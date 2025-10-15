Sport

Brazilia s-a făcut de râs după ce a condus cu 2-0 la pauză, iar adversarii au scris istorie. Dezastru pentru Carlo Ancelotti

Cum a trăit Carlo Ancelotti amicalul Braziliei cu Japonia. Naționala Selecao a avut un avantaj de două goluri, însă ce a urmat i-a lăsat pe toți „mască”.
Bogdan Mariș
15.10.2025 | 06:00
Carlo Ancelotti a reacționat după de Brazilia a fost învinsă cu 3-2 de Japonia. FOTO: colaj Fanatik

Brazilia a avut o campanie dezamăgitoare în preliminariile sud-americane pentru Cupa Mondială, încheind grupa pe locul 5, însă formația preluată în acest an de Carlo Ancelotti a obținut calificarea la turneul final. În acțiunea din această lună, „Selecao” a disputat două partide amicale în Asia, iar cea cu Japonia a avut o desfășurare incredibilă.

Dezastru pentru Brazilia

Brazilia a făcut spectacol în primul amical disputat în această lună, 5-0 cu Coreea de Sud, iar formația pregătită de Carlo Ancelotti a avut un start foarte bun și în partida contra Japoniei. Sud-americanii au condus cu 2-0 la pauză, după reușitele semnate de Paulo Henrique și Gabriel Martinelli.

Totul s-a prăbușit însă după pauză, când Japonia a reușit să puncteze de trei ori, prin Takumi Minamino, Keito Nakamura și Ayase Ueda. Rezultatul a fost unul istoric pentru asiatici, acesta fiind primul succes al Japoniei contra Braziliei. În cele 13 meciuri directe disputate până acum se înregistraseră 11 victorii pentru sud-americani și două remize.

Pe ce jucători s-a bazat Carlo Ancelotti în meciul cu Japonia

Hugo Souza – Paulo Henrique, Fabricio Bruno, Lucas Beraldo, Carlos Augusto (Caio Henrique 75) – Bruno Guimaraes (Joelinton 57), Casemiro – Luiz Henrique (Estevao 75), Lucas Paqueta (Richarlison 75), Vinicius Junior (Matheus Cunha 57) – Martinelli (Rodrygo 57)

Pe cine a blamat Carlo Ancelotti după eșecul incredibil cu Japonia

La finalul partidei, Carlo Ancelotti a scos în evidență momentul unde s-a decis jocul: eroarea uriașă a lui Fabricio Bruno. La primul gol al Japoniei, fundașul celor de la Cruzeiro a alunecat în propriul careu și a trimis balonul exact la Minamino, care nu a refuzat „cadoul” și a înscris. „Nu, nu este deloc în regulă. Când echipa pierde, suntem supărați, este normal.

Nu îmi place să pierd. Trebuie să învățăm din această înfrângere. Până la greșeala lui Bruno de la primul gol, am controlat bine meciul. Apoi, echipa s-a prăbușit din punct de vedere mental. Aceea a fost cea mai mare greșeală. Nu cred că repriza a doua a fost una rea per total, dar greșeala aceea a avut un impact prea mare asupra jucătorilor”, a afirmat experimentatul tehnician, conform Reuters.

Ce urmează pentru Brazilia

În noiembrie, Brazilia va disputa alte două meciuri amicale, de această dată în Europa. Formația pregătită de Carlo Ancelotti va întâlni Senegalul la Londra și Tunisia la Paris. „Această pauză internațională, dar și următoarea, sunt pentru teste. Vom face acest lucru și în noiembrie.

Echipa a jucat foarte bine contra Coreei de Sud, dar și în prima repriză a acestui meci, însă foarte slab în partea a doua. La Cupa Mondială trebuie să atingem un echilibru, să învățăm din greșelile comise. Meciul de astăzi a fost o lecție bună. E un proces…”, a spus Carlo Ancelotti.

