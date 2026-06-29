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Brazilia – Japonia, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Brazilia - Japonia, 16-imi CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
29.06.2026 | 15:01
Brazilia Japonia LIVE VIDEO in 16imile CM 2026 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
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Brazilia - Japonia, LIVE VIDEO în 16-imi CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
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Brazilia – Japonia, în 16-imile CM 2026, va fi un duel între fantezia sud-americană și disciplina asiatică. La ultimul amical, în octombrie 2025, Japonia a câștigat. Dar în meciurile oficiale, statistica e de partea Braziliei, care a câștigat singurul meci dintre cele două la Mondiale, în 2006, cu 4-1. La vremea respectivă, legenda braziliană Zico era antrenorul niponilor.

Brazilia – Japonia LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Brazilia
Japonia

Clasamentul grupelor la CM 20

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 3 3 0 0 6 0 +6 9
2 Africa de Sud 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Cehia 3 0 1 2 2 6 -4 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Elveția 3 2 1 0 7 3 +4 7
2 Canada 3 1 1 1 8 3 +5 4
3 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Brazilia 3 2 1 0 7 1 +6 7
2 Maroc 3 2 1 0 6 3 +3 7
3 Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 3 2 0 1 8 4 +4 6
2 Australia 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 Turcia 3 1 0 2 3 5 -2 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 3 2 0 1 10 4 +6 6
2 Coasta de Fildeș 3 2 0 1 4 2 +2 6
3 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 3 2 1 0 10 4 +6 7
2 Japonia 3 1 2 0 7 3 +4 5
3 Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4
4 Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Belgia 3 1 2 0 6 2 +4 5
2 Egipt 3 1 2 0 5 3 +2 5
3 Iran 3 0 3 0 3 3 0 3
4 Noua Zeelandă 3 0 1 2 4 10 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Spania 3 2 1 0 5 0 +5 7
2 Capul Verde 3 0 3 0 2 2 0 3
3 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 Arabia Saudită 3 0 2 1 1 5 -4 2
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Franța 3 3 0 0 10 2 +8 9
2 Norvegia 3 2 0 1 8 7 +1 6
3 Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3
4 Irak 3 0 0 3 1 12 -11 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9
2 Austria 3 1 1 1 6 6 0 4
3 Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4
4 Iordania 3 0 0 3 3 8 -5 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Columbia 3 2 1 0 4 1 +3 7
2 Portugalia 3 1 2 0 6 1 +5 5
3 RD Congo 3 1 1 1 4 3 +1 4
4 Uzbekistan 3 0 0 3 2 11 -9 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 3 2 1 0 6 2 +4 7
2 Croația 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 RD Congo 3 1 1 1 4 3 +1 4
2 Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1
5 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4
6 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
7 Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3
7 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
9 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
9 Iran 3 0 3 0 3 3 0 3
10 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
10 Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3
10 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
11 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3
11 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Brazilia – Japonia

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Brazilia – Japonia LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în 16-imi

Trei meciuri, șapte puncte și Brazilia a câștigat grupa C la golaveraj în fața Marocului. De altfel, în chiar primul meci, sud-americanii au remizat 1-1 cu Maroc. Iar selecționerul Carlo Ancelotti s-a declarat mulțumit de rezultat. Au urmat două victorii clare, 3-0 ambele, cu Haiti și Scoția. Naționala „cariocas” n-a părut să forțeze, iar revenirea lui Neymar după accidentare, la ultimul joc, a animat spiritele, mai ales în rândul fanilor.

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Și Japonia e fără înfrângere la CM 2026. Niponii au revenit de două ori cu Olanda pentru un 2-2 muncit. Apoi și-au făcut datoria în fața celui mai slab adversar din grupa F, Tunisia, scor 4-0, meci arbitrat de Istvan Kovacs. Iar în ultima rundă au remizat cu Suedia, 1-1, dar, de data aceasta, ei au fost cei care au deschis scorul și au fost egalați. În final, Japonia a terminat pe locul 2.

La ce oră se joacă Brazilia – Japonia și cine transmite la TV

Meciul Brazilia – Japonia se dispută pe 29 iunie 2026, de la ora 20:00. În Romania, va fi transmis la tv pe Antena 1. Însă poate fi vizionat și online, prin intermediul platformei AntenaPLAY.

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Când și cu cine joacă în optimi

Brazilia sau Japonia va juca în optimi cu una dintre Coasta de Fildeș și Norvegia. Duelul respectiv va fi găzduit de New York, pe 5 iulie, de la ora 23:00.

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Cote pariuri Brazilia – Japonia

Brazilia se numără printre favoritele la cucerirea trofeului, așa că era normal să fie cotată cu prima șansă și contra Japoniei. „1” la 1,73, „X” la 3,70 și „2” la 5,10 sunt „soliștii” la acest meci din 16-imile CM 2026.

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