Brazilianul Adriano a plâns ca un copil la meciul de retragere. Momentul cu tatăl său făcut de inteligența artificială l-a copleșit. Video

Celebrul stadion Maracana a găzduit un eveniment impresionant și emoționant duminică. Adriano, fostul mare jucător brazilian, a organizat un meci de retragere între legendele clubului Flamengo și foștii săi colegi de la Inter Milano.

Brazilianul Adriano a plâns ca un copil la meciul de retragere

Adriano s-a retras din fotbal în mai 2016, după o aventură de scurtă durată în tricoul celor de la Miami United. La 8 ani distanță, acesta și-a organizat meciul de retragere pe Maracana, acolo unde s-au întâlnit legendele de la Flamengo și Inter, în echipă fiind foștii săi colegi.

Legende precum Zico, Romario, Julio Cesar, Denilson și Ze Roberto au fost prezente la meciul de retragere al marelui Adriano. Acesta a fost emoționat până la lacrimi la un moment creat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Concret, organizatorii au folosit inteligența artificială pentru a reproduce un moment cu tatăl său Almir, decedat în anul 2004, prin care acesta i-a transmis un mesaj fostului mare jucător de la Inter. Adrian nu și-a putut stăpâni lacrimile și a plâns ca un copil în acele momente.

Din echipa Interului nu au lipsit Ivan Cordoba, Burdisso, Aldair sau Marco Materazzi, fotbalist care juca în centrul apărării la Inter în acea perioadă. Meciul s-a încheiat cu scorul de 4-3 în favoarea celor de la Flamengo, iar Adriano a fost cel care a stabilit scorul final, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri.

"NEM CAVALO AGUENTA" 🥹 Com ajuda da Inteligência Artificial, a voz de Sr. Almir, pai de Adriano, foi recriada para uma linda homenagem ao Imperador em seu jogo de despedida no Maracanã. — ge (@geglobo)

"Diante da sua torcida e com a camisa que ele ama" O último gol de Adriano não poderia ser diferente: no Maracanã e com a camisa do Flamengo! — ge (@geglobo)

Adriano, starul brazilian al cărei cariere a luat-o pe căi greșite

Adriano a fost unul dintre cei mai importanți marcatori din Italia în vremurile sale de glorie. , cariera starului brazilian a luat-o pe căi greșite odată cu moartea tatălui său în anul 2004. Acesta .

„Împăratul” a fost filmat recent la bustul gol într-un cartier rău famat din Brazilia, în timp ce consuma alcool, fiind într-o stare avansată de ebrietate. El a fost afectat și de depresie imediat după dispariția tatălui său, iar în 2011 a părăsit definitiv fotbalul european.

„Numai eu știu cât de mult am suferit. Moartea tatălui meu a lăsat o gaură uriașă. M-am simțit singur și m-am izolat atunci când a murit. Eram trist și deprimat, eram în Italia și de atunci am început să beau. Nu m-am mai putut opri din băut și până la urmă a trebuit să plec de la Inter. Nu am știut nici măcar să mă ascund, am ajuns beat dimineața la antrenamente.

Mereu îmi făceam apariția, chiar dacă eram complet beat și cadrele medicale trebuiau să mă ducă la infirmerie ca să dorm. Inter spunea presei că am doar probleme musculare. Ulterior am realizat că problema majoră erau oamenii din jurul meu, prieteni care nu făceau altceva decât să mă ducă la petreceri cu femei și alcool, fără să se gândească la consecințe. Apoi, întorcându-mă în Brazilia, am pierdut milioane, dar am câștigat fericirea”, spunea Adriano despre moartea tatălui său.

Flamengo, Inter, Fiorentina, Parma Calcio, Sao Paulo, AS Roma, Corinthians Paulista, Club Athletico Paranaense și Miami United au fost echipele pentru care a jucat celebrul Adriano. 48 de selecții și 27 de goluri a strâns acesta în tricoul echipei naționale de fotbal din Brazilia.

Trofeele câștigate de Adriano în cariera sa:

a câștigat Cupa Mondială U17 cu naționala Braziliei

a câștigat Copa America și Cupa Confederațiilor cu naționala Braziliei

a câștigat două titluri de campion al Braziliei

a câștigat patru titluri de campion cu Inter

a câștigat două Cupe ale Italiei și trei Supercupe cu Inter