Breaking news. Edi Iordănescu a plecat de la FCSB. Prima reacție a lui Gigi Becali. Exclusiv

Totul este rezolvat între cele două părți, urmează doar ca avocații să întocmească actele. Edi Iordănescu a cedat și nu va primi niciun ban din clauza de reziliere.

FANATIK a aflat că Edi Iordănescu a decis să nu mai continue lupta pentru a obține clauza de reziliere de la Gigi Becali. Sfătuit de apropiați, antrenorul a preferat să renunțe la colaborare.

E adevărat că a plecat Edi Iordănescu. Nu a avut nicio pretenție financiară, doar banii pe care i-a muncit. Nu a vrut nici măcar salariu până în decembrie. (Gigi Becali, pentru FANATIK)

Edi Iordănescu nu mai este antrenorul FCSB! A ajuns la un acord cu Gigi Becali și va rezilia fără să primească bani

Totul după un adevărat război rece cu Gigi Becali, pornit la începutul acestei săptămâni. Remiza cu FC Voluntari, scor 0-0, a fost meciul care a declanșat conflictul.

Mai exact, Gigi Becali a fost nemulțumit de jocul echipei din ultima perioadă și în special de Constantin Budescu. Despre acesta din urmă, patronul FCSB spunea că trebuia înlocuit înainte de pauză.

Extrem de deranjat că Gigi Becali nu și-a respectat promisiunea de a nu critica jucătorii în public, Edi Iordănescu i-a trimis o notificare lui Becali în care îi reamintea că există o clauză care îi restricționează patronului implicarea la echipă. Și o clauză de 500.000 de euro pentru abateri.

O săptămână de teroare pe axa Gigi Becali – Edi Iordănescu. Patronul l-a convins pe antrenor să renunțe prin atacuri repetate

Doar că această notificare la înfuriat și mai mult pe Gigi Becali, care a pornit apoi un adevărat tir zilnic la adresa antrenorului său. Un adevărat război psihologic prin care să îl convingă pe Edi Iordănescu să renunțe. Iar în cele din urmă a dat roade.

Gigi Becali a încercat toate modalitățile pentru a-l convinge pe Edi Iordănescu să renunțe! În primă fază a transmis că nu este interesat de clauza de reziliere și că va plăti ca să scape de antrenor.

Doar că Edi Iordănescu i-a transmis că va lua banii și că îi va dona în scopuri caritabile. Gigi Becali s-a răzgândit și a anunțat că nu este dispus să plătească și că va mai aștepta câteva luni pentru ca Edi să își încheie contractul.

Edi Iordănescu are susținerea fanilor FCSB, dar a simțit că nu mai sunt perspective dacă va fi nevoit să lucreze în condiții de ostilitate

Singurul atu al lui Edi Iordănescu rămânea susținerea suporterilor, așa cum a precizat în mai multe rânduri Gheorghe Mustață. Dar antrenorul a știut că este mult prea puțin în războiul cu Gigi Becali.

A fost pus la zid după o remiză venită după o serie de șapte victorii consecutive, în condițiile în care echipa abia trecuse peste criza Covid. Astfel că a decis că este oportun să renunțe de acum, decât să continue în condiții de ostilitate din partea patronului.

Despărțirea se va oficializa cel mai probabil luni, după ce avocații vor întocmi actele. Între cele două părți nu mai era nicio cale de reconciliere, iar Gigi Becali va căuta un nou antrenor.

Gigi Becali, prima reacție pentru FANATIK: “Nu înțeleg de ce s-a supărat Edi Iordănescu. Eu nu voiam să ne despărțim”

Nu înțeleg care a fost supărarea asta a lui doar pentru că am ieșit și am spus că nu joacă echipa. Sau că am criticat pe nu știu care jucător. Păi dacă mă întrebați, nu e normal să vă răspund? Mi-e frică să vorbesc? Asta este! M-a luat prin surprindere, mâine o să fie Mihai Pintilii la antrenamente.

Nu știu pe cine o să pun pentru că eu nu voiam să ne despărțim. MM mi-a zis că Edi face cele mai bune antrenamente. Nu știu de ce s-a supărat așa”, a declarat Gigi Becali pentru FANATIK.