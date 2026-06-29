Brazilia – Japonia, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Brazilia – Japonia, în 16-imile CM 2026, va fi un duel între fantezia sud-americană și disciplina asiatică. La ultimul amical, în octombrie 2025, Japonia a câștigat. Dar în meciurile oficiale, statistica e de partea Braziliei, care a câștigat singurul meci dintre cele două la Mondiale, în 2006, cu 4-1. La vremea respectivă, legenda braziliană Zico era antrenorul niponilor.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Mexic
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|+6
|9
|2▲
|Africa de Sud
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3▼
|Coreea de Sud
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4▼
|Cehia
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Elveția
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|+4
|7
|2
|Canada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|+5
|4
|3
|Bosnia
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Qatar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Brazilia
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|+6
|7
|2
|Maroc
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|+3
|7
|3
|Scoția
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|SUA
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|2
|Australia
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|4
|Turcia
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Germania
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|+6
|6
|2
|Coasta de Fildeș
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|+2
|6
|3
|Ecuador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curaçao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Olanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|+6
|7
|2
|Japonia
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|+4
|5
|3
|Suedia
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunisia
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Belgia
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|+4
|5
|2▼
|Egipt
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|+2
|5
|3▼
|Iran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Noua Zeelandă
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Spania
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|+5
|7
|2▲
|Capul Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3▼
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Arabia Saudită
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Franța
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|+8
|9
|2
|Norvegia
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|+1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|+2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Argentina
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|+7
|9
|2
|Austria
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Algeria
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Iordania
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Columbia
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|+3
|7
|2
|Portugalia
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|+5
|5
|3
|RD Congo
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
|4
|Uzbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Anglia
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|+4
|7
|2▲
|Croația
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3▼
|Ghana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Germania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Franța
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Olanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Portugalia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|SUA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Brazilia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Anglia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Spania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Belgia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Capul Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Egipt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Croația
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Japonia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Algeria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|RD Congo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Bosnia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Africa de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ecuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Elveția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Cehia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Turcia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Scoția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Noua Zeelandă
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Iordania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Tunisia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Coreea de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10▼
|Arabia Saudită
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11▼
|Suedia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|RD Congo
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
|2▼
|Suedia
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|2▼
|Brazilia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3▼
|Olanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3▼
|Japonia
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3▼
|Ghana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ecuador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5▼
|Noua Zeelandă
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|5▼
|Qatar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|5▼
|Bosnia
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|6▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Algeria
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|6▼
|Spania
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|7▼
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|7▼
|Croația
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|7▼
|Portugalia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|7▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|+2
|3
|8▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Cehia
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|9▼
|Arabia Saudită
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|9▼
|Iran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|10▼
|Capul Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|10▼
|Coreea de Sud
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|10▼
|Belgia
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|11▼
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|11▼
|Scoția
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|11▼
|Iordania
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|12▼
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|12▼
|Turcia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
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Trei meciuri, șapte puncte și Brazilia a câștigat grupa C la golaveraj în fața Marocului. De altfel, în chiar primul meci, sud-americanii au remizat 1-1 cu Maroc. Iar selecționerul Carlo Ancelotti s-a declarat mulțumit de rezultat. Au urmat două victorii clare, 3-0 ambele, cu Haiti și Scoția. Naționala „cariocas” n-a părut să forțeze, iar revenirea lui Neymar după accidentare, la ultimul joc, a animat spiritele, mai ales în rândul fanilor.
Și Japonia e fără înfrângere la CM 2026. Niponii au revenit de două ori cu Olanda pentru un 2-2 muncit. Apoi și-au făcut datoria în fața celui mai slab adversar din grupa F, Tunisia, scor 4-0, meci arbitrat de Istvan Kovacs. Iar în ultima rundă au remizat cu Suedia, 1-1, dar, de data aceasta, ei au fost cei care au deschis scorul și au fost egalați. În final, Japonia a terminat pe locul 2.
Meciul Brazilia – Japonia se dispută pe 29 iunie 2026, de la ora 20:00. În Romania, va fi transmis la tv pe Antena 1. Însă poate fi vizionat și online, prin intermediul platformei AntenaPLAY.
Brazilia sau Japonia va juca în optimi cu una dintre Coasta de Fildeș și Norvegia. Duelul respectiv va fi găzduit de New York, pe 5 iulie, de la ora 23:00.
Brazilia se numără printre favoritele la cucerirea trofeului, așa că era normal să fie cotată cu prima șansă și contra Japoniei. „1” la 1,73, „X” la 3,70 și „2” la 5,10 sunt „soliștii” la acest meci din 16-imile CM 2026.