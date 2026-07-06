Brazilia, distrusă după ce a fost eliminată de Norvegia de la CM 2026: „Degeaba și-au sfințit avionul! / Să sperăm că nu o să îl mai vedem niciodată pe Neymar!”

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Norvegia a învins Brazilia cu 2-1 într-un duel din optimile de finală de la CM 2026. Sud-americanii pleacă acasă după ce au venit la acest turneu final cu gânduri de a pune mâna pe marele trofeu. Internetul s-a umplu instant de reacții după fluierul final. Ce au scris suporterii despre naționala lui Carlo Ancelotti.

Cele mai tari reacții după eliminarea Braziliei în optimile CM 2026

Un nou șoc la Campionatul Mondial 2026. și a trimis naționala sud-americană acasă. Din acest moment, nu vom mai putea asista la un , așa cum majoritatea microbiștilor își doreau. Internetul a fost acaparat de reacții tari după ce echipa lui Carlo Ancelotti a fost scoasă din competiție de Erling Haaland, cel care a marcat o „dublă”.

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Vă prezentăm în cele ce urmează cele mai tari reacții după ce Brazilia a fost trimisă acasă: „Degeaba și-au sfințit avionul”, a fost una dintre remarcile făcute, cu referire la faptul că avionul echipei a fost „botezat” ceremonial cu un jet de apă la Aeroportul Galeão din Rio de Janeiro, pe 2 iunie 2026, înainte ca „Selecao” să plece spre Statele Unite pentru Cupa Mondială FIFA.

Brazil baptised their plane for nothing omd — 🌊🤍 (@drvivaaaa)

Brazil's plane was 'baptised' leaving Brazil and upon entering the United States today 🇧🇷🤝🇺🇸 — Football on TNT Sports (@footballontnt)

„Bravo, Norvegia! Haaland a jucat excelent, două goluri superbe. Portarul Norvegiei a fost senzațional. Să sperăm că această umilință suferită de Brazilia îi va face pe unii dintre primadone din echipa lor să devină mai modești și să sperăm că nu-l vom mai vedea niciodată pe Neymar la un Campionat Mondial – ce prestație groaznică”, a scris un alt suporter pe platforma X.

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Well done Norway! Brilliant from Haaland, two great goals. Norway goalkeeper sensational. Let's hope this humiliation for Brazil humbles some of those primadonnas in their side and let's hope we never see Neymar near a world cup ever again – horrible piece of work. — 3rdFrame (@The3rdFrame)

Erling Haaland, venerat pentru că a eliminat Brazilia

Prin cele două goluri marcate pe final de meci în poarta Braziliei, Erling Haaland a devenit un adevărat „erou” pentru țara sa, dar și pentru fanii fotbalului care au contestat vehement echipa sud-americană până acum.

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„Din punct de vedere fotbalistic, știai dintotdeauna că Norvegia are o șansă, dar pur și simplu credeai că Brazilia va câștiga datorită tradiției sale, dar, vai, ce performanță al naibii de bună! Erling, nu te voi mai pune la îndoială niciodată”, a fost o altă reacție de pe platforma X.

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Holy fuck. From a footballing perspective, you always knew Norway had a chance but you simply believed Brazil win off pure heritage but wow, what a fucking performance. Erling, I will never question you ever again. — Az. (@__AAx98)

„Faptul că Haaland a eliminat Brazilia cu această echipă a Norvegiei este mai impresionant decât orice a reușit Mbappe cu Franța”; „Deci, când îi vom acorda lui Erling Haaland Balonul de Aur / titlul de jucătorul anului al FIFA?”, sunt alte reacții care susțin aceeași idee.

So when are we giving the Ballon D'Or / FIFA player of the year to Erling Haaland? That answers the question if he can beat Brazil on his own 😝 — Rated Markets | Macro & Risk (@RatedMarkets)

Haaland knocking out Brazil with this Norway team is more impressive than anything Mbappe has achieved with France — Grim Mór (@ChicoMaravila)