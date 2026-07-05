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Brazilia – Norvegia, LIVE VIDEO în optimile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Brazilia - Norvegia, optimi CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Iulian Stoica
05.07.2026 | 16:32
Brazilia Norvegia LIVE VIDEO in optimile CM 2026 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
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Brazilia - Norvegia, LIVE VIDEO în optimile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real. Foto: Colaj Fanatik
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Brazilia și Norvegia se întâlnesc în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, într-un duel programat pe MetLife Stadium din New Jersey. Elevii lui Carlo Ancelotti pornesc ca favoriți, însă nordicii au dat dovadă pe durata acestui turneu final că au o reprezentativă puternică, Erling Haaland fiind pe val înainte această fază a competiției.

Brazilia – Norvegia LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Brazilia
Norvegia

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Brazilia – Norvegia

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Brazilia – Norvegia LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în optimi

Trei meciuri, șapte puncte, iar Brazilia a câștigat Grupa C la golaveraj, chiar în fața Marocului. De altfel, în primul meci, sud-americanii au remizat, scor 1-1, cu africanii, rezultat care l-a mulțumit pe selecționer. Au urmat două victorii clare, ambele cu 3-0, în fața reprezentativelor din Haiti și Scoția. Naționala „Selecao” n-a părut să forțeze, iar revenirea lui Neymar după accidentare a animat spiritele, mai ales în rândul fanilor. Ulterior, elevii luu Carlo Ancelotti s-au impus în șaisprezecimi în fața Japoniei, cu scorul de 2-1.

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De cealaltă parte, Norvegia a terminat pe locul secund în Grupa I. Nordicii s-au impus în fața reprezentativelor din Irak, scor 4-1, și Senegal, scor 3-2. Cu Haaland rezervă, echipa a cedat în fața Franței, scor 1-4. Ulterior, în faza șaisprezecimilor, Norvegia a câștigat cu scorul de 2-1 contra Coastei de Fildeș.

La ce oră se joacă Brazilia – Norvegia și cine transmite la TV

Meciul Brazilia – Norvegia se dispută duminică, 5 iulie 2026, în New Jersey, de la ora 23:00. În România, partida va fi transmisă în direct la TV de Antena 1 și va putea fi urmărită și pe AntenaPLAY live stream.

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Când și cu cine joacă în sferturi

Câștigătoarea duelului Brazilia – Norvegia va întâlni în optimile de finală învingătoarea partidei Mexic – Anglia pe 12 iulie, de la ora 00:00.

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Cote pariuri Brazilia – Norvegia

FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră, dacă doriți să includeți acest meci într-un pariu. La SUPERBET, cota pentru victoria Braziliei este de 1.92, în timp ce cota victoriei Norvegiei este de 4.10. O remiză a primit cota de 3.65. Cei care preferă golurile, pot lua în calcul una dintre variantele „peste 2,5 goluri” sau „ambele echipe marchează: Da”, unde cotele sunt 1.76, respectiv 1.67.

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  • 1.16 este cota SUPERBET pentru pronosticul „sub 4.5 goluri” la Brazilia – Norvegia
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Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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