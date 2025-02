Bridget Costello din musicalul “Fantoma de la Operă”, nerăbdătoare să ajungă în România: ”E emoționant”. Exclusiv

Bridget Costello este una dintre actrițele ce joaca rolul Christine în musicalul “Fantoma de la Operă”. Vedeta internațională va ajunge în București, în iunie.

Unul dintre cele mai iubite musicaluri, “Fantoma de la Operă”, vine la București, în perioada 10-15 iunie, la Romexpo Pavilion Central. “Fantoma de la Operă”, producția originală din Londra și New York a lui Cameron MacKintosh și The Really Useful Group este unul dintre cele renumite spectacole.

Bridget Costello, din “Fantoma de la Operă”: “Sunt atât de recunoscătoare în fiecare zi pentru slujba mea”

Reporterii FANATIK au vizionat musicalul în avans, la Anvers, în Belgia, și au reușit să stea de vorbă cu Bridget Costello, una dintre actrițele ce o interpretează pe Christine, personaj principal în musical.

Inspirat de romanul din 1910 al lui Gaston Leroux, “Le Fantôme de L’Opéra”, spectacolul “Fantoma de la Operă” spune povestea unui misterios personaj mascat care se ascunde sub Opera din Paris. . El se îndrăgostește nebunește de o tânără soprană, Christine Daaé.

Bridget Costello se consideră norocoasă ca a pus mâna pe un asemenea rol, într-unul din cele mai renumite musicaluri.

“Am fost destul de norocoasă să o joc pe Christine într-o mulțime de producții diferite și astfel am cunoscut și am lucrat cu atât de mulți creativi uimitori. Și cred că, având un rol de mulți ani, ajungi să explorezi diferite profunzimi și straturi ale acestuia. Așa că m-a schimbat cu adevărat ca actriță, cred. Și conectarea cu oamenii atât de incredibili și diferiți, este o binecuvântare.

Mă simt incredibil să fac parte din producția “Fantoma de la Operă”. Sunt atât de recunoscătoare în fiecare zi pentru slujba mea. Fac lucrul care mă pasionează cel mai mult, iar oamenii pe care îi întâlnești și orașele pe care le explorăm sunt o bucurie.

În iunie, vom fi în România. Veniți să ne vedeți. Abia aștept. E emoționant. Un oraș nou, o cultură nouă”, a declarat Bridget Costello, pentru FANATIK.

Peste 200 de costume în musical

Celebrul musical este și unul dintre cele mai de succes din istoria divertismentului. S-a jucat în fața a peste 160 de milioane de oameni în 195 de orașe și în 21 de limbi. După ce a avut premiera la Her Majesty’s Theatre din West End-ul londonez pe 9 octombrie 1986 și a debutat pe Broadway la Majestic Theatre pe 26 ianuarie 1988, “Fantoma de la Operă” a câștigat peste 70 de premii teatrale importante. În data de 9 ianuarie 2006 a devenit cel mai longeviv spectacol din istoria Broadway-ului, depășind CATS cu cea de-a 7.486‑a reprezentație.

Cu 100 , echipei și orchestrei, decoruri uluitoare, efecte speciale excepționale și peste 230 de costume, “The Phantom of the Opera” conține unele dintre cele mai faimoase piese muzicale ale lui Andrew Lloyd Webber. Mai exact, “The Phantom of the Opera”, “Think of Me” și “The Music of the Night”. Scenariul original este interpretat în limba engleză.

Ben Mark Turner, directorul muzical al producției, este onorat să facă parte din celebrul spectacol. Pentru reprezentațiile din Belgia, acesta a făcut repetiții timp de patru săptămâni, alături de cei 14 membri.

Ben Mark Turner: “Fantoma nu este în realitate o fantomă sau o stafie. Este un om real, cu sentimente, care a trecut prin cele mai chinuitoare momente ale vieții”

“Cred că “Fantoma de la Operă” este una dintre cele mai iconice producții din teatrul muzical. Cred că are o partitură care conține unele dintre cele mai iconice cântece. Cred că este o poveste despre dragoste, o poveste despre experiența umană. Dar cred că, pentru mine, în calitate de director muzical, ceea ce este atât de frumos în meseria mea, este că dirijez un spectacol care este în esență un spectacol despre muzică.

Oricât de mult ar putea fi acoperit de fantome, fantome și mituri, cred că ceea ce este frumos la Stephen Barlow, regizorul, în reimaginarea sa a acestei piese atemporale, este că se concentrează pe faptul că aceștia sunt oameni reali. Fantoma nu este în realitate o fantomă sau o stafie. Este un om real, cu sentimente, care a trecut prin cele mai chinuitoare momente ale vieții și care se îndrăgostește.

Să dirijez “Fantoma de la Operă” cu o orchestră formată din 14 membri în Belgia… timp de patru săptămâni, ce bucurie! “, ne-a declarat Ben Mark Turner.

Decorul de mari dimensiuni prezintă celebra replică a candelabrului Operei din Paris. Candelabrul are o lățime de 3,2 metri și cântărește 650 kg, și cade cu o viteză de 2,5 metri pe secundă.

Machiajul Fantomei durează 90 de minute

Producția “Fantoma de la Operă” prezintă peste 200 de costume, 1.000 de piese vestimentare și 20 de schimbări de costume în timpul spectacolului.

Machiajul Fantomei durează 90 de minute și 30 de minute pentru a fi dat jos. Fața este hidratată, bărbierită atent și i se montează protezele, care se fixează imediat. Dar asta înainte de a i se pune 2 peruci, 2 microfoane radio și 2 lentile de contact (una albă și una tulbure).

Sophia McAvoy, asistent director, povestește câtă muncă este în spatele scenei.

“Sunt atât de multe de pregătit, pentru că există atât de multe elemente diferite. De fapt, pregătirea pentru spectacol este potențial chiar mai mare decât spectacolul în sine. Munca depusă de atât de mulți oameni diferiți, pentru a putea prezenta cel mai bun spectacol în fiecare seară, este uriașă. Este un privilegiu să faci asta. Cred că, odată cu un efort mare, vine și o recompensă mare. Milioane de oameni din întreaga lume au văzut acest spectacol de la început până acum. Este un spectacol multiplu la nivel mondial.

Sophia McAvoy, asistent director, “Fantoma de la Operă”: “Cred că a vedea o persoană care este izolată social de restul lumii, este sfâșietor”

“Fantoma de la Operă” este o poveste cu care ne conectăm cu toții, pe care o înțelegem cu toții, pentru că toți vrem să înțelegem, să ne conectăm, să fim capabili să nu fim excluși din societate. Și cred că a vedea o persoană care este izolată social de restul lumii, este sfâșietor. Și a o vedea având această abilitate incredibilă, că este de fapt un geniu, ne permite să ne îndrăgostim de el. Evident, apoi aflăm că este un criminal și că face lucruri îngrozitoare, dar este doar în dorința de a fi iubit. Cred că este mesajul serialului, pentru că toți vrem să fim iubiți.

Cred că publicul român îl va iubi”, ne-a mărturisit Sophia McAvoy.

Producția lui Andrew Lloyd Webber a câștigat peste 70 de premii majore de teatru, inclusiv șapte premii Tony pe Broadway. Și patru premii Olivier în West End – inclusiv unul pentru cel mai bun musical.

Musicalul “Fantoma de la Operă”, de Andrew Lloyd Webber, se joacă la București între 10 și 15 iunie. Biletele sunt puse în vânzare din data de 12 februarie, pe Eventim.ro.