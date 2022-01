Brest – CSM București, Live video ora 21:45 în Liga Campionilor la handbal feminin. „Tigroaicele” caută revanșa

Meciul Brest – CSM București are loc miercuri, 19 ianuarie, cu începere de la ora 21:45, contând ca restanță din etapa a 9-a a grupei A din Liga Campionilor la handbal feminin.

Înaintea acestei partide, echipa franceză ocupă locul 6, cu 8 puncte, dar și două meciuri mai puțin disputate, iar bucureștencele se află pe poziția a 4-a, cu 10 puncte, un joc mai puțin.

Unde se joacă meciul Brest – CSM București, în grupele Ligii Campionilor la handbal feminin

Întâlnirea Brest – CSM București se dispută miercuri, 19 ianuarie, de la ora 21:45, în Brest Arena, cu o capacitate de 4.000 de locuri, dar care va primi un număr restrâns de spectatori, ca urmare a faptului că în Franța s-au luat măsuri de reducere a numărului de persoane care pot fi prezente la un eveniment sportiv din cauza valului cinci al pandemiei de coronavirus.

Și așa, cei care vor putea asista la partidă vor fi doar spectatori care vor prezenta la intrare documentul care să ateste schema de vaccinare completă, cu trei doze sau doavada trecerii prin boală în ultimele șase luni. Nu se acceptă accesul nici măcar la cei care au făcut doar două doze de vaccin.

Cine transmite la TV partida Brest – CSM București

Partida Brest – CSM București se joacă miercuri, 19 ianuarie, de la ora 21:45, în Brest Arena din localitate, în etapa a 9-a din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Este transmisă pe micile ecrane de posturile Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport, dar o mai puteți viziona și intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Meciul este extrem de important pentru ambele echipe. CSM ar putea, cu o victorie, să se apropie la două lungimi de locul 2, cel care asigură calificarea directă în faza sferturilor de finală. Jocul va fi condus de un cuplu de arbitre din Ucraina: Marina Duplii și Olena Pobedina.

Ce jucătoare lipsesc din confruntarea Brest – CSM București

Pentru acest meci, antrenorul Adrian Vasile nu le va avea la dispoziție pe interul Barbara Lazovic și pe extrema stângă Martine Smeets, dar acestea sunt absențe pe termen lung, cu accidentări grave, cea a lui Lazovic fiind la ligamentele încrucișate ale gleznei, deci pauză de minim șase luni.

În rest, nu mai există probleme de sănătate în lot, fiind acum în perfectă stare de sănătate. De altfel, tocmai această situație cu infectările din lotul „tigroaicelor” a fost cea care a generat în urmă cu o săptămână amânarea jocului.

Una dintre vedetele de la Brest a semnat cu CSM

Va fi un meci foarte interesant pentru una dintre cele mai bune jucătoare din lotul pregătit de antrenorul Pablo Morel,

Niakate a fost coșmarul echipei lui Adrian Vasile în meciul tur jucat la București și pierdut de echipa română la un gol diferență, marcând zece goluri și în special pe cel al victoriei, cu puțin înainte de finalul partidei. Acum va fi pentru ultimă dată un real pericol pentru poarta apărată de trioul Grubisic – Wester – Davidsen.

Cote la pariuri pentru jocul Brest – CSM București

Deși echipa franceză, prezentă sezonul trecut în Final Four, are probleme financiare și nu mai posedă forța de acum un an, bookmakerii o văd clar favorită să repete victoria din tur și pe teren propriu. Brest are cotă 1,45-1,50 pentru a bifa victoria, față de 3,45 acordată celor de la CSM.

Între cele două echipe nu a existat până în prezent decât un singur meci, disputat în turul acestei ediții și încheiat cu un dramatic 30-29 pentru franțuzoaice, CSM având o prestație extrem de fluctuantă, alternând momentele bune cu cele în care nu i-a ieșit nimic.