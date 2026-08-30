Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

BREAKING. Vali Crețu continuă în SuperLiga, după ce a fost dat afară de Gigi Becali de la FCSB! Update exclusiv

Știre de ultimă oră despre FCSB: Valentin Crețu, OUT de la formația „roș-albastră” după ce i-a fost reziliat contractul. Cu cine semnează tot din SuperLiga
Cristi Coste, Mihai Dragomir
30.08.2026 | 13:31
BREAKING Vali Cretu continua in SuperLiga dupa ce a fost dat afara de Gigi Becali de la FCSB Update exclusiv
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Valentin Crețu, OUT de la FCSB. Foto: Colaj FANATIK.
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Valentin Crețu, în vârstă de 37 de ani, nu mai este jucătorul FCSB-ului. Contractul său a fost reziliat, marcând un moment șocant pentru echipa „roș-albastră”, pentru motive de indisciplină. Fostul internațional român și-a găsit imediat echipă tot în SuperLiga.

UPDATE: Vali Crețu s-a înțeles cu FC Voluntari

FANATIK a aflat în timp record echipa la care va merge Vali Crețu după plecarea de la FCSB. Cristi Coste a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA că fundașul dreapta s-a înțeles cu FC Voluntari. Jucătorul în vârstă de 37 de ani va avea un salariu lunar de 7.000 de euro, exact suma de bani pe care o primea la FCSB.

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UPDATE: Crețu, OUT de la FCSB

Intrat la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a confirmat faptul că i-a reziliat contractul lui Valentin Crețu pentru indisciplină. Patronul a explicat că și prelungirea de contract i-a făcut-o doar pe jumătate de an, deoarece fundașul dreapta vociferează tot timpul și strică atmosfera la echipă. „Indisciplină. De ce crezi că i-am făcut contract pe o jumătate de an?”, a fost motivul pentru care patronul FCSB nu a mai răbdat.

Valentin Crețu nu mai este jucătorul FCSB-ului

FANATIK aflase că Florin Tănase (31 de ani) și Valentin Crețu (37 de ani), doi dintre liderii vestiarului, nu au efectuat ședința de pregătire de joi alături de coechipieri. La scurt timp, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că cei doi nu fac parte din lotul FCSB-ului la partida cu UTA Arad.

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Și mai șocant este însă faptul că Valentin Crețu, aflat la formația bucureșteană din 2019, nu mai este jucătorul fostei campioane a României. Contractul fotbalistului de 37 de ani a fost reziliat. „Confirm eu știrea asta!”, a transmis Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord FCSB, la FANATIK SUPERLIGA. „Nu știm ce măsuri va lua patronul în cazul lui Florin Tănase!”, a completat ulterior Gigi Mustață despre celălalt jucător problematic în acest moment la FCSB.

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Valentin Crețu, distrus în direct de Gigi Mustață

Dacă Florin Tănase a fost exclus de la antrenament după un conflict cu Lucian Filip, Valentin Crețu fusese exclus după ce și-a arătat și el nemulțumirea față de faptul că bifează tot mai puține minute pentru formația „roș-albastră”. Gigi Mustață l-a mitraliat în direct pe fundașul lateral dreapta. „Un jucător, chiar dacă are trei, patru, cinci ani la echipa asta, să-și permită să-l jignească sau să facă alte gesturi față de un coleg care e mai nou sau care e mai blând sau care e mai cu caracter… Nu!

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În momentul în care un jucător, care se simte iubit de tribuna a doua, și fac referire la Crețu, își permite să facă anumite gesturi la antrenament, din punctul meu de vedere nu mai are ce căuta la echipă! Nu trebuie să te comporți urât față de colegii tăi. Nu trebuie să arăți tu că tu ești mai mare și mai fotbalist ca ăla, ca oricare colegii tăi. Nu!

Nu trebuie să-ți jignești colegul. Nu înseamnă că tu, dacă ăla nu ți-a dat o pasă la o fază, că poate o fi vrut el să dea gol, a simțit că poate, să începi să-l înjuri. Nu există așa ceva. Nu trebuie să mai existe așa ceva la echipă”, a mai spus liderul Peluzei Nord la FANATIK SUPERLIGA.

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Valentin Crețu a fost adus în vara anului 2019 de la Gaz Metan Mediaș. Devotamentul și ambiția arătate pe teren, alături de atașamentul suporterilor, i-au adus mai multe prelungiri de contract, deși fusese tras pe linie moartă în mai multe ocazii.

  • 252 de meciuri a bifat Valentin Crețu la FCSB
  • 17.01.2025 este data unicului gol marcat de Valentin Crețu pentru bucureșteni (FCSB – Hermannstadt 1-1)
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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