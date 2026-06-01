Brazilia s-a dezlănțuit înaintea Cupei Mondiale. Ploaie de goluri spectaculoase în fața naționalei unui fost dinamovist

Formația lui Carlo Ancelotti pare decisă să atace titlul mondial, impresionând în meciul de pregătire contra unei alte echipe care va fi la turneul final din SUA, Canada și Mexic
Catalin Oprea
01.06.2026 | 08:27
Vinicius a deschis scorul pentru Brazilia FOTO X
Într-un meci amical disputat pe stadionul Maracana, echipa națională a Braziliei a oferit un spectacol total, învingând cu 6-2 prima reprezentativă a statului Panama. Gazdele au avut nevoie de doar două minute pentru a deschide scorul, Vinícius Júnior trimitând mingea în vinclu cu un șut de la distanță.

Brazilia a învins Panama cu 6-2

Avantajul a durat doar până în minutul 14, când lovitura liberă executată de Amir Murillo a intrat în poartă, după ce l-a lovit pe Matheus Cunha. Apoi, colegul său de la Manchester United, Casemiro, a marcat cu capul din centrare a lui Vinícius, restabilind avantajul înainte de pauză.

Brazilia a marcat de patru ori în repriza a doua, continuând jocul ofensiv. Carlo Ancelotti a schimbat zece jucători din formația de start la pauză, dar Neymar, care se recuperează după o accidentare la gambă, nu a fost inclus în lotul pentru acest meci.

Ancelotti a început în formula Allison – Wesley, Bremer, Pereira, Sandro – Guimaraes, Casemiro – Henrique, Rapinha, Vini jr – Cunha. A lipsit dintre titulari căpitanul Marquinos, care încă nu a ajuns la lot, după triumful cu PSG, din finala Ligii Campionilor.

Panamezii au reușit un euro-gol

Rayan, de la Bournemouth, a mărit avantajul la opt minute după reluare, iar Lucas Paquetá a marcat al patrulea gol al Selecao. Igor Thiago, de la Brentford, a făcut 5-1, din penalty, trei minute mai târziu, după ce a fost faultat de Orlando Mosquera.

Danilo a trimis mingea în colțul de jos al porții, după o pasă în adâncime a lui Lucas Paquetá, pentru 6-1, înainte ca Carlos Harvey să reducă diferența, în finalul meciului, pentru Panama, cu un euro-gol de la distanță.

Selecao termină pregătirile contra Egiptului

Brazilia își va încheia meciurile de pregătire împotriva Egiptului, sâmbătă, la Cleveland, înaintea primului meci de la Cupa Mondială, împotriva Marocului, pe 13 iunie. Selecao va juca apoi cu Haiti (19 iunie) și Scoția (24 iunie).

Panama, formație la care fostul portar dinamovist Jaime Penedo este în stafful administrativ, e și ea la Cupa Mondială. Va juca cu Ghana(17 iunie), Croația (23 iunie) și Anglia (27 iunie).

Lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial

Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio)

Fundași: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)

Mijlocași: Bruno Guimarães (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo S. (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacanți: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr. (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr. (Real Madrid)

 

