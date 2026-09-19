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Brighton este una dintre cele mai vechi echipe de fotbal din Anglia, iar anul acesta celebrează 125 de ani de existență. Viitoarea adversară a Universității Craiova în Confernece League a avut o istorie marcată de multe evenimente care au purtat-o de la agonie la extaz. Ultima mare reușită este victoria cu campioana Arsenal, scor 3-0, în etapa a 5-a din Premier League.

Povestea lui Brighton, viitoarea adversară a Universității Craiova

a cărui istorie recentă pare desprinsă dintr-un scenariu de la Hollywood. Brighton & Hove Albion, club care aniversează 125 de ani de existență, nu este doar o forță actuală a fotbalului englez, ci și un simbol absolut al supraviețuirii. Pentru a înțelege exact cine sunt „Pescărușii”, trebuie să privim dincolo de transferurile pe sume astronomice și fotbalul spectacol de astăzi, direct în inima unei comunități care a refuzat să-și lase echipa să moară.

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Proaspăt calificată în optimile Cupei Ligii Angliei după ce , Brighton a traversat multe perioade total diferite în istoria clubului. Contrastul care definește cel mai bine istoria lui Brighton s-a văzut pe 9 noiembrie 2023. Înaintea meciului din Europa League cu Ajax, antrenorul Roberto de Zerbi, actual tehnician la Tottenham, le-a transmis jucătorilor săi un mesaj clar: „Sunt 3.000 de fani ai lui Brighton pe acest stadion în seara asta, dar există mai mult de două ori mai mulți fani în oraș care au călătorit încoace. Țineți minte asta când mergeți pe terenul acela.” Brighton a câștigat cu 2-0 acea partidă, dar victoria adevărată a fost simpla lor prezență acolo. Peste 7.000 de englezi au invadat Amsterdamul în acea noapte.

Formația fondată în 1901, pe 24 iunie, a avut momentele ei de glorie apuse, precum finala Cupei FA din 1983, pierdută la rejucare în fața lui Manchester United, meci rămas în amintirea microbiștilor pentru ratarea monumentală a lui Gordon Smith în prelungiri. Însă, adevărata cumpănă a venit în 1995.

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Cum a fost salvată Brighton de propriii suporteri

Din cauza datoriilor uriașe, președintele de atunci, Bill Archer, a vândut istoricul stadion Goldstone (casa echipei din 1902). Fanii nu au fost consultați, iar o arenă alternativă nu exista. Decizia a declanșat furia de nestăvilit a suporterilor. Ultimul meci din campania 1995-1996 a fost anulat, asta după ce mii de suporteri au invadat terenul și au rupt barele porților în semn de protest față de decizia luată de conducere.

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Clubul a suferit ulterior un exil umilitor. Timp de două sezoane, Brighton a fost nevoită să joace meciurile de „acasă” la Gillingham, la 112 kilometri distanță. Salvarea a venit de la un grup de oameni format din Dick Knight, fostul președinte, David Davies de la Federația Engleză și vicepremierul John Prescott, care a deblocat construirea noii arene de la Falmer.

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Pentru fanii vechi, cel mai mare succes nu este o victorie pe teren, ci momentul din august 2007, când clubul a primit în sfârșit autorizația de construire pentru noul stadion, după ani de lupte și campanii duse de suporteri. „American Express Stadium” a fost inaugurat oficial în vara anului 2011.

Transformarea lui Brighton. Cum a ajuns o mașinărie de făcut bani în Premier League

Astăzi, viitoarea adversară a Universității Craiova trăiește cea mai bună perioadă din istoria sa de 125 de ani. Arhitectul acestui succes este Tony Bloom, antreprenor, expert în analiză de date și fan de-o viață al echipei (bunicul său a fost vicepreședinte, iar unchiul său director). Ascensiunea clubului a fost una cel puțin spectaculoasă. „Oricine ar intra astăzi la Brighton, comparativ cu acum 15 ani, nu ar crede că este vorba de același club,” subliniază Mike Cave, directorul sportiv, citat de .

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Devenit președinte în 2009, Bloom este cel care a purtat echipa din League One direct în elita fotbalului britanic și a realizat mutarea pe modernul stadion American Express, unde media de spectatori este de peste 31.000 de oameni. Brighton a promovat în Premier League în 2017 și s-a transformat treptat într-o formație capabilă să se ia la trântă cu granzii campionatului pentru locurile de cupe europene. Banii câștigați de echipă vin în mare parte din transferurile pe care le face.

Modelul de recrutare al lui Brighton este o rețetă imbatabilă. Mai exact, clubul descoperă jucători necunoscuți pe care îi vinde ulterior pe sume exorbitante, menținându-se totodată în vârful ierarhiei.

Mesajul președintelui lui Brighton pentru suporteri la 125 de ani împliniți de echipă

Tony Bloom nu a uitat niciodată cine a ținut clubul în viață. Cu ocazia celor 125 de ani aniversați de Brighton, oficialul echipei a avut un mesaj special pentru suporteri. „Acest club este în sângele meu. Când am avut privilegiul de a deveni proprietar, a fost ca și cum mi s-ar fi încredințat ceva prețios pentru a-l proteja. Mulți dintre voi vă veți aminti de acei ani dificili. Pierderea Goldstone. Lungile călătorii spre Gillingham. Provocările erei Withdean. Ceea ce a ajutat acest club să treacă prin asta a fost determinarea fanilor săi. Strângerea de fonduri cu găleata. Protestele. Această aniversare aparține la fel de mult acelor suporteri ca oricui altcuiva. Pur și simplu, fără ei, nu am fi aici astăzi”, a spus Tony Bloom, citat de

Ce fotbaliști români au jucat pentru Brighton

Brighton nu este străină de fotbaliștii români. Ultimul care le-a călcat pragul a fost Adrian Mazilu, actualul fotbalist de la Dinamo. „Pecărușii” plăteau în sezonul 2023/2024 suma de 3 milioane de euro Farului pentru transferul său.

Clubul din Premier League a mai avut însă în componența echipei alți doi „tricolori” în ultimele cinci sezoane: Florin Andone era transferat de englezi în 2018 pentru 6 milioane de euro de la Deportivo La Coruna, iar Tudor Băluță, campion al României cu Universitatea Craiova, ajungea la Brighton în ianuarie 2019 de la Farul pentru 2,9 milioane de euro.

Primul nume românesc ajuns la echipa britanică a fost Ștefan Iovan, care li se alătura în stagiunea 1992-1993. Câștigătorul Cupei Campionilor Europeni cu Steaua în 1986 a evoluat în doar șase partide pentru englezi.