Sport

Briciu, titular în Rapid – Universitatea Craiova?! Ce echipă ar putea folosi giuleştenii în ultimul meci al sezonului

Rapid joacă ultimul meci al acestui sezon acasă cu campioana Universitatea Craiova. Ce echipă ar putea alinia giuleștenii în etapa 10 din play-off.
Mihai Dragomir
21.05.2026 | 20:38
Briciu titular in Rapid Universitatea Craiova Ce echipa ar putea folosi giulestenii in ultimul meci al sezonului
EXCLUSIV FANATIK
Ce echipă va alinia Rapid cu Universitatea Craiova la ultimul meci din acest sezon. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Rapid joacă ultimul meci din acest sezon luni, 25 mai, acasă contra Universității Craiova. Nicolae Grigore, fostul jucător al giuleștenilor, a vorbit despre primul „11” pe care bucureștenii îl pot alinia la ultima partidă din această stagiune contra campioanei României. Ce a spus despre tânărul Adrian Briciu, portarul care a comis-o în meciul cu Dinamo.

Nicolae Grigore a creionat echipa Rapidului pentru meciul cu Universitatea Craiova

FANATIK a aflat că Universitatea Craiova va trimite la meciul cu Rapid echipa a doua. Meciul din Giulești nu mai reprezintă nicio miză pentru cele două echipe, însă Rapid ar vrea să dea o lovitură de orgoliu câștigând ultima partidă din acest sezon. Nicolae Grigore, fostul jucător al echipei de sub Podul Grant și actualul antrenor de la Gloria Bistrița, a spus cum ar putea arăta formula de start a lui Costel Gâlcă. Ce a spus despre tânărul Adrian Briciu, debutant în meciul de coșmar cu Dinamo.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Merită Briciu a doua șansă?) E destul de complicat. Eu nu aș vrea să văd Craiova bucurându-se pe Giulești, să câștige. Poate să fie o șansă pentru copil să apere… Eu aș vedea o echipă care să poată să câștige. La meciul cu FC Argeș mi-a plăcut Hazrollaj. Cred că acești jucători cu minute mai puține, nu neapărat cei din academie, merită și au nevoie să demonstreze că pot îmbrăca tricoul Rapidului în viitor. Sălceanu ar putea juca, după ce Borza a ieșit accidentat și nu se știe cât va lipsi. Probabil la Craiova vom vedea jucătorii care au jucat mai puțin, dar nu ar fi ok ca Rapid să vină cu cei din academie. Sunt convins că și Gâlcă are orgoliu, și jucătorii și vor să închidă anul cu o victorie”, a spus inițial Nicolae Grigore.

Ce a spus Nicolae Grigore despre suporterii Rapidului

Suporterii Rapidului sunt foc și pară pe jucători după rezultatele din acest play-off, iar atitudinea lor față de fotbaliștii echipei a fost din ce în ce mai ostilă la ultimele partide. Nicolae Grigore crede că aceștia vor reveni la sentimente mai bune dacă vor vedea dorința de victorie în ultimul meci al sezonului cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active...
Digi24.ro
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei

„Cred că suporterii vor taxa la început echipa pentru ce s-a întâmplat, dar dacă vor vedea dorința jucătorilor de a învinge Universitatea Craiova pe Giulești, lucrurile vor lua o altă întorsătură la acest joc”, a mai spus Nicolae Grigore la FANATIK RAPID.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali l-a ”distrus” ÎN DIRECT: ”Nu a făcut-o din răutate, a făcut-o...
Digisport.ro
Gigi Becali l-a ”distrus” ÎN DIRECT: ”Nu a făcut-o din răutate, a făcut-o din prostie”

Ce echipă ar putea folosi giuleştenii în ultimul meci al sezonului

Gigi Becali l-a făcut praf pe Tavi Popescu în direct la TV după...
Fanatik
Gigi Becali l-a făcut praf pe Tavi Popescu în direct la TV după ce a râs de selecția lui Gică Hagi: „E grav! O prostie. De aia îmi pare rău”
Unde a mers Elias Charalambous după ce a refuzat oferta de la FCSB
Fanatik
Unde a mers Elias Charalambous după ce a refuzat oferta de la FCSB
Cele două nume de pe lista Rapidului! Când decide Dan Șucu noul antrenor...
Fanatik
Cele două nume de pe lista Rapidului! Când decide Dan Șucu noul antrenor din Giulești. Exclusiv
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Fostul fotbalist l-a bătut pe Stelian Ogică: 'I-am dat câțiva pumni și i-am...
iamsport.ro
Fostul fotbalist l-a bătut pe Stelian Ogică: 'I-am dat câțiva pumni și i-am spart nasul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!