Brigadă din Slovenia la FCSB – PAOK: „E foarte bine, pentru că președintele UEFA este cine este!” / „Să trăiască cine trebuie!”

Cristi Coste a anunțat la FANATIK SUPERLIGA „centralul” pe care UEFA l-a trimis la București pentru meciul FCSB – PAOK Salonic. Slovenul Matej Jugn a mai fost delegat la două partide ale „roș-albaștrilor” de pe teren propriu.

UEFA a anunțat brigada de la FCSB – PAOK! Marius Mitran: „E foarte bine, pentru că președintele UEFA este cine este!”

UEFA trimite o brigadă din Slovenia la , care se va juca joi, de la ora 19:45. La centru va fi Matej Jugn, „centralul” care i-a arbitrat pe „roș-albaștri” și în rezultatele de egalitate cu Vitoria Guimaraes și FC Basel.

Matej Jugn, conațional cu președintele UEFA, Aleksander Ceferin, va fi ajutat de asistenții Matej Zunic și Manuel Vidali. Observator de joc va fi Iveta Bankova din Bulgaria, iar pe „centrali” îi va evalua Marian Ruzbarsky din Slovacia.

„O informație de ultimă oră venită de la UEFA. Brigadă slovenă la meciul de joi seara de pe Arena Națională, o brigadă cu Matej Jugn la centru. Și asistenții video Peric și Ponis sunt din Slovenia, observator slovac și Iveta Bankova, delegatul UEFA din Bulgaria.

I-a arbitrat pe cei de la FCSB în două meciuri acasă, 0-0 cu Guimaraes și 1-1 cu FC Basel. A arbitrat și PAOK în urmă cu o lună la Salonic, a fost 2-0 pentru PAOK cu Slavia Praga. I-a arbitrat în meciul în care PAOK s-a calificat matematic în play-off”, a spus Cristi Coste.

Decizia celor de la UEFA e una pe placul lui Marius Mitran: „Eu zic că brigada e bună, pentru că președintele UEFA este cine este. E foarte bine că este o brigadă din Slovenia”.

Robert Niță a reacționat imediat după ce a aflat brigada de arbitri de la meciul FCSB – PAOK Salonic: „Să trăiască cine trebuie! E bine X, nu trebuie să piardă nici de data asta”.

Calificarea FCSB-ului în optimi ar putea să îi încurce pe „roș-albaștri” în lupta pentru titlu? Ce spune Marius Mitran

Marius Mitran spune că nu ar fi dezavantajată în lupta pentru titlu dacă s-ar califica în optimile de finală: „Nu cred că FCSB va pierde titlul dacă se califică în optimi. Următoarea dublă va fi jucată foarte rapid, până în play-off. Dacă va continua până în finală va fi o problemă. Victoriile și punctele au avut un impact emoțional și un boost de moral excepțional pentru ce urma să se joace în campionat”.

Robert Niță i-a lăudat pe „roș-albaștri” pentru parcursul din cupele europene și campionat: „FCSB a recuperat o grămadă de puncte, are șanse la campionat. Eu cred că o eventuală eliminare din Europa League i-ar da peste cap.

Au gestionat foarte bine situația asta, rotația jucătorilor a fost foarte bine făcută, chiar dacă au fost discuții că au sacrificat meciul din Scoția. Nu pierzi la PAOK și după te duci la Buzău și câștigi. Când am văzut terenul de la Buzău am zis că nu am cum să câștige.

La pauză au intrat jucători cu salarii de 30.000, 25.000 de euro, vezi ce înseamnă să ai putere financiară. FCSB a gestionat foarte bine lotul de jucători și cred că meritul este al lui Mihai Stoica. Au gestionat asta mult mai bine decât CFR Cluj când avea 30 și ceva de jucători în lot. Se vede că s-a creat ceva și pe fondul ăsta de încredere și rezultate bune”.

