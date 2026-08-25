Brazilianul trecut pe la CFR Cluj, UTA și U Cluj a revenit în SuperLiga!

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Deși are un start de sezon peste așteptări, clasându-se pe loc de play-off după șase runde, o echipă nou-promovată, Corvinul Hunedoara, continuă să-și întărească lotul. Hunedorenii au bătut palma cu Roger Junio Rodrigues Ferreira, un mijlocaș brazilian cunoscut în România. Roger (30 de ani) a mai jucat în țara noastră la UTA, CFR Cluj, Universitatea Cluj-Napoca și Corvinul Hunedoara. El a adunat 101 prezențe în Superliga, unde a dat șase goluri și 12 pase decisive, 27 de partide în cupele europene, și re apariții în liga a doua braziliană și eșaloanele de elită din Letonia și Albania.

Corvinul Hunedoara a făcut anunțul transferului lui Roger pe căile oficiale de comunicare. Mijlocașul brazilian a semnat un contract valabil pe un sezon cu formația lui Florin Maxim. „𝗕𝗶𝗻𝗲 𝗮𝗶 𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗶𝘁, 𝗥𝗼𝗴𝗲𝗿! După aproape doi ani, Roger Junio revine în alb și albastru! În vârstă de 30 de ani, el a semnat un contract valabil pe un sezon cu echipa noastră. Mijlocașul brazilian a îmbrăcat pentru prima dată tricoul nostru în debutul sezonului 2024/2025, fiind unul dintre oamenii de bază ai echipei în aventura europeană. Roger a bifat șapte apariții pentru Corvinul, evoluând în Supercupa României, contra FCSB, dar și în confruntările europene cu Paksi FC, HNK Rijeka și FC Astana.

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După despărțirea de Corvinul, Roger a revenit în țara natală, unde a evoluat pentru Ypiranga FC, iar apoi pentru North EC-MG, formație la care a ajuns la începutul anului 2026. Acum, la aproape doi ani distanță, drumurile noastre se întâlnesc din nou. Cu experiența acumulată în fotbalul românesc, unde a mai evoluat pentru UTA Arad, CFR Cluj și „U” Cluj, dar și cu titlul de campion al României câștigat alături de CFR, Roger revine pentru un nou capitol în alb-albastru. Bine ai revenit acasă, Roger”, se arată în anunțul echipei.

Roger, fostul brazilian de la CFR Cluj, U Cluj și UTA revine în SuperLiga la Corvinul Hunedoara

Campion al României în 2022, Roger a jucat ultima dată la North EC, în Brazilia. Mijlocașul ofensiv a mai evoluat în țara natală și la Vila Nova, Botafogo, Goiania, Atletico Goianiense și Ypiranga, cu ultima câștigând în acest an Campeao Da Taca Farroupilha.

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Fotbalistul care va evolua la „corbi” mai are în palmares alte două titluri de campion, cucerite în Letonia, cu FC Riga. Roger a mai jucat și în Albania, la FK Kukesi și KS Kastrioti, în Ungaria, la Szentlorinc, în eșalonul secund, și în Arabia Saudită, la Al Taraji, tot în Liga a 2-a.

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O echipă întreagă transferată de Corvinul, revelația SuperLigii

Roger este al 12-lea. transfer făcut de Corvinul în această vară. i-a mai adus până acum pe Andrej Fabry (U Cluj), Mihajlo Ivancevic (Lyngby), Renato Espinosa (Unirea Slobozia), Mohammad Abualnadi (Selangor), Emmanuel Yeboah (Brondby), Angel Gillard (Concepcion), Denis Hrezdac (UTA), Falvius Iacob (UTA), Adrian Frănculescu (CFR Cluj), Muhammed Hayatu (CFR Cluj), Emmanuel Okoro (CFR Cluj).

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În primele șase runde ale Superligii, , arena din Hunedoara fiind în reparații, trupa antrenată de Florin Maxim a obținut două victorii și trei remize. Corvinul, care s-a calificat și în grupele Cupei României, se va confrunta în etapa a 7-a, la Arad, cu Dinamo București. Duelul cu liderul campionatului va avea loc sâmbătă, de la ora 21:30.