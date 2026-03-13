Brigadă de Champions League la Rapid – Dinamo! CCA l-a trimis pe Istvan Kovacs la derby-ul din Giulești

Rapid - Dinamo se joacă sâmbătă seara în primul mare derby din play-off-ul Superligii, iar CCA a delegat o brigadă de Champions League. Istvan Kovacs va arbitra partida de pe Giulești.
Alex Bodnariu
13.03.2026 | 19:48
În acest weekend se joacă primul mare derby din play-off-ul Superligii României. Rapid va primi vizita rivalilor de la Dinamo pe Giulești, sâmbătă seara. Partida este considerată una extrem de importantă și au fost delegați arbitri de top. Istvan Kovacs, cel care în sezonul precedent a oficiat finala UEFA Champions League, va fi la centru.

Rapid și Dinamo au făcut un sezon foarte bun, iar suporterii ambelor formații din Capitală visează la cupele europene. Cei mai optimiști se gândesc chiar și la titlul de campioană, însă în acest moment Universitatea Craiova pare marea favorită. Rămâne însă de văzut care va fi deznodământul partidei care se va juca pe Giulești.

Au ieșit câteva scântei la ultimele meciuri directe dintre Rapid și Dinamo. Atmosfera se anunță una de foc, așa cum se întâmplă la fiecare derby disputat în Giulești. CCA a considerat partida una foarte importantă și l-a trimis la centru pe cel mai bine cotat arbitru român. Este vorba despre Istvan Kovacs.

Cine va fi la VAR la meciul dintre Rapid și Dinamo

Centralul din Carei va fi ajutat de asistenții Ferencz Tunyogi și Alexandru Ioan Corb. Arbitru de rezervă va fi Andrei Chivulete, iar în camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Stelian Slabu. Observator de arbitri a fost delegat Constantin Augustus. Brigada este una de nivel UEFA Champions League. De altfel, Istvan Kovacs ar putea primi din nou meciuri în optimile de finală ale competiției.

Se anunță o atmosferă de meci mare pe Giulești. Rapid stă foarte bine în clasamentul Superligii la începutul play-off-ului, iar suporterii vor să vadă o victorie în derby. Totuși, Dinamo s-a dovedit în acest sezon o nucă tare, deși în ultimele săptămâni jocul echipei lui Zeljko Kopic a început să scârțâie.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
