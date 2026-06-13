Brazilia – Maroc, LIVE VIDEO în grupa C de la CM 2026. Statistici OPTA, live fază cu fază

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Brazilia – Maroc este primul meci din grupa C de la Campionatul Mondial. Confruntarea se joacă la ora 01:00 și aduce față în față două naționale de pe continente diferite. Rămâi pe site pentru toate detaliile importante legate de această partidă, de la echipe, la statistici, scor live, reacții și clasament.

Start joc pentru Brazilia și Maroc la CM 2026, prima partidă

Brazilia și Maroc se vor întâlni în primul meci din grupa C de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Meciul stârnește un interes uriaș din partea suporterilor, în condițiile în care se întâlnesc două dintre pretendentele la marele trofeu pus în joc de către FIFA. Duelul este programat duminică, 14 iunie, de la ora 01:00.

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Brazilia a reușit să câștige nu mai puțin de 5 ediții ale Campionatului Mondial, fiind țara cea mai titrată din această competiție. Totuși, naționala nu a mai pus mâna pe trofeu din 2002, când Ronaldo Nazario își conducea colegii de generație către succes în turneul ce a avut loc în Japonia și Coreea de Sud.

De cealaltă parte, Maroc a reușit să pună mâna pe Cupa Africii pe Națiuni în ediția din 2025. La ediția precedentă a Campionatului Mondial, africanii au ajuns până în faza semifinalelor, acolo unde au fost eliminați de către Franța. În finala mică, Maroc a cedat în fața Croației, scor 1-2.

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Brazilia – Maroc LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Brazilia 2026-06-13T22:00:00Z Maroc

Clasament grupa C

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Group Stage Locul 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Mexic 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 ▼ Coreea de Sud 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 ▼ Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 ▼ Africa de Sud 1 0 0 1 0 2 -2 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Canada 1 0 1 0 1 1 0 1 2 ▼ Bosnia 1 0 1 0 1 1 0 1 3 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ SUA 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ SUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

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Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

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Echipe Brazilia – Maroc

Campionatul Mondial 2026 Brazilia 2026-06-13T22:00:00Z Maroc

Cum s-a calificat Brazilia la CM 2026

Spre deosebire de continentul european, c . Aflată într-o grupă de 10 echipe, Brazilia a reușit să se poziționeze pe locul 5 în clasament, cu 28 de puncte acumulate în cele 18 meciuri tur-retur. Pe primul loc s-a poziționat Argentina, pe doi a fost Ecuador, iar pe pozițiile trei și patru, la egalitate de puncte cu Brazilia, Columbia și Uruguay.

Cum s-a calificat Maroc la CM 2026

Sistemul de calificare în Africa este similar cu cel european. Maroc s-a aflat în grupa E în preliminarii și a terminat pe prima poziție, cu maxim de puncte: 24, 8 victorii din tot atâtea posibile și un golaveraj de +20. Echipele naționale peste care au trecut Hakimi & co au fost Niger, Tanzania, Zambia și Congo.

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Cât costă un bilet la Brazilia – Maroc

D , din New Jersey. Arena are o capacitate de 82.500 de locuri, iar prețul unui bilet variază în funcție de locul ocupat. Desigur, sumele cheltuite pot atinge alte proporții, în condițiile în care le achiziționezi de la un site de tip resell. Împărțirea costurilor, în funcție de categorie, arată astfel:

Categoria 4 (Doar pentru rezidenții țării gazdă / cele mai de sus rânduri): aproximativ 25$ – 35$ (aproximativ 115 – 160 lei).

Categoria 3 (În spatele porților, inelele superioare): aproximativ 60$ – 70$ (aproximativ 275 – 320 lei).

Categoria 2 (La colțurile terenului sau inelele intermediare): aproximativ 130$ – 165$ (aproximativ 600 – 750 lei).

Categoria 1 (La tribune, pe lungimea terenului, poziție centrală): aproximativ 200$ – 250$ (aproximativ 920 – 1.150 lei).

Cote pariuri Brazilia – Maroc

SUPERBET înclină balanța către Brazilia în privința victoriei. Cota elevilor lui Carlo Ancelotti pentru un succes este de 1,66. Un succes al marocanilor este cotat cu 5,50, în timp ce o eventuală remiză a primit cota de 3,85. Pasionații de goluri pot miza pe variantele „peste 1.5 goluri” sau „ambele echipe marchează: Da”, care au cote de 1,35, respectiv 2,05.