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Spectacolul din Premier League se vede în acest an în direct și în EXCLUSIVITATE pe VOYO și . Cel mai tare campionat din lume se întoarce cu etapa a 5-a cu meciuri spectaculoase. Noua rundă aduce și mai multă tensiune, chiar dacă sezonul se află încă la început de drum. Vezi toate detaliile importante în cele ce urmează.

Brentford: Kelleher – Kayode, Schuster, Ajer, Lewis-Potter – Yarmolyuk, Janelt – Anthony, Damsgaard, Schade – Thiago. Rezerve: Balcombe – Carvalho, Diouf, Fredrick, Henry, Hickey, Ouattara, Sangare, Wilson. Antrenor: Keith Andrews

Chelsea: Martinez – Fofana, Lacroix, Colwill – Neto, Henderson, Barco, Chavarria – Palmer, Welbeck, Rogers. Rezerve: Penders – Acheampong, Estevao, Gittens, Gusto, Hato, Lavia, Nicoll-Jazuli, Quenda. Antrenor: Xabi Alonso

Premier League se întoarce cu super meciuri. Tottenham – Aston Villa, derby-ul rundei

Etapa a 5-a este ultima rundă de meciuri din Premier League înainte de pauza competițională două săptămâni alocată competiției UEFA Nations League. Această nouă etapă propune un echilibru între confruntări tari pentru zona superioară a clasamentului și dueluri în care marile favorite caută puncte accesibile.

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Arsenal și Manchester City sunt singurele echipe cu maximum de puncte după . „Tunarii” au acum un meci complicat pe terenul celor de la Brighton, în timp ce Chelsea deschide runda într-un derby local la Brentford. Manchester United încheie weekendul în Londra, pe terenul lui Fulham. Manchester City, care joacă acasă cu Sunderland, și Liverpool, care întâlnește Bournemouth în deplasare, au parte de adversari împotriva cărora pornesc cu prima șansă și unde greșelile pot costa scump în lupta la titlu.

Programul etapei a 5-a din Premier League

Derby-ul rundei îl reprezintă confruntarea dintre Tottenham, , și Aston Villa, fiind o luptă directă între două pretendente la locurile de UEFA Champions League. Iată programul complet:

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Vineri, 18 septembrie 2026

Ora 22:00: Brentford – Chelsea

Sâmbătă, 19 septembrie 2026

Ora 14:30: Tottenham – Aston Villa

Ora 17:00: Newcastle – Hull

Ora 17:00: Everton – Ipswich

Ora 17:00: Brighton – Arsenal

Ora 19:30: Nottingham Forest – Coventry

Duminică, 20 septembrie 2026

Ora 16:00: Leeds – Crystal Palace

Ora 16:00: Manchester City – Sunderland

Ora 16:00: Bournemouth – Liverpool

Ora 18:30: Fulham – Manchester United

Premier League, cel mai puternic și urmărit campionat din lume. Cum poți urmări în România

Difuzată în 212 teritorii către o audiență potențială de 4,7 miliarde de oameni, Premier League este cea mai urmărită ligă sportivă din lume. În România, iubitorii fotbalului de calitate au șansa unică să urmărească Premier League în direct și în exclusivitate pe VOYO și VOYO SPORT 1. Site-ul Fanatik.ro vine în sprijinul dumneavoastră cu toate detaliile legate de campionatul Angliei, iar meciurile din etapele aflate în curs vă vor fi transmise grație formatului LIVE TEXT.