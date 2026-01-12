Brazilianul crescut de Palmeiras a semnat în SuperLiga! A plecat de la clubul său cu scandal după doar 6 luni

ADVERTISEMENT

continuă pe același trend și în această iarnă, iar ultimul transfer vine din Turcia, din liga secundă, de la o echipă care de curând evolua în cupele europene și era în topul Super Lig.

Oțelul Galați, transfer din Turcia. Fotbalistul de la Sivasspor a semnat

Oțelul l-a transferat gratis pe Luan Campos, de la Sivasspor, fotbalist brazilian crescut de Palmeiras ce acoperă mai multe posturi în zona de atac. Interesant este că jucătorul a fost implicat într-un scandal uriaș, asta după ce la finalul anului trecut a plecat de la Sivasspor și a refuzat să se mai întoarcă la echipă, iar agentul său le-a comunicat acest lucru turcilor.

„SC Oțelul Galați și atacantul brazilian Luan Campos au semnat un contract valabil până la jumătatea anului 2028. Noul jucător al echipei noastre a evoluat în primele ligi din Portugalia, Ucraina și Turcia și a sosit în Galați sâmbătă seară și intră de astăzi în programul de pregătire pentru sezonul de primăvară. Luan de Campos Cristiano da Silva, în vârstă de 23 de ani, este un fotbalist de atac, care poate activa atât în centrul liniei ofensive, dar și în cele două flancuri.

Crescut de Academia prestigiosului club brazilian Palmeiras São Paulo, Campos a ajuns în Europa în vara anului 2023, la prim-divizionara portugheză Portimonense (Liga Portugal), el fiind transferat temporar de la America-MG. Ulterior, a activat tot sub formă de împrumut la NK Veres Rivne din prima ligă ucraineană. În Ucraina a bifat 29 de partide în care a reușit să marcheze 7 goluri și să ofere o pasă decisivă.

În august 2025, noul atacant roș-alb-albastru a fost legitimat de gruparea turcă Sivasspor pentru care, în 11 meciuri oficiale, a înscris 1 gol și a oferit 1 assist în prima divizie din Turcia. A bifat până acum 77 de meciuri oficiale pentru toate echipele pe care le-a reprezentat. A marcat 18 goluri și a livrat 5 pase decisive”, a fost anunțul celor de la Oțelul.

11 meciuri, 1 gol și 1 pasă decisivă a avut Luan Campos la Sivasspor.

Luan Campos ar urma să fie înlocuitorul lui Paulinho, vândut în Polonia

, informație prezentată EXCLUSIV de FANATIK, atacant care venise în vară la echipă. Fotbalistul a dorit să plece în Polonia, la KS Wieczysta Krakow, acolo de unde a avut o ofertă financiară bună, iar clubul gălățean a încasat în schimbul său 200.000 de euro.

Cel mai probabil Luan Campos o să fie unul dintre jucătorii care vor încerca să-l facă uitat pe Paulinho, însă ținând cont că brazilianul nu este un număr 9 pur, ci mai degrabă evoluează în bandă, suporterii echipei conduse de Laszlo Balint ar putea să se aștepte ca formația lor să mai aducă un atacant în perioada de mercato.

Mai pleacă Joao Paulo de la Oțelul? Ce spun cei de la Rapid de transfer

Un alt fotbalist de la Oțelul Galați care a suscitat interes a fost mijlocașul Joao Paulo. Acesta a fost pe lista celor de la Rapid, care au confirmat public că-l vor, însă se pare că negocierile au eșuat și momentan jucătorul rămâne la formația gălățeană.

”Joao Paulo… Am vorbit, nu s-a primit un răspuns concret și atunci ne-am orientat spre alt jucător”, a spus Costel Gâlcă în urmă cu câteva zile când a fost întrebat despre transferurile pe care și le dorește Rapid.