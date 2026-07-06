Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Brazilia, distrusă după ce a fost eliminată de Norvegia de la CM 2026: „Degeaba și-au sfințit avionul! / Să sperăm că nu o să îl mai vedem niciodată pe Neymar!”

Brazilia a spus adio Cupei Mondiale 2026 după 1-2 cu Norvegia în optimi. Internetul s-a umplut de reacții după ce sud-americanii au fost eliminați de la turneul final.
Mihai Dragomir
06.07.2026 | 06:00
Brazilia distrusa dupa ce a fost eliminata de Norvegia de la CM 2026 Degeaba siau sfintit avionul Sa speram ca nu o sa il mai vedem niciodata pe Neymar
ULTIMA ORĂ
Internetul a explodat după ce Brazilia a fost eliminată de Norvegia în optimile CM 2026. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Norvegia a învins Brazilia cu 2-1 într-un duel din optimile de finală de la CM 2026. Sud-americanii pleacă acasă după ce au venit la acest turneu final cu gânduri de a pune mâna pe marele trofeu. Internetul s-a umplu instant de reacții după fluierul final. Ce au scris suporterii despre naționala lui Carlo Ancelotti.

Cele mai tari reacții după eliminarea Braziliei în optimile CM 2026

Un nou șoc la Campionatul Mondial 2026. Norvegia a învins Brazilia cu 2-1 în optimi și a trimis naționala sud-americană acasă. Din acest moment, nu vom mai putea asista la un duel Argentina – Brazilia în fazele superioare, așa cum majoritatea microbiștilor își doreau. Internetul a fost acaparat de reacții tari după ce echipa lui Carlo Ancelotti a fost scoasă din competiție de Erling Haaland, cel care a marcat o „dublă”.

ADVERTISEMENT

Vă prezentăm în cele ce urmează cele mai tari reacții după ce Brazilia a fost trimisă acasă: „Degeaba și-au sfințit avionul”, a fost una dintre remarcile făcute, cu referire la faptul că avionul echipei a fost „botezat” ceremonial cu un jet de apă la Aeroportul Galeão din Rio de Janeiro, pe 2 iunie 2026, înainte ca „Selecao” să plece spre Statele Unite pentru Cupa Mondială FIFA.

„Bravo, Norvegia! Haaland a jucat excelent, două goluri superbe. Portarul Norvegiei a fost senzațional. Să sperăm că această umilință suferită de Brazilia îi va face pe unii dintre primadone din echipa lor să devină mai modești și să sperăm că nu-l vom mai vedea niciodată pe Neymar la un Campionat Mondial – ce prestație groaznică”, a scris un alt suporter pe platforma X.

ADVERTISEMENT
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi...
Digi24.ro
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate

Erling Haaland, venerat pentru că a eliminat Brazilia

Prin cele două goluri marcate pe final de meci în poarta Braziliei, Erling Haaland a devenit un adevărat „erou” pentru țara sa, dar și pentru fanii fotbalului care au contestat vehement echipa sud-americană până acum.

ADVERTISEMENT
Americanii au confirmat: Donald Trump, cel care a dat
Digisport.ro
Americanii au confirmat: Donald Trump, cel care a dat "ordinul" la FIFA! Decizia face înconjurul lumii

„Din punct de vedere fotbalistic, știai dintotdeauna că Norvegia are o șansă, dar pur și simplu credeai că Brazilia va câștiga datorită tradiției sale, dar, vai, ce performanță al naibii de bună! Erling, nu te voi mai pune la îndoială niciodată”, a fost o altă reacție de pe platforma X.

ADVERTISEMENT

„Faptul că Haaland a eliminat Brazilia cu această echipă a Norvegiei este mai impresionant decât orice a reușit Mbappe cu Franța”; „Deci, când îi vom acorda lui Erling Haaland Balonul de Aur / titlul de jucătorul anului al FIFA?”, sunt alte reacții care susțin aceeași idee.

  • 5 este numărul de trofee ale Cupei Mondiale deținute de Brazilia
  • 2002 a fost anul ultimului triumf
  • 4 a fost locul celei mai bune clasări în ultimii 20 de ani pentru Brazilia (2014, când a fost gazdă)
De ce s-a anulat suspendarea lui Balogun. Donald Trump a intervenit direct la...
Fanatik
De ce s-a anulat suspendarea lui Balogun. Donald Trump a intervenit direct la președintele FIFA
Erling Haaland, show total după „dubla” din Brazilia – Norvegia 1-2. A oferit...
Fanatik
Erling Haaland, show total după „dubla” din Brazilia – Norvegia 1-2. A oferit declarația serii și a băgat spaima în toți adversarii. „Viața mea este să…”
Mexic – Anglia 2-3, LIVE VIDEO în optimile CM 2026. Englezii au primit...
Fanatik
Mexic – Anglia 2-3, LIVE VIDEO în optimile CM 2026. Englezii au primit cartonaş roşu în minutul 54!
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Trei fotbaliști au ajuns pe 'lista neagră' a lui Dinamo! Clubul negociază rezilierea...
iamsport.ro
Trei fotbaliști au ajuns pe 'lista neagră' a lui Dinamo! Clubul negociază rezilierea contractelor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!