Brazilia, distrusă după ce a fost eliminată de Norvegia de la CM 2026: „Degeaba și-au sfințit avionul! / Să sperăm că nu o să îl mai vedem niciodată pe Neymar!”

Norvegia a învins Brazilia cu 2-1 într-un duel din optimile de finală de la CM 2026. Sud-americanii pleacă acasă după ce au venit la acest turneu final cu gânduri de a pune mâna pe marele trofeu. Internetul s-a umplu instant de reacții după fluierul final. Ce au scris suporterii despre naționala lui Carlo Ancelotti.
Un nou șoc la Campionatul Mondial 2026. Norvegia a învins Brazilia cu 2-1 în optimi și a trimis naționala sud-americană acasă. Din acest moment, nu vom mai putea asista la un duel Argentina – Brazilia în fazele superioare, așa cum majoritatea microbiștilor își doreau. Internetul a fost acaparat de reacții tari după ce echipa lui Carlo Ancelotti a fost scoasă din competiție de Erling Haaland, cel care a marcat o „dublă”.
Vă prezentăm în cele ce urmează cele mai tari reacții după ce Brazilia a fost trimisă acasă: „Degeaba și-au sfințit avionul”, a fost una dintre remarcile făcute, cu referire la faptul că avionul echipei a fost „botezat” ceremonial cu un jet de apă la Aeroportul Galeão din Rio de Janeiro, pe 2 iunie 2026, înainte ca „Selecao” să plece spre Statele Unite pentru Cupa Mondială FIFA.
„Bravo, Norvegia! Haaland a jucat excelent, două goluri superbe. Portarul Norvegiei a fost senzațional. Să sperăm că această umilință suferită de Brazilia îi va face pe unii dintre primadone din echipa lor să devină mai modești și să sperăm că nu-l vom mai vedea niciodată pe Neymar la un Campionat Mondial – ce prestație groaznică”, a scris un alt suporter pe platforma X.
Prin cele două goluri marcate pe final de meci în poarta Braziliei, Erling Haaland a devenit un adevărat „erou” pentru țara sa, dar și pentru fanii fotbalului care au contestat vehement echipa sud-americană până acum.
„Din punct de vedere fotbalistic, știai dintotdeauna că Norvegia are o șansă, dar pur și simplu credeai că Brazilia va câștiga datorită tradiției sale, dar, vai, ce performanță al naibii de bună! Erling, nu te voi mai pune la îndoială niciodată”, a fost o altă reacție de pe platforma X.
„Faptul că Haaland a eliminat Brazilia cu această echipă a Norvegiei este mai impresionant decât orice a reușit Mbappe cu Franța”; „Deci, când îi vom acorda lui Erling Haaland Balonul de Aur / titlul de jucătorul anului al FIFA?”, sunt alte reacții care susțin aceeași idee.