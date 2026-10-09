Brazilianul adus la Universitatea Craiova face spectacol cu mingea! Jonglerii spectaculoase și tehnică de clasă

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Universitatea Craiova are un nou pariu pentru viitor, iar primele imagini cu tânărul brazilian care a ajuns în Bănie sunt spectaculoase. Atacantul de 20 de ani a fost cooptat la echipa secundă și a apărut într-un clip publicat de Academia Universității Craiova în timp ce își etalează tehnica: jonglează cu ambele picioare, controlează mingea în aer și reușește execuții care îi pot face deja pe olteni curioși în privința potențialului său.

Joao Andrade de 20 de ani își arată tehnica la Universitatea Craiova

. Brazilianul are 20 de ani, măsoară 1,86 metri și evoluează ca atacant stânga, fiind dreptaci.Acum, după ce a trecut de procesul de acomodare, Academia Universității Craiova a publicat un videoclip în care fotbalistul își demonstrează calitățile tehnice.

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Andrade jonglează cu mingea folosind ambele picioare, o controlează foarte bine în aer și reușește inclusiv să o oprească pe ceafă, într-o demonstrație care scoate în evidență tehnica sa individuală. Imaginile pot fi un prim indiciu despre ceea ce poate oferi brazilianul la echipa secundă, acolo unde va încerca să se adapteze cât mai rapid fotbalului românesc.

Brazilianul adus la Universitatea Craiova face spectacol cu mingea

Joao Andrade a ajuns în Bănie la recomandarea unui fost jucător al Craiovei

Noul atacant al Universității Craiova II a ajuns în România la recomandarea lui Gustavo Vagenin, fost jucător al formației din Bănie. Ultima echipă pentru care a evoluat Joao Andrade a fost Clube Laguna. Acum, brazilianul are șansa de a-și demonstra calitățile în fotbalul românesc, iar .

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„Joao Andrade este dreptaci, are 20 de ani, 1.86 metri şi evoluează atacant stânga. A jucat ultima dată la Clube Laguna, iar dacă evoluţiile sale de la Universitatea Craiova II se vor ridica la un nivel foarte bun poate deveni o soluţie pentru prima echipă. Bine ai venit, Joao Andrade!”, îl prezenta, de curând, Academia Universității Craiova.

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Joao Andrade este deja în lotul Universității Craiova II și se pregătește pentru debutul în fața propriilor suporteri. Echipa secundă a oltenilor va disputa următorul meci sâmbătă, de la ora 15:00, la Centrul Turistic pentru Agrement și Sport Dolj, împotriva Jiului Petroșani.