe!”. Jucătorul de la Rapid căruia Dragomir îi prezice o carieră strălucită

Mitică Dragomir a aplaudat curajul lui Claudiu Petrila de la finalul jocului terminat la egalitate pe arena din Giulești între Rapid București și Sepsi OSK, scor final 2-2.

Fostul conducător al Ligii Profesioniste de Fotbal e de părere că atacantul formației din Giulești a arătat că are coloană vertebrală, Mitică Dragomir considerând că Petrila are calități de conducător.

„E de felicitat și va ajunge conducător! Bravo lui! Așa trebuie sa fii în viață. Bravo lui, felicitări, ăsta ajunge conducător.

Dacă el a putut să spună acest lucru, înseamnă că are sânge în instalație și e un băiat deștept, bravo lui! Așa trebuie să fimcin viață, nu cârpe!”, a spus Mitică Dragomir, în direct la MAX Profețiile lui Mitică.

Claudiu Petrila, nervos la finalul partidei cu Sepsi: „Nu jucăm nimic. Ne-au călcat în picioare!”

Claudiu Petrila a avut o ieșire mai puțin caracteristică la finalul meciului dintre Rapid și Sepsi OSK, partidă în care formația antrenată de Neil Lennon a fost dominată autoritar de covăsneni.

Atacantul adus de la CFR Cluj consideră că echipa sa a avut o evoluție lamentabilă și că Sepsi OSK „i-au călcat în picioare”. Distincția de „omul meciului” nu i-a adus vreo satisfacție lui Claudiu Petrila.

„Nu ştiu ce să vă zic, nu jucăm nimic. Nu am legat trei pase tot meciul, ne-au călcat în picioare. Poate omul meciului am fost anunţat pentru că am alergat cel mai mult… nu ştiu cum am ieşit din pasa asta proastă, dar trebuie să o facem.

Nu mai putem cere timp pentru că etapele trec, nu mai putem bate pe nimeni nici în Giuleşti. Nu pot eu să-mi dau cu părerea, vom vedea la analiză dacă vom merge pe acelaşi sistem. Secunzii cred că au fost pregătiţi. Cu siguranţă ne-a lipsit Neal Lennon.”, a spus Claudiu Petrila, la finalul meciului cu Sepsi OSK.