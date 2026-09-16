Brighton a produs miracolul pe Old Trafford! Viitoarea adversară a Craiovei a realizat o performanță nemaivăzută de 50 de ani

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Brighton & Hove Albion a reușit să producă o surpriză uriașă în meciul disputat pe Old Trafford contra lui Manchester United în Cupa Ligii. Conduși cu 0-2 încă din minutul 10, „pescărușii” au revenit și s-au impus cu 3-2, avansând astfel în optimile de finală, unde vor întâlni învingătoarea din meciul Manchester City – Norwich City. În noiembrie, gruparea pregătită de germanul Fabian Hurzeler va juca împotriva Universității Craiova în Conference League.

Brighton, revenire fabuloasă pe Old Trafford

Manchester United a deschis scorul în minutul 8 al duelului cu Brighton, prin tânărul Shea Lacey, care a punctat cu un șut puternic din careu. „Diavolii” și-au dublat avantajul după doar două minute, când Mason Mount a reacționat primul după ce portarul Steele intervenise la șutul trimis de Marcus Rashford.

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Oaspeții au preluat controlul jocului mai apoi și au redus din diferență în prelungirile primei reprize, când Hadjam l-a lansat cu o pasă fabuloasă pe Charalampos Kostoulas, iar grecul l-a învins pe Darlow. În minutul 65, apărarea lui l-a „uitat” pe Pascal Gross, care s-a trezit cu mingea la picior la marginea careului după un duel aerian câștigat de Vuskovic.

„Veteranul” lui nu a refuzat oportunitatea și a înscris pentru 2-2. Golul victoriei avea să sosească după doar 4 minute, când Maxim De Cuyper, intrat de puțin timp pe teren, l-a învins la rândul său pe Darlow. Astfel, „pescărușii” se califică în optimi, în timp ce formația antrenată de Michael Carrick părăsește devreme Cupa Ligii.

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Brighton a realizat o performanță nemaivăzută de 50 de ani

Eșecul incredibil suferit contra lui Brighton reprezintă un adevărat dezastru pentru Manchester United, care duminică a cedat cu 0-1 tot pe teren propriu în derby-ul contra lui City, deși a jucat în superioritate numerică încă din minutul 23. Nu se mai întâmplase de 50 de ani ca Manchester United să piardă un meci pe Old Trafford după ce condusese la două goluri. Ultima echipă care a realizat această performanță a fost Tottenham, în 1976, scorul final fiind același, 3-2.

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Cum arată optimile de finală din Cupa Ligii Angliei