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Universitatea Craiova își prelungește șederea în Anglia după duelul cu Brighton din Conference League, scor 0-4. Englezii au pus la dispoziția oltenilor spectaculoasa bază de pregătire din Lancing, pe care FANATIK a vizitat-o înaintea confruntării de pe Amex Stadium. Fotbaliștii grupării din Bănie vor efectua acolo antrenamentul de refacere înainte de a reveni în România.

Brighton, gest de fair-play după meciul cu Universitatea Craiova. Oltenii vor avea acces în baza SF a englezilor chiar înainte de dubla cu Dinamo

nu s-a încheiat odată cu fluierul final al partidei de pe Amex Stadium. Delegația oltenilor a mai rămas o noapte pe pământ britanic, iar fotbaliștii vor avea parte de condiții demne de granzii din Premier League înaintea revenirii în țară.

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Din informațiile FANATIK, conducerea clubului Brighton a pus la dispoziția Universității Craiova propria bază de pregătire. Astfel, vineri, 27 noiembrie, la ora 10:00, ora locală, oltenii se vor deplasa la Lancing, unde vor efectua antrenamentul de refacere. Plecarea spre România este programată în cursul după-amiezii, de pe aeroportul din Southampton, unde delegația alb-albaștrilor a aterizat la sosirea în Anglia.

Fotbaliștii Universității Craiova fac refacerea în locul în care s-au șlefuit vedetele de sute de milioane de euro ale lui Brighton

Oltenii vor avea ocazia să descopere pe viu condițiile de care beneficiază zi de zi fotbaliștii lui Brighton. FANATIK a fost singura publicație din România prezentă la ultimul antrenament al englezilor înaintea confruntării din Conference League și

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Construirea centrului inaugurat în 2014 a costat 20 de milioane de lire sterline. Întins pe aproximativ 16 hectare, complexul dispune de terenuri cu gazon natural și artificial, un teren de joc acoperit, săli de forță, spații medicale și facilități moderne de recuperare. Englezii au continuat să investească în infrastructură și după inaugurarea bazei.

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Drone, camere video și sisteme performante de monitorizare a efortului. Englezii nu lasă nimic la voia întâmplării. Aici s-au pregătit fotbaliști precum Moisés Caicedo și Marc Cucurella, pentru ale căror transferuri Chelsea a plătit ulterior sume uriașe.

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Mihai Rotaru a rămas impresionat de baza englezilor: „Când o să avem și noi 50 de milioane buget…”

Condițiile de pregătire ale formației din Premier League au fost și subiectul unei discuții între trimișii speciali ai FANATIK în Anglia și Mihai Rotaru. Patronul Universității Craiova a reacționat după ce a văzut imaginile surprinse la antrenamentul de miercuri al englezilor. „Când o să avem şi noi 50 milioane buget, vom putea avea o asemenea bază de pregătire”, a declarat Mihai Rotaru pentru FANATIK.