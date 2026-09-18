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Premier League, etapa 5, pe VOYO! Brentford – Chelsea deschide runda de la 22:00. Cum arată echipele de start

Etapa a 5-a din Premier League se vede în direct pe VOYO și VOYO SPORT 1. Tottenham - Aston Villa, cel mai interesant meci al rundei. Vezi programul complet.
Mihai Dragomir
18.09.2026 | 19:55
Premier League etapa 5 pe VOYO Brentford Chelsea deschide runda de la 2200 Cum arata echipele de start
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Premier League, etapa 5 live video. Foto: Hepta.
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Spectacolul din Premier League se vede în acest an în direct și în EXCLUSIVITATE pe VOYO și VOYO Sport 1. Cel mai tare campionat din lume se întoarce cu etapa a 5-a cu meciuri spectaculoase. Noua rundă aduce și mai multă tensiune, chiar dacă sezonul se află încă la început de drum. Vezi toate detaliile importante în cele ce urmează.

UPDATE: Echipele de start la Brentford – Chelsea

  • Brentford: Kelleher – Kayode, Schuster, Ajer, Lewis-Potter – Yarmolyuk, Janelt – Anthony, Damsgaard, Schade – Thiago. Rezerve: Balcombe – Carvalho, Diouf, Fredrick, Henry, Hickey, Ouattara, Sangare, Wilson. Antrenor: Keith Andrews
  • Chelsea: Martinez – Fofana, Lacroix, Colwill – Neto, Henderson, Barco, Chavarria – Palmer, Welbeck, Rogers. Rezerve: Penders – Acheampong, Estevao, Gittens, Gusto, Hato, Lavia, Nicoll-Jazuli, Quenda. Antrenor: Xabi Alonso

Premier League se întoarce cu super meciuri. Tottenham – Aston Villa, derby-ul rundei

Etapa a 5-a este ultima rundă de meciuri din Premier League înainte de pauza competițională două săptămâni alocată competiției UEFA Nations League. Această nouă etapă propune un echilibru între confruntări tari pentru zona superioară a clasamentului și dueluri în care marile favorite caută puncte accesibile.

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Arsenal și Manchester City sunt singurele echipe cu maximum de puncte după etapa a 4-a. „Tunarii” au acum un meci complicat pe terenul celor de la Brighton, în timp ce Chelsea deschide runda într-un derby local la Brentford. Manchester United încheie weekendul în Londra, pe terenul lui Fulham. Manchester City, care joacă acasă cu Sunderland, și Liverpool, care întâlnește Bournemouth în deplasare, au parte de adversari împotriva cărora pornesc cu prima șansă și unde greșelile pot costa scump în lupta la titlu.

Programul etapei a 5-a din Premier League

Derby-ul rundei îl reprezintă confruntarea dintre Tottenham, echipa care vrea să revendice titlul din sezonul 2016/2017, și Aston Villa, fiind o luptă directă între două pretendente la locurile de UEFA Champions League. Iată programul complet:

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Vineri, 18 septembrie 2026

  • Ora 22:00: Brentford – Chelsea

Sâmbătă, 19 septembrie 2026

  • Ora 14:30: Tottenham – Aston Villa
  • Ora 17:00: Newcastle – Hull
  • Ora 17:00: Everton – Ipswich
  • Ora 17:00: Brighton – Arsenal
  • Ora 19:30: Nottingham Forest – Coventry

Duminică, 20 septembrie 2026

  • Ora 16:00: Leeds – Crystal Palace
  • Ora 16:00: Manchester City – Sunderland
  • Ora 16:00: Bournemouth – Liverpool
  • Ora 18:30: Fulham – Manchester United

Premier League, cel mai puternic și urmărit campionat din lume. Cum poți urmări în România

Difuzată în 212 teritorii către o audiență potențială de 4,7 miliarde de oameni, Premier League este cea mai urmărită ligă sportivă din lume. În România, iubitorii fotbalului de calitate au șansa unică să urmărească Premier League în direct și în exclusivitate pe VOYO și VOYO SPORT 1. Site-ul Fanatik.ro vine în sprijinul dumneavoastră cu toate detaliile legate de campionatul Angliei, iar meciurile din etapele aflate în curs vă vor fi transmise grație formatului LIVE TEXT.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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