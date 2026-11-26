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pe teren propriu cu scorul de 4-0 în cadrul etapei cu numărul 4 din faza principală a actualei ediții de Conference League, într-un meci în care Vladimir Screciu a fost eliminat direct în minutul 39, la scorul de 2-0. La finalul partidei de pe „Amex Stadium”, statisticienii au scos la iveală un aspect extrem de interesant vizavi de „pescăruși” și de parcursul lor în cupele europene din ultima perioadă.

Brighton a egalat un record din acest secol al echipelor din Premier League în cupele europene după victoria cu U Craiova

Mai exact, echipa antrenată de Fabian Hurzeler a ajuns acum la nu mai puțin de cinci victorii consecutive fără gol primit pe teren propriu în cupele europene, egalând astfel recordul deținut din acest punct de vedere de vreun club din Anglia în acest secol. Astfel, concluzia celor de la a fost una mai mult decât sugestivă în acest sens.

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Ce a declarat Fabian Hurzeler la finalul meciului

„Amex este o fortăreață în Europa”, au notat ei. La finalul meciului, antrenorul lui Brighton a explicat care a fost, în viziunea sa, cheia victoriei destul de lejere contra Universității Craiova. „Cred că a fost un început foarte bun; a fost, de asemenea, important să facem jocul să pară ușor, mai ales că primul gol ne-a ajutat să forțăm adversarul să lase spații libere. Asta a însemnat că am avut mai mult loc pentru a combina și mai multe oportunități de a ataca în careul lor.

Așadar, consider că am dat dovadă de mult profesionalism și de un nivel ridicat de joc în prima repriză. Apoi, bineînțeles, cartonașul roșu ne-a ajutat decisiv să gestionăm finalul – sau să schimbăm dinamica jocului. În repriza a doua ne-am creat numeroase ocazii. Nu am fost mulțumit de faptul că nu am fost suficient de lucizi și de preciși la finalizare, deoarece cred că nivelul nostru a scăzut puțin în acele momente. Per total, însă, o victorie cu 4-0 înseamnă că am făcut multe lucruri bine.

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(n.r. Despre Ibrahim Osman, autor al unei duble în acest meci) Cred că a avut o prestație foarte bună astăzi. A marcat primul gol și a creat multe alte faze periculoase. Știm că cel mai mare atu al său este jocul unu la unu, mai ales împotriva echipelor care se apără foarte jos. Este extrem de util să ai jucători capabili să câștige dueluri unu la unu, iar el a arătat un stil de joc impresionant astăzi.

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În plus, mă bucur mult că înțelege tot mai bine cât de important este să muncească din greu pentru a menține poarta intactă. Ca jucător ofensiv, are și el un rol în acest aspect, întrucât defensiva solidă reprezintă întotdeauna fundamentul jocului nostru. Așadar, per ansamblu, o prestație bună”, , citat de