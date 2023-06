Brazilianul care le face concurență artistelor Irina Loghin și Elena Merișoreanu: „Este un îndemn”

este de ceva timp pe buzele tuturor. Bărbatul a intrat în atenția tuturor după ce a început să cânte muzică populară românească. Este supranumit The Showman datorită vocii, dar și a mișcărilor inconfundabile. Bărbatul cântă muzică populară și a fost primul om de culoare care s-a remarcat în această industrie din România.

Brazilianul Banto Dos Santos, la concurență cu Irina Loghin și Elena Merișoreanu

Banto Dos Santos este stabilit în România de 14 ani. În anul 2009, bărbatul a cunoscut-o pe cea care avea să-I devină soție. Banto și Andreea s-au cunoscut pe vremea când ea se afla în vacanță în Brazilia.

Andreea a fost cea care a venit cu ideea ca Banto , iar 14 ani mai târziu, tot aici este. Iubește România și muzica populară românească. A lansat teaserul unei melodii în care cântă alături de soția lui muzică populară. Reacțiile pe care le-au stârnit cei doi au fost iminente.

Banto Dos Santos, pus la punct de români pentru că a îmbrăcat haine tradiționale și cântă muzică populară

Banto dos Santos a lansat zilele trecute un teaser al melodiei „Eu mi-am găsit dragostea”. Bărbatul transmite prin versuri povestea lui de dragoste cu Andreea. Versurile melodiei sună așa: „Eu mi-am găsit dragostea departe de casa mea/ Și nu mă mai las de ea/ Și cât timp am să trăiesc pe pământul românesc/ Din suflet am s-o iubesc”. Melodia are și un videoclip care va fi lansat curând. În clip, Dos Santos este alături de soția lui, ambii fiind îmbrăcați în straie populare românești.

„Aș vrea să subliniem faptul că aceasta piesa a fost făcută ca idee a integrării unui artist străin în cultura românească. Nu a fost realizată pentru a dezbina, și în nici un caz, să fure folclorul.

Este un îndemn către tineri să își păstreze identitatea și să continue să asculte muzica românească. Piesa spune, de fapt, povestea lui Banto. Felul în care el a venit de peste mari și tari în România pentru că s-a îndrăgosit. Banto și-a creat o familie și a îmbrățișat cultura românească, integrandu-se în ea”, a spus reprezentata lui Banto Dos Santos pentru FANATIK.

Reacțiile românilor când au văzut videoclipul artistului brazilian: „Să se ducă în țara lui!”

Teaserul melodiei a strans deja zeci de mii de vizualizări, mare parte dintre acestea fiind făcute de români. Reacțiile nu au încetat să apară și au fost atât pozitive, cât și negative. Mulți l-au criticat, ba chiar disprețuit pe Banto.

„Vai ce rușine îmi este!”, „Omul ăsta nu are ce căuta aici! Să se ducă în țara lui” sau „Am trăit să o văd și pe asta!”, au spus câțiva internauți.

Pe de altă parte, au fost multi ascultători care l-au apreciat pe Banto Dos Santo. Românii i-au transmis felicitări, pe pentru felul în care duce mai departe muzica tradițională românească.

„Eşti mai român decât mulţi români! Bravo! ” „Ce este cu rasismul acesta din partea voastră?! Ar trebui să ne bucurăm. Bravo lui!” sau „Promovezi folclorul românesc mai mult decât noi” au fost câteva dintre comentariile primite.

“Secretul succesului în muzică este să te adaptezi acolo unde te stabilești”

Brazilianul este convins că multe persoane plecate în străinătate se vor regăsi în melodia lui. Artistul știe cum este să fii departe de casă, însă pentru el nu este dificil. Dos Santos este mândru că se află în România, este căsătorit cu o româncă alături de care are trei copii și a învățat limba la perfecție.

„Cu siguranță se vor regăsi în el multe persoane care și-au părăsit tara și locuiesc în străinătate. Este esențial să te integrezi unde trăiești, dar fără să îți uiți identitatea și originea.

Contează să înveți limba , obiceiurile și să te adaptezi în tara în care trăiești. Acesta este secretul succesului în momentul în care te muți într-o tara străină”, a mai susținut reprezentata brazilianului pentru FANATIK.

Banto dos Santos a colaborat în trecut cu artiști de renume de la noi. care se intitulează “Iubirea mea dintotdeauna”. De asemenea, artistul brazilian a cântat pe scenă alături de Loredana Groza, fiind chiar prezent la ziua ei de naștere.