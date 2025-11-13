Sport

Brazilianul Ronaldo are un mesaj clar pentru Cristiano Ronaldo, după ce portughezul a spus că e cel mai bun din istorie

Declarațiile pe care Cristiano Ronaldo le-a dat, în care a spus că se consideră cel mai bun din istorie, au ajuns și la urechile lui Ronaldo Nazario, brazilianul care a fost și el câștigător al Balonului de Aur.
Mihai Alecu
13.11.2025 | 12:45
Lumea fotbalului este una în care de multe ori oamenii preferă lipsa de asumare, iar din acest motiv modul în care Cristiano Ronaldo vorbește, fără ocolișuri, îi deranjează pe mulți,

Starul lusitan care încă joacă la 40 de ani pentru Al-Nassr a avut un interviu mai lung cu celebrul jurnalist englez, Piers Morgan, și a abordat mai multe subiecte, vorbind și despre cel mai bun fotbalist din istorie. Portughezul a spus direct că se consideră a fi cel mai bun, iar aceste declarații au ajuns la urechile lui Ronaldo Nazario, brazilianul care a fost câștigător al Balonului de Aur în 2 rânduri.

„Unii oameni au multă încredere în ei. Eu prefer ca alții să vorbeasacă despre mine mai mult decât o fac eu. Cristiano e parte dintre cei mai buni jucători din istorie, dar să fie chiar cel mai bun? Eu nu sunt de acord cu asta.

Totuși, îi respect opinia. Cu siguranță este printre cei mai buni din istorie și voi spune chiar că este în top 10″, a declarat Ronaldo Nazario, citat de Footmercato.

Declarația cu care Cristiano Ronaldo a stârnit noi polemici

Când a fost întrebat despre rivalul său, Leo Messi, Ronaldo a răspuns direct: „Este Messi mai bun decât mine? Nu sunt de acord cu această opinie. Nu vreau să fiu umil”. Portughezul a continuat în aceeași notă și a spus că se consideră cel mai bun din istoria fotbalului.

„În mintea mea, da, sunt cel mai bun. Știu cât am muncit pentru asta și cifrele o dovedesc. Poți să contrazici statisticile? Am câștigat aproape tot, am făcut istorie. Fiecare poate să aibă părerea lui, dar eu asta cred și e bine să gândim așa despre noi.

Nu cred că e corect să clasifici un jucător după 6-7 meciuri disputate la un turneu. Mi se pare nedrept. Nu e un vis pentru mine să iau Cupa Mondială. Am câștigat deja 3 trofee cu Portugalia”, a mai declarat Cristiano Ronaldo.

