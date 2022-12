Brazilia – Coreea de Sud, de la ora 21:00 în optimile de finală de la Campionatul Mondial 2022. Selecao, mare favorită la calificare

Meciul Brazilia – Coreea de Sud are loc luni, 5 decembrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul optimilor de finală la turneul final al CM din Qatar. Brazilia a câştigat Grupa G, deşi a pierdut, neaşteptat, în faţa Camerunului în ultima etapă. Coreea de Sud a avut o calificare dramatică, .

Brazilia – Coreea de Sud, în optimile de finală de la Campionatul Mondial 2002

Brazila – Coreea de Sud este al şaselea meci din cadrul optimilor de finală la turneul final al CM din Qatar. Brazilia este una dintre marile favorite la titlu, iar Coreea de Sud reprezintă în mod normal o pradă uşoară pentru sud-americani, dar la câte surprize au fost la acest Mondial nimic nu mai miră.

ADVERTISEMENT

Unde se joacă meciul dintre Brazilia şi Coreea de Sud

Confruntarea Brazilia – Coreea de Sud se desfăşoară luni, 5 decembrie, de la ora 21:00, pe stadionul “974” din Doha, în optimile de finală ale turneului final al CM din Qatar. Vor fi ultimele 90 de minute din existenţa acestei arene care, în scurt timp, va dispărea complet, fiind construită din 974 de containere de transport.

Cu siguranţă spectacolul tribunelor va fi magnific, pentru că ambele echipe au mulţi fani veniţi la Mondial şi care au creat permanent atmosferă de vis la fiecare meci. Pe acest stadion s-au jucat în grupe partidele Mexic – Polonia 0-0, Portugalia – Ghana 3-2, Franța – Danemarca 2-1, Brazilia – Elveția 1-0, Polonia – Argentina 0-2 şi Serbia – Elveţia 2-3.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV partida

Partida Brazilia – Coreea de Sud se joacă duminică, 4 decembrie, de la ora 21:00, şi va fi televizată în direct şi în exclusivitate pe postul TVR 1 O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

La Doha este aceeaşi vreme superbă, de vară eternă, cu un cer senin ca din picturi şi fără o adiere de vânt, dar totuşi cu temperaturi deloc agresive, maxima fiind de 28 de grade, iar la ora acestei partide va mai scădea cu două grade.

ADVERTISEMENT

Tot ce trebuie să știi despre Brazilia – Coreea de Sud, de la Cupa Mondială 2022, dacă jucați la pariuri

Acesta va fi unul dintre meciurile pe care se va paria enorm, evident pe succesul Braziliei. Nimeni nu concepe că sud-coreenii ar putea sta în calea echipei cu cinci titluri mondiale. FANATIK prezintă cele mai importante informaţii înaintea partidei dintre Brazilia şi Coreea de Sud.

Ce absenţe au Brazilia şi Coreea de Sud

Selecţionerul Braziliei, Tite, parcă a dat mâna cu cel al Franţei, Didier Deschamps pentru că s-a trezit cu cauzate de accidentări. Dacă vestea bună este faptul că Neymar are mari şanse să fie inclus în lot, alţi patru jucători sunt out: vârful Gabriel Jesus, pentru care se pare că Mondialul s-a terminat şi fundaşii Alex Sandro, Alex Telles şi Danilo.

ADVERTISEMENT

Paulo Bento, selecţionerul sud-coreean, nu are decât un jucător accidentat, pe Kim Min-jae, dar variante de înlocuire sunt. El a ţinut un discurs elevilor săi, cerându-le în primul rând să intre pe teren şi să joace ceea ce ştiu, să nu se intimideze de numele adversarului.

ADVERTISEMENT

Francezul Clement Turpin e la al treilea meci la CM din Qatar

Şi arbitrul francez Clement Turpin, unul dintre cei mai buni arbitri europeni, se va afla la meciul cu numărul 3 la acest turneu final la optimea Brazilia – Coreea de Sud. A mai condus în etapa 1, în Grupa H, Uruguay- Coreea de Sud 0-0 şi în etapa a 3-a, în Grupa A, Ecuador – Senegal 1-2. Iată-l la al doilea meci arbitrând pe sud-coreeni.

Brazilia este fără discuţie mare favorită, dar un aspect ar trebui luat în seamă de selecţionata cariocas şi ţinut cont de el. Coreea de Sud are finaluri de-a dreptul nebune la acest turneu final de CM. A marcat în meciurile cu Ghana şi cu Portugalia în ultimele minute, dovedind că joacă la aceeaşi intensitate tot meciul.

Cote la pariuri

Evident, Brazilia este echipa care are cea mai scăzută cotă dintre toate echipele calificate în optimi. Brazilia are cotă 1,28 pentru a trece în timp regulamentar de Coreea de Sud, asiaticii primind cotă 12,00 pentru o mare surpriză şi 3,90 pentru şansă dublă X2. Un gol marcat de ei are cotă 2,30.

Sunt cinci meciuri jucate între cele două reprezentative, dar toate au avut caracter amical. Avem un început fantastic, în 1999, victorie Coreea de Sud cu 1-0, după care patru succese ale brazilienilor. Ultimul a avut loc acum şase luni, în Coreea de Sud, şi s-a jucat cu cele mai bune echipe, sud-americanii făcând show, cu scorul de 5-1.